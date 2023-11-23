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Sinem Kobal mı Beren Saat mi? 277 bin lira değerindeki ceket ikiliyi pişti yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü

Sinem Kobal’ın daha önce girdiği kırmızı ceketin aynısını Beren Saat giydi. Pişti olan ikilinin giydiği kırmızı ceketin fiyatının ise 227 bin TL olduğu öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Kasım 2023 Güncelleme 23 Kasım 2023, 07:06
Sinem Kobal mı Beren Saat mi? 277 bin lira değerindeki ceket ikiliyi pişti yaptı! Sosyal medya ikiye bölündü

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir davette kırmızı bir ceket giymişti. Kobal'ın derin göğüs dekolteli ceketi şimdi de Beren Saat giydi.

İnternette yayınlanan bir programa konuk olan Saat'in, Kobal ile aynı kıyafeti giymeyi tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu. İkiliyi pişti yapan ceket fiyatı merak edildi. Beren Saat ve Sinem Kobal'ı pişti yapan ceketin fiyatının 227 bin TL olduğunu duyunlar şaşkınlığını gizleyemedi.

SİNEM Mİ, BEREN Mİ?
Sosyal medyada; "Bir cekete o kadar para verilir mi ya?", "Fiyatı ilk bakışta okuyamadım" gibi yorumlar yapıldı. Öte yandan pişti olan iki oyuncuyla ilgili sosyal medyada "Hangisine daha çok yakıştı?" anketleri yapıldı.

Kimi sosyal medya kullanıcısı tercihini Sinem Kobal'dan yana kullanırken kimisi "Beren Saat" dedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise iki oyuncuya da ceketin yakıştığını dile getirerek "İkisi de güzel görünüyor" yorumunda bulundu.

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