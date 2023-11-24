Tuğba Özerk aldatılma hikayesini yeni şarkısında anlattı





KARDEŞLER BİRBİRİNE GİRİYOR!

Ateş Kuşları'nın yeni bölüm konusu şöyle; Ali, çocuklarını satmaktan zerre pişmanlık duymayan babasıyla yüzleşme yaşar. Ragıp, Gülayşe ile pazarlık masasına oturmaya kararlı. Peki Ragıp Gülayşe'nin karşısına geçtiğinde ondan ne isteyecek?



AŞKI DİLE GELİYOR!

Kara'nın Hüma'ya sevgili olalım demesi Zıpkın'ı çok kızdırsa da Kara amacına ulaşır ve Zıpkın'ın canına okur! Çok sarsılan Zıpkın kalbinin sesini dinlemeyi başarır. Sonunda Sare'ye ona körkütük aşık olduğunu söyler. Ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır ve dünya başına yıkılır! Kara ise Hüma'nın üzerine topla tüfekle gitmeye devam eder! Kara ve Zıpkın kardeşlerin aşk ve nefretle imtihanları nasıl sonuçlanacak?