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Defne Samyeli, müjdeyi verdi: " İsmi şimdilik..."

Defne Samyeli, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Yemek eşliğinde toplantı yapan başarılı şarkıcı, "albüm çalışmaları devam ediyor, çok yakında yeni single geliyor bunun müjdesini vereyim. İsmi şimdilik sürpriz olsun" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 22 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Kasım 2023 Güncelleme 22 Kasım 2023, 07:03
Defne Samyeli, müjdeyi verdi: İsmi şimdilik...

Ekranların ve sahnelerin güzel ismi Defne Samyeli, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Yemek eşliğinde toplantı yapan başarılı şarkıcı, "albüm çalışmaları devam ediyor, çok yakında yeni single geliyor bunun müjdesini vereyim. İsmi şimdilik sürpriz olsun" dedi. Güzelliği ile göz kamaştıran başarılı oyuncu, siyahlar içindeki şık tarzıyla da beğeni topladı.


SIR GİBİ SAKLADI
Geçtığimiz gün Etiler'de bir restoranda eşi ve bir arkadaşıyla yemek yiyen Selma Ergeç, gazetecilerin onu beklediğini fark etti ve yanlarına giderek havanın soğuk olduğunu, dışarıda beklememeleri için röportaj yapmaya kendisinin geldiğini belirtti. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Ergeç, Kanada'dan gelen arkadaşı ve eşi ile sıradan bir yemeğe çıktığını söyledi. "Yeni proje var mı?" sorusuna, 'Güzel bir şey olacak ama detay veremiyorum, onunla ilgili kesinleşmek üzere' diyerek ana akımda yayınlanacak bir dizi olduğunu belirtti. Başlamadan bilgi vermenin doğru olmadığını belirten Ergeç, rolü hakkında da konuşmadı. (Doğan SAVAŞ)



'MELODRAM' GELİYOR!
Başarılı müzisyen Melis Fis ilk albümü olan "MELODRAM"ı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Genç yaşta başladığı müzik kariyerinde başarılı adımlarla ilerleyen Melis Fis, başarı sayfasına bir yenisi ekleyerek 14 parçalık ilk albümünü yayınlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.



SOSYAL SİTEM
Kasko' isimli şarkısıyla dijital platformların yanı sıra radyolarda da ilk sıralara yerleşen Dilan Çıtak, Youtube'da 1 Milyon bandını geçti. Yeni şarkısıyla beraber konser programı da hız alan Çıtak, gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara da cevap verdi. Dilan Çıtak, "Sadece youtube'da değil, tüm dijital platformlarda iyi gidiyor şarkımız. Çok güzel yorumlar alıyorum Kasko'yla ilgili. En önemlisi de şarkımızın organik olarak ilerliyor olması" dedi.

TEMELLİ DÖNÜYOR!
Eski Türkiye güzeli ve oyuncu Deniz Özde Sürmeli önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 2018 boşandığı İngiliz eşinden olan kızı Sade Angelina ile alışveriş turuna çıkan Sürmeli'nin köpeklerini özel arabasında gezirdirmeleri dikkat çekti. Sürmeli, "İstanbul'a doyamıyorum. Kızın okulunu da buraya alacağım temelli döneceğim artık" dedi.




AMSTERDAM TATİLİ BAŞLADI
Yoğun ve üretken bir dönem geçiren Oğuzhan Koç geçen yaz yayınladığı şarkılar ve sahne performanslarıyla kitleleri peşinden sürükledi. Konserlerle dolu dolu geçen bir sezonun ardından "Yok mu?", "Yok" ve "Engeli Kaldır" şarkılarıyla müzik listelerinde yerini almaya devam eden Oğuzhan Koç, kısa bir mola verdi. Arkadaşlarıyla Amsterdam'a giden Oğuzhan Koç bir hafta boyunca şehir turu yaptı. Bol bol bisiklete bindi, turistik yerleri gezdi. Bu huzur dolu tatilin fotoğraflarını da sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.




AMAZON KADINI BETÜL!
Türk pop müziğinin başarılı ismi Betül Demir, Kıbrıs'ta sahne aldı. Geceye özel olarak hazırlanan, yapımı 15 gün süren, pullarla kaplı elbisesiyle çok şık görünen Demir, sahne kıyafeti ve saçlarıyla Amazon kadınlarına benzetildi. Kendi şarkılarının yanı sıra pop ve arabesk müziğin unutulmaz eserlerini de seslendiren güzel şarkıcı, misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.


BABA KIZ GÜNÜ
Yönetmen Hamdi Alkan, önceki akşam kızı Zeynep Alkan ile Etiler Akmerkez'deydi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Alkan, "Bugün baba kız günü yaptık. Birazdan diğer kızım Ayşe'de gelecek. Hep birlikte yemek yiyeceğiz" dedi. (Doğan SAVAŞ)


SILANAZ'DAN 'KESKİN BIÇAK'
Pop müziğinin güçlü sesi Sılanaz, Sezen Aksu'nun klasik eseri "Keskin Bıçak"ı yepyeni bir yorumla dinleyicileriyle buluşturdu. Uzun bir çalışma sürecinin ardından dijital platformlarda yerini alan 'Keskin Bıçak', Sılanaz'ın müzik yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor.




SİYAHLAR İÇİNDE
Burak Deniz, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmayıp objektiflere poz verdi. Siyahlar içindeki şık tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.



REPO GÜNÜ
Ekranların başarılı oyuncuların olan Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Repo gününü değerlendirdiğini belirten başarılı oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.



SULTANLIK SAVAŞI
ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam 20:00'de yayınlanacak olan 137. Bölümünde Orhan Bey ve Mehmet Bey, Kestel'de tekfurlara esir düşerken, Osman Bey ise Yakup Bey'e verdiği biadı geri alır. Osman Bey ve Yakup Bey evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargahta alırlar. Kestel Tekfuru Orhan ve Mehmet'e karşılık Osman ve Yakup'tan kaleler ister. Yakup Bey kaleleri verme kararı alır. Osman Bey buna karşı çıkar. Osman Bey "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını korur. Hedefi hem Orhan'la Mehmet'i almak hem de Kestel'i fethetmektir. Yakup Bey Mehmet'lerin esir düşmesinden Osman'ı mesul tutar. "Sen evvela sarayındaki haini bul" der. Osman Bey ve Yakup Bey arasında iyice büyüyen gerilim nereye varacaktır? Bala Hatun ve Saadet Hatun karşı karşıya gelirler. Bala Hatun, kaleleri vermeyeceklerini söyleyerek Saadet Hatun ve Gonca Hatun'u zindana attırır. Artık ipler hepten kopmuştur.



YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ
Orhan Gencebay, Golden Palm Award gecesinde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü almanın gururunu yaşarken, ödül verenleri ve alanları tebrik etti. Gencebay, "Biz çalışıyoruz. Görenler, sevenler ödül de veriyorlar, bu çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.



YARGIYA GÜVENİYORUM
Başarılı sanatçı Haktan önceki gün Yeşilköy'de sahne aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haktan, adları kara para ve kirli iş ilişkileri ile anılan sosyal medya fenomenleri ile ilgili, "Bende bu konuya şahit olan herkes gibi, yargının gereğini yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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