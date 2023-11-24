Tuğba Özerk aldatılma hikayesini yeni şarkısında anlattı

Tuğba Özerk'in yeni teklisi 'İhanet', tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Özerk, geçmişte kendisinin yaşadığı bir aldatılma hikayesini yeni şarkısında anlattı. Klipte, bedenini 40 kiloluk bir el dokuması halı ile örten ve yaklaşık 4 saat üzerinde taşıyan Özerk, "Yıllar önce beğenerek satın aldığım, Güneydoğu Anadolu'nun dağ köylerindeki kadınların dokuduğu bu kıymetli halıyı evimde de özel bir köşede sergiliyorum. 100 kilo da olsa emeği sırtımda taşırım" dedi.
HER DAİM ŞIK
Podyumlardaki başarısını ekranlara da taşıyan güzel manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Şıkel, öğlen saatlerinde geldiği AVM'de yeni sezon ürünlerini inceleyip uzun süre alışveriş yaptı. Yanına gelen sevenlerini kırmayıp tek tek hatıra fotoğrafı çektiren güzel manken, sempatik ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çekti.
İKİZLERE İKİŞER İSİM
Yasemin Şefkatli, önceki gün tek başına İstinye'de görüntülendi. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan İdo Tatlıses'in güzel eşi Şefkatli, çocuklarının isimleri hakkında konuştu. İkizlerin adının İbrahim ve Sinan olacağını doğrulayan sosyetik yenge, "Evet babalarımızın isimleri olacak fakat kimsenin bilmediği bir durum var. Çocukların ikinci isimleri de olacak. Ne olacağı bilgisi de şimdilik bize kalsın" dedi.