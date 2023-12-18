SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Gülben Ergen güzelliği ile göz doldurdu! Leopar elbisesi dikkat çekti

Başarılı sanatçı Gülben Ergen, sahnelerine hız kesmeden devam ediyor. İzmir'de özel bir gecede sahne alan Ergen, leopar desenli sahne kostümüyle dikkat çekti. İşte sizler için derlediğimiz 18 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Aralık 2023 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:02
Gülben Ergen güzelliği ile göz doldurdu! Leopar elbisesi dikkat çekti

Yıllardır sahnelerin vazgeçilmez ismi olan ve kıyafetleriyle her zaman sahnesine özen gösteren güzel sanatçı Gülben Ergen, önceki gün İzmir'de özel bir gecede sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ve güzelliğiyle göz dolduran Ergen, leopar desenli sahne kostümüyle dikkat çekti. Gece boyunca kendini dinlemeye gelenleri eğlendiren Ergen, dinleyicilerden tam not aldı.


MUTLULUĞUN KARESİ!
Özellikle depremden sonra Hatay için mücadele eden Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti, Türk halkının gönlünde adeta taht kurmuştu. Nişantaşı'nda bir davete giderken görüntülenen ikili, aşklarını bir kez daha ortaya koydu. Ünlü çift, bir sokak fotoğrafçısı ile karşılaştı. Fotoğrafçının isteğini kırmayan ikili, objektiflere poz verdi. Demirel daha sonra o anları kendi sosyal medya hesabından yayınladı.



NAZAN ÖNCEL HAYRANIYIM!
Sibel Alaş, geçtiğimiz akşam Kalamış'ta sahne aldı. Alaş, gecenin ilerleyen saatlerinde, "Benim şarkılarımdan bu kadar yeter, sizleri 90'lara götürmeye devam edeceğim. Son günlerde Nazan Öncel'in yeni albümü 'Kara Plak'a takıldım ve sürekli albümü dinliyorum. Nazan Öncel hayranıyım" sözlerinin ardından Öncel'in, "Gidelim Buralardan" isimli şarkısını seslendirdi.


HAYATA TANIKLIK EDİYOR
Fotoğraf sanatçısı Şenay Sevim Şahin "Tanık" sergisinde artık sona yaklaştı. İş dünyasından sanata yatay geçiş yapan Sevim, Türkiye'nin yüzüncü yılı için hazırladığı "Tanık" sergisi Mayıs ayında sanatseverlerle buluşacak.



NEW YORK YOLCUSU!
Şarkıcı Banu Zorlu, oyuncu Mehmet Kirmen ve manken Eylem Şenkal, önceki akşam Kuruçeşme'de bulunan Burjuva isimli mekanın açılışına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, ''Yeni şarkıma bir klip çektim. Onun dışında bir yapım şirketi kurdum" dedi. Yılbaşında New York'ta sahne alacağını söyleyen şarkıcı, herkese sağlıklı ve mutlu yıllar diledi. (Doğan SAVAŞ)



ŞIKLIĞIN BEDELİ!
Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, müzik festivali için gittiği Suudi Arabistan'da çekilen pozlarını peş peşe paylaştı. Erçel'in Riyad kareleri binlerce beğeniye ulaşırken tarzının bedeli de ortaya çıktı. Ünlü bir markanın 3 bin 890 TL değerindeki siyah kurdeleli korsesini giyen güzel oyuncunun, ceketinin ise 7 bin 700 TL olduğu öğrenildi.



GÜLÜMSE ÇEKİYORUM!
İrem Derici, önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Altın Kelebek Ödül Tören'inde sahne performansı ile büyük beğeni toplayan ve sahnesi için 3 milyon TL harcadığı konuşulan Derici, o performansının belgeselini yaptıklarını açıkladı.


"NAZARA İNANMIYORUM"
Atakan Işıktutan ayrılığı sonrası yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir aşka yelken açan Derici, ilişkisinin yolunda olduğunu söyledi. Derici, "Çok dallanıp budaklandırmaya gerek yok. Güzel giden bir ilişkim var. Nazara falan inanmıyorum. Su geçirmez saat gibi nazar geçirmezim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Derici sahnede performans sergilediği sırada sevgilisi Gökhan Fırat kayıttaydı. Fırat, iki saat boyunca sahnede kalan sevgilisinin performansını kayıt altına altı.

EĞLENCE VE HÜZÜN BİR ARADA!
Berkay, önceki gece Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Sahnesinde sevilen birçok şarkısını seslendiren Berkay'ı dinlemeye gelenler eğlenceye doyamadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Berkay, "Bugün aklınıza unuttuğunu sandığınız bazı şeyler gelecektir. Ama üzülmek yok" dedi.


PROVA VAKTİ!
Yeni şarkısı "Çöl" ile hızlı bir geri dönüş yapan Günce, 2024 yılında yepyeni şarkılar yayınlamak için kolları sıvadı. İstanbul'dan Bodrum'a taşınan ve yaşamının bu dönemini orada geçirme kararı alan genç sanatçı, bir yandan da sahneye çıkmak için provalara başladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek
Zamlı maaşlar tazminatı artıracak! Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ücret dikkate alınıyor? İşveren tavanın üzerinde tazminat ödeyebilir mi?
SON DAKİKA