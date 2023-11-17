İrem Helvacıoğlu'nun herkesi duygulandıran geçmişi! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: "Garsonluk, kasiyerlik yaptım"

Geçmişte neler yaşadığından bahseden oyuncu, "Liseden mezun olduktan sonra kafede garson olarak çalıştım. Daha sonra da bir mağazada kasiyerlik ve tezgahtarlık da yaptım. Konservatuar için oradan ayrıldım. Kafenin sahibi, 'burası senin evin her zaman dönebilirsin' dedi" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sözlerine devam eden Helvacıoğlu, "Ben artık kadınların bazen bu kadar güçlü olmasını istemiyorum. Çünkü o kadar çok böyle hikaye var ki, niye böyle bir görevleri olsun? ve bu hala devam ediyor...