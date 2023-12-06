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Son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Çağla Şıkel'in yeni dişleri sosyal medyanın diline düştü

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Dişlerini yaptıran ünlüler kervanına katılan Şıkel’in ‘tavşan dişleri” beğenilmedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Aralık 2023 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:00
Son görüntüsüyle herkesi şaşırttı! Çağla Şıkel’in yeni dişleri sosyal medyanın diline düştü

Çağla Şıkel, Cem Devran ile birlikte sunduğu Altın Kelebek Ödül Töreni'ne şıklığıyla damga vurdu. Özel gece için iki tane elbise giyen ünlü ismin elbise tercihleri de çok beğenildi.




Geceden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel'in son pozları olay oldu. Şıkel'in imaj değişikliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

ESKİYE DÖN!
Her geçen yıl yaş alsa da düzgün fiziğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü model, tavşan diş modasına uydu. Hayranları, Şıkel'in tercih ettiği elbiseleri çok beğenirken yeni imajını pek beğenmedi.

Ünlü ismin son haline, "Dişlerine neden bunu yaptın?', "Dişlerini eski haline döndür", "Ön dişlerinize ne oldu?", "Dişler hiç ama hiç olmamış", 'Eski halin daha güzeldi' yorumlar yapıldı.


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