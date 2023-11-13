İş insanı Erdinç Acar'dan 2020 yılında boşanan Hande Demir, kendisinden 7 yaş küçük olan emlakçı Hasan Tufan ile bir aşka yelken açmıştı. İki sevgili aşklarını sır gibi saklıyordu. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen sevgililer, flaşların patlamasıyla şok yaşadı. Hande Demir, sevgilisini soran gazetecilere, "O benim kuzenim. Sevgilim değil" diye ilginç bir cevap verdi.



"SAKLANMIYOR"

Gazetecilerin kendisini sevgilisinin tanıması üzerine, "Sizden de bir şey saklanmıyor" dedi. Bu sırada Tufan, sevgilisini bırakarak kaçmaya çalıştı. Görüntü vermek istemeyen Demir ise gazetecilerden kendisini çekmemesini rica etti. Böylece iki sevgilinin aşkları da belgelenmiş oldu.