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Gizli saklı buluşmalar! İnkar etti 'kuzenim' dedi: Hande Demir yeni sevgilisiyle fena yakalandı

Sosyetik güzel Hande Demir, 3 yıl önce eşi Erdinç Acar’dan boşandı. Uzun süre sonra ilk kez sevgilisiyle ortaya çıktı. Demir, sevgilisini soran gazetecilere, "O benim kuzenim. Sevgilim değil" diye ilginç bir cevap verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Kasım 2023 Güncelleme 13 Kasım 2023, 07:01
Gizli saklı buluşmalar! İnkar etti ’kuzenim’ dedi: Hande Demir yeni sevgilisiyle fena yakalandı

İş insanı Erdinç Acar'dan 2020 yılında boşanan Hande Demir, kendisinden 7 yaş küçük olan emlakçı Hasan Tufan ile bir aşka yelken açmıştı. İki sevgili aşklarını sır gibi saklıyordu. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen sevgililer, flaşların patlamasıyla şok yaşadı. Hande Demir, sevgilisini soran gazetecilere, "O benim kuzenim. Sevgilim değil" diye ilginç bir cevap verdi.


"SAKLANMIYOR"
Gazetecilerin kendisini sevgilisinin tanıması üzerine, "Sizden de bir şey saklanmıyor" dedi. Bu sırada Tufan, sevgilisini bırakarak kaçmaya çalıştı. Görüntü vermek istemeyen Demir ise gazetecilerden kendisini çekmemesini rica etti. Böylece iki sevgilinin aşkları da belgelenmiş oldu.


Hande Demir, yıllarca evli kaldığı Erdinç Acar'dan şok bir şekilde boşanmıştı. Hatta ikili daha önce de boşanıp ikinci kez evlilik yapmıştı. Ama bu ilişkilerini kurtaramadı.



3 çocuk annesi Hande Demir, sevgilisini bırakıp başka yere yöneldi. Ancak kimseyi inandıramadı!

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