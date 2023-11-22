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Aşkta 'devrim' yaptı! Lucas Torreira ile Devrim Özkan evleniyor

Galatasaraylı Lucas Torreira sonunda sevgilisi Devrim Özkan’ı evliliğe ikna etti. İddialara göre, ünlü çift Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturmayı planlıyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Kasım 2023 Güncelleme 22 Kasım 2023, 07:05
Aşkta ’devrim’ yaptı! Lucas Torreira ile Devrim Özkan evleniyor

Lucas Torreira, Galatasaray'a geldiği ilk günden beri gösterdiği performansa taraftarında gönlünde taht kurmuştu. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon fanatik Galatasaraylı olarak bilinen güzel oyuncu Devrim Özkan'la tanışmıştı.



Flört eden ikilinin arasına kara kedi girmişti. İddialara göre, Uruguaylı futbolcu Torreira'nın şartlı evlilik teklifiyle sona ermişti. Özkan, Torreira'nın "Oyunculuğu bırak gel seni sultanlar gibi yaşatayım" şeklindeki yaklaşımı karşında şoke olunca, resti çekip ve ilişkiyi sonlandırmıştı.


EVLİLİK ÇOK YAKIN!
Yaşananların ardından ikili bir süre ayrı kalsa da yeniden barıştı. Sosyal medyadan da aşklarını duyuran çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, her şeyi gözler önüne sermişti. İlişkiyi bir süre inkar eden Özkan, kameralara da, "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşkını haykırmıştı.



Güzel oyuncuya körkütük aşık olan ve evlenmeyi çok isteyen Torreira, sonunda Özkan'ı ikna etti. İddialara göre çift, Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturacak. Çift, İstanbul ve Uruguay olmak üzere iki düğün yapacak.

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