Gülben Ergen güzelliği ile göz doldurdu! Leopar elbisesi dikkat çekti

NEW YORK YOLCUSU! Şarkıcı Banu Zorlu, oyuncu Mehmet Kirmen ve manken Eylem Şenkal, önceki akşam Kuruçeşme'de bulunan Burjuva isimli mekanın açılışına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, ''Yeni şarkıma bir klip çektim. Onun dışında bir yapım şirketi kurdum" dedi. Yılbaşında New York'ta sahne alacağını söyleyen şarkıcı, herkese sağlıklı ve mutlu yıllar diledi. (Doğan SAVAŞ)

ŞIKLIĞIN BEDELİ! Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, müzik festivali için gittiği Suudi Arabistan'da çekilen pozlarını peş peşe paylaştı. Erçel'in Riyad kareleri binlerce beğeniye ulaşırken tarzının bedeli de ortaya çıktı. Ünlü bir markanın 3 bin 890 TL değerindeki siyah kurdeleli korsesini giyen güzel oyuncunun, ceketinin ise 7 bin 700 TL olduğu öğrenildi.

"NAZARA İNANMIYORUM" Atakan Işıktutan ayrılığı sonrası yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir aşka yelken açan Derici, ilişkisinin yolunda olduğunu söyledi. Derici, "Çok dallanıp budaklandırmaya gerek yok. Güzel giden bir ilişkim var. Nazara falan inanmıyorum. Su geçirmez saat gibi nazar geçirmezim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Derici sahnede performans sergilediği sırada sevgilisi Gökhan Fırat kayıttaydı. Fırat, iki saat boyunca sahnede kalan sevgilisinin performansını kayıt altına altı.

GÜLÜMSE ÇEKİYORUM! İrem Derici, önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Altın Kelebek Ödül Tören'inde sahne performansı ile büyük beğeni toplayan ve sahnesi için 3 milyon TL harcadığı konuşulan Derici, o performansının belgeselini yaptıklarını açıkladı.

EĞLENCE VE HÜZÜN BİR ARADA!

Berkay, önceki gece Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Sahnesinde sevilen birçok şarkısını seslendiren Berkay'ı dinlemeye gelenler eğlenceye doyamadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Berkay, "Bugün aklınıza unuttuğunu sandığınız bazı şeyler gelecektir. Ama üzülmek yok" dedi.





PROVA VAKTİ!

Yeni şarkısı "Çöl" ile hızlı bir geri dönüş yapan Günce, 2024 yılında yepyeni şarkılar yayınlamak için kolları sıvadı. İstanbul'dan Bodrum'a taşınan ve yaşamının bu dönemini orada geçirme kararı alan genç sanatçı, bir yandan da sahneye çıkmak için provalara başladı.