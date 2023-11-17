İrem Helvacıoğlu'nun herkesi duygulandıran geçmişi! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: "Garsonluk, kasiyerlik yaptım"

Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken İrem Helvacıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programa konuk oldu.
Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken İrem Helvacıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programa konuk oldu.
Geçmişte neler yaşadığından bahseden oyuncu, "Liseden mezun olduktan sonra kafede garson olarak çalıştım. Daha sonra da bir mağazada kasiyerlik ve tezgahtarlık da yaptım. Konservatuar için oradan ayrıldım. Kafenin sahibi, 'burası senin evin her zaman dönebilirsin' dedi" ifadelerini kullandı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Sözlerine devam eden Helvacıoğlu, "Ben artık kadınların bazen bu kadar güçlü olmasını istemiyorum. Çünkü o kadar çok böyle hikaye var ki, niye böyle bir görevleri olsun? ve bu hala devam ediyor...
Geçmişte de bir komşumuz vardı. Eşi çok alkol aldığı için boşanmak istiyordu. Kadının babası, 'bu eve sadece ölün girebilir, gerekirse kocan seni öldürsün, sen boşanmış şekilde bu eve dönemezsin' diyordu. Kadın çalışıyor ve eşi parasını alıyor, kumarda kaybediyor, geliyor karısını yine dövüyor neden paran yok diye... Ben bunları gördüm" diyerek gözyaşlarını tutamadı.