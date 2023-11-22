Defne Samyeli, müjdeyi verdi: " İsmi şimdilik..."





SOSYAL SİTEM

Kasko' isimli şarkısıyla dijital platformların yanı sıra radyolarda da ilk sıralara yerleşen Dilan Çıtak, Youtube'da 1 Milyon bandını geçti. Yeni şarkısıyla beraber konser programı da hız alan Çıtak, gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara da cevap verdi. Dilan Çıtak, "Sadece youtube'da değil, tüm dijital platformlarda iyi gidiyor şarkımız. Çok güzel yorumlar alıyorum Kasko'yla ilgili. En önemlisi de şarkımızın organik olarak ilerliyor olması" dedi.

TEMELLİ DÖNÜYOR!

Eski Türkiye güzeli ve oyuncu Deniz Özde Sürmeli önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 2018 boşandığı İngiliz eşinden olan kızı Sade Angelina ile alışveriş turuna çıkan Sürmeli'nin köpeklerini özel arabasında gezirdirmeleri dikkat çekti. Sürmeli, "İstanbul'a doyamıyorum. Kızın okulunu da buraya alacağım temelli döneceğim artık" dedi.





AMSTERDAM TATİLİ BAŞLADI

Yoğun ve üretken bir dönem geçiren Oğuzhan Koç geçen yaz yayınladığı şarkılar ve sahne performanslarıyla kitleleri peşinden sürükledi. Konserlerle dolu dolu geçen bir sezonun ardından "Yok mu?", "Yok" ve "Engeli Kaldır" şarkılarıyla müzik listelerinde yerini almaya devam eden Oğuzhan Koç, kısa bir mola verdi. Arkadaşlarıyla Amsterdam'a giden Oğuzhan Koç bir hafta boyunca şehir turu yaptı. Bol bol bisiklete bindi, turistik yerleri gezdi. Bu huzur dolu tatilin fotoğraflarını da sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.







AMAZON KADINI BETÜL!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Betül Demir, Kıbrıs'ta sahne aldı. Geceye özel olarak hazırlanan, yapımı 15 gün süren, pullarla kaplı elbisesiyle çok şık görünen Demir, sahne kıyafeti ve saçlarıyla Amazon kadınlarına benzetildi. Kendi şarkılarının yanı sıra pop ve arabesk müziğin unutulmaz eserlerini de seslendiren güzel şarkıcı, misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.



BABA KIZ GÜNÜ

Yönetmen Hamdi Alkan, önceki akşam kızı Zeynep Alkan ile Etiler Akmerkez'deydi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Alkan, "Bugün baba kız günü yaptık. Birazdan diğer kızım Ayşe'de gelecek. Hep birlikte yemek yiyeceğiz" dedi. (Doğan SAVAŞ)