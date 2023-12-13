Rihanna geliyor! Yıldız isim İstanbul’da sevenleriyle buluşacak

Daha önce birçok kez Türkiye 'ye gelen ve verdiği konserlerle herkesi kendisine hayran bırakan Rihanna'dan bir sürpriz daha... Geçtiğimiz gün güzel şarkıcının dünyaca ünlü menajeri Mani Nordine , özel davetli olarak İstanbul 'a geldi.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Lüks bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kaldığı otele geçen ünlü menajer, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü menajerin Türkiye'ye neden geldiğini ortaya çıktı. Bir süredir İstanbul'da görüşme halinde olan Nordine'in, Rihanna'yı İstanbul'a getireceği öğrenildi. Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı, Şubat ayında özel bir organizasyonda yer alacak.



Yaklaşık 10 sene önce Beşiktaş'ın stadında konser veren Rihanna, müthiş bir konsere imza atmış ve binlerce kişi dünyaca ünlü yıldızı dinlemeye gitmişti.



Bir süre İstanbul'da kalacak ünlü menajer Mani Nordine, yoğun bir şekilde görüşmeler yapacak.