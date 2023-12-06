Son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Çağla Şıkel’in yeni dişleri sosyal medyanın diline düştü

Çağla Şıkel, Cem Devran ile birlikte sunduğu Altın Kelebek Ödül Töreni 'ne şıklığıyla damga vurdu. Özel gece için iki tane elbise giyen ünlü ismin elbise tercihleri de çok beğenildi.

ESKİYE DÖN!

Her geçen yıl yaş alsa da düzgün fiziğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü model, tavşan diş modasına uydu. Hayranları, Şıkel'in tercih ettiği elbiseleri çok beğenirken yeni imajını pek beğenmedi.



Ünlü ismin son haline, "Dişlerine neden bunu yaptın?', "Dişlerini eski haline döndür", "Ön dişlerinize ne oldu?", "Dişler hiç ama hiç olmamış", 'Eski halin daha güzeldi' yorumlar yapıldı.





