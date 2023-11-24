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Tuğba Özerk aldatılma hikayesini yeni şarkısında anlattı

Tuğba Özerk'in yeni teklisi 'İhanet', tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Özerk, geçmişte kendisinin yaşadığı bir aldatılma hikayesini yeni şarkısında anlattı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Kasım 2023 Güncelleme 24 Kasım 2023, 07:02
Tuğba Özerk aldatılma hikayesini yeni şarkısında anlattı

Tuğba Özerk'in yeni teklisi 'İhanet', tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Özerk, geçmişte kendisinin yaşadığı bir aldatılma hikayesini yeni şarkısında anlattı. Klipte, bedenini 40 kiloluk bir el dokuması halı ile örten ve yaklaşık 4 saat üzerinde taşıyan Özerk, "Yıllar önce beğenerek satın aldığım, Güneydoğu Anadolu'nun dağ köylerindeki kadınların dokuduğu bu kıymetli halıyı evimde de özel bir köşede sergiliyorum. 100 kilo da olsa emeği sırtımda taşırım" dedi.


HER DAİM ŞIK
Podyumlardaki başarısını ekranlara da taşıyan güzel manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Şıkel, öğlen saatlerinde geldiği AVM'de yeni sezon ürünlerini inceleyip uzun süre alışveriş yaptı. Yanına gelen sevenlerini kırmayıp tek tek hatıra fotoğrafı çektiren güzel manken, sempatik ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çekti.


İKİZLERE İKİŞER İSİM
Yasemin Şefkatli, önceki gün tek başına İstinye'de görüntülendi. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan İdo Tatlıses'in güzel eşi Şefkatli, çocuklarının isimleri hakkında konuştu. İkizlerin adının İbrahim ve Sinan olacağını doğrulayan sosyetik yenge, "Evet babalarımızın isimleri olacak fakat kimsenin bilmediği bir durum var. Çocukların ikinci isimleri de olacak. Ne olacağı bilgisi de şimdilik bize kalsın" dedi.



YALÇINKAYA'NIN AY IŞIĞI KONSERLERİ
Kadim toprakların dilden dile söylenen ezgileriyle çıktığı uzun soluklu kültür ve sanat yolculuğunun başlangıcını 'Ay Işığı' adını taşıyan albüm ile veren Mehmet Fatih Yalçınkaya, verdiği konserlerle dinleyicileri büyülemeye devam ediyor. Vigor Kültür Sanat organizasyonuyla konser için Yalçınkaya, her biri birbirinden yetenekli müzisyenlerle kurduğu orkestra ile konser programına devam edecek. Konser 1 Aralık'ta, Zorlu PSM'de Turkcell Platinum sahnesinde, saat 20.30'da başlayacak.


DURU GÜZEL!
Özge Özacar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Bir restorana geçen güzel oyuncu, "Deprem zamanında 'SosyalBen Vakfı' ile birlikte afet bölgesindeki çocuklarımıza 'Umut Tırı' ile destek olduk. Şimdi onun gösterimi için burada bir araya geldik" dedi. Özacar, duru güzelliği ile de sevenleri tarafından beğeni topladı.



DERYA'NIN ŞANSI!
Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanan 'Nefes' albümünün üçüncü klibini 'Şansım Olsun'a çekti. Sapanca'da çekilen eğlenceli klipte Uluğ, altı farklı kostümle kamera karşısına geçti. Şarkının klibi bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.



AMERİKA'DAN KAPADOKYA'YA
Aleyna Tilki, 2 yıl önce Amerikalı Ünlü dj Dillon Francis'in 'Happy Machine' albümünde 'Real Love' adlı şarkıyı seslendirmiş ve 36 ülkede müzik listelerine üst sıralardan girmişti. O dönemden beri görüşmeye devam eden ikili tekrar bir araya geldi. Tilki prodüktörü Kapadokya'ya götürüp, peri bacalarını gezdirdi.


KIBRIS'I SALLADI!
Petek Dinçöz, yıllar sonra Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Şık elbisesiyle göz dolduran Dinçöz, seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerine unutamayacakları bir gece yaşattı. Ünlü tasarımcı Tolga Çam'ın imzasını taşıyan göğüs dekolteli şık elbisesiyle göz dolduran Dinçöz, güzelliğiyle gözlere, seslendirdiği şarkılarla da kulaklara hitap etti.



FORMUNU KORUYOR
Son dönemde fi haliyle dikkat çeken Ebru Akel, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Burada yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Akel, yemek eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Güzel sunucu, "Sabahları erken kalkıyorum ve aralıklı oruç yapıyorum. Bugün de arkadaşlarımla keyifli vakit geçirmeye geldim" dedi.



KARDEŞLER BİRBİRİNE GİRİYOR!
Ateş Kuşları'nın yeni bölüm konusu şöyle; Ali, çocuklarını satmaktan zerre pişmanlık duymayan babasıyla yüzleşme yaşar. Ragıp, Gülayşe ile pazarlık masasına oturmaya kararlı. Peki Ragıp Gülayşe'nin karşısına geçtiğinde ondan ne isteyecek?

AŞKI DİLE GELİYOR!
Kara'nın Hüma'ya sevgili olalım demesi Zıpkın'ı çok kızdırsa da Kara amacına ulaşır ve Zıpkın'ın canına okur! Çok sarsılan Zıpkın kalbinin sesini dinlemeyi başarır. Sonunda Sare'ye ona körkütük aşık olduğunu söyler. Ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır ve dünya başına yıkılır! Kara ise Hüma'nın üzerine topla tüfekle gitmeye devam eder! Kara ve Zıpkın kardeşlerin aşk ve nefretle imtihanları nasıl sonuçlanacak?



DÖNÜŞLER GÜZEL
Ferhat Göçer, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Göçer, ''Yeni şarkım 'Hoşça kal' yayında ve güzel geri dönüşleri görmek mutluluk veriyor'' ifadelerini kullandı. Şarkıcı, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdikten sonra, yanına gelen hayranlarını da kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirip ayaküstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi.




İKİNCİ DURAK KOSOVA!
Yunus Emre Enstitüsü ve Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan Lacivert Dergisi iş birliğinde edebiyat, psikoloji ve medya alanlarında Türkiye'nin önde gelen isimlerinin katılımıyla ilgi çekici başlıkların ele alındığı "Yurt Dışı Buluşmaları" adlı etkinlik serisinin yeni durağı Kosova olacak. Etkinliğinin ikincisi 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde Kosova'nın Priştine ve Prizren şehirlerinde gerçekleştirilecek.

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