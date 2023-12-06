Pahalı tarz! Serenay Sarıkaya’nın, kırmızılar içindeki tarzının bedeli dudak uçuklattı

Her paylaşımı olay olan Serenay Sarıkaya, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor.
Her paylaşımı olay olan Serenay Sarıkaya, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor.
Sarıkaya geçtiğimiz günlerce 'Dünya yanarken ben' notu ile paylaştığı bir videosu ile sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü ismin, uzun süre konuşulan bu videoda giydiği kırmızı takımın fiyatı ise dudak uçuklattı. Güzel oyuncu, kırmızı pantolonu için 42 bin 250 TL, kırmızı ceketi içinse 6 bin 750 TL ödemiş. Sarıkaya'nın şıklığının bedelini duyanlar inanamadı