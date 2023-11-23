Sinem Kobal mı Beren Saat mi? 277 bin lira değerindeki ceket ikiliyi pişti yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir davette kırmızı bir ceket giymişti. Kobal'ın derin göğüs dekolteli ceketi şimdi de Beren Saat giydi.

İnternette yayınlanan bir programa konuk olan Saat'in, Kobal ile aynı kıyafeti giymeyi tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu. İkiliyi pişti yapan ceket fiyatı merak edildi. Beren Saat ve Sinem Kobal'ı pişti yapan ceketin fiyatının 227 bin TL olduğunu duyunlar şaşkınlığını gizleyemedi.