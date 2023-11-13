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Aşk Türkiye'yi dolaşıyor! Hasan Can Kaya'nın yönettiği 'Çok Aşk' filmine yoğun ilgi

Komedyen Hasan Can Kaya’nın yazıp yönettiği Çok Aşk filmi gösterime girdi. Oyuncular gittikleri her yerde büyük ilgi gördü... İşte sizler için derlediğimiz 13 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Kasım 2023 Güncelleme 13 Kasım 2023, 07:00
Aşk Türkiye’yi dolaşıyor! Hasan Can Kaya’nın yönettiği ’Çok Aşk’ filmine yoğun ilgi

Senaryosunu Hasan Can Kaya'nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı Çok Aşk filmi vizyona girdi. Başrolü paylaşan Kaya ve Büşra Pekin, özel gösterimlere katıldı. Türkiye'yi şehir şehir dolaştı. Seyahatleriyle 4786 kilometre yol yapan film ekibi, katıldıkları her salonda seyircilerinin sevgilerine karşılık teşekkürlerini sunarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Danimarka ve Fransa'da gösterimde olan film izlenme rekorları kırıyor.

OĞLUMUN VARLIĞI YETER
Arzum Onan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü isim, "Az önce dişciden çıktım, o yüzden kötü konuşuyorum. Kusura bakmayın lütfen" dedi. Tescilli güzel, oğlunun yaş günü sürprizi hakkında da konuştu. "Çok duygulandım, çok güzeldi. Sağ olsun beni düşünmüş. Daha ne yapabilir ki? Can'ın varlığı benim için en güzel hediye" açıklamasını yaptı. Bu arada Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti. 29 Mayıs'ta görülen boşanma davasına el ele gelen ikili, 10 dakika süren duruşmanın ardından Beykoz Adliyesi'nden yine el ele ayrılmıştı. (Aydın HAMZA)



BİRLİKTE SPORA
Oyuncu İbrahim Çelikkol, önceki gün sevgilisi Natali Yarcan ile Nişantaşı'nda el ele yürürken objektiflere yansıdı. İbrahim Çelikkol, "Natali ile çok güzel giden bir ilişkimiz var. Ben Natali'nin yanında çok huzurlu ve mutluyum. Şimdi spora gidiyoruz. Bir çok proje geliyor onları okuyorum. Kafama yatan iş olursa kabul edeceğim. Yakın zaman içinde setlere dönmeyi düşünüyorum" dedi. Bu arada ünlü oyuncu Riva'daki 50 milyon TL'lik villasını sattığı yönündeki haberleri yalanladı. Çelikkol, "Riva'daki villamı satmadım hala bana ait" diye konuştu. (Aydın HAMZA)




YAŞAR'DAN 'HÜRMET'...
Merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın şarkılarından oluşan 'HÜRMET' albümü tamamlandı. Albümdeki yep yeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Yaşar, ''Dönemem' şarkısı ile dinleyicisini selamladı.. Yaşar'ın performansı ve İbrahim Erkal'ın görüntülerinden oluşan video klibinin yönetmenliğini Gökhan Özdemir üstlendi. İbrahim Erkal "Hürmet" albüm serisinin prodüktörlüğünü ise İskender Ulus gerçekleştirdi.


ÇOK KONUŞULACAK FARKLI BiR FİLM GELİYOR!
Başrollerinde Buğra Gülsoy, Duygu Mercan, Aslı Bekiroğlu, İlker Aksum, Naz Elmas,'ın yer aldığı 'Gecenin Nakaratı' adlı sinema filminin okuma provası gerçekleşti. Film ekibi Türkiye de böyle bir proje yapılmadığını ve bugüne kadar yapılan işlerden çok farklı olacağını söyledi.



ADANA'YI SALLADI
Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'ın Antalya'dan sonra ikinci rotası Adana oldu. Çukurova Üniversitesi Anfi Tiyatro'da sahne alan Ajda Pekkan, kırk beş yıl aradan sonra Adanalı sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Haftalar öncesinde tüm biletlerin tükendiği konserde mahşeri kalabalığın karşısına Burcu Sedef imzalı beyaz bir kıyafet ile çıkan süperstar için dakikalarca "Beyaz Melek Hoşgeldin" tezahüratları yapıldı. Pekkan, eşsiz sahne performansı, muhteşem enerjisi ve büyüleyici yorumuyla kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşattı. Süperstar, iki buçuk saat kaldığı sahnede dinleyicilerin yoğun isteği üzerine iki kez bis yaptı...



MODELLİK KALMADI
Simge Ünal, geçtiğimiz günlerde tek başına alışveriş turuna çıktı. Mağazaları dolaşan Ünal, kendisini fark eden gazetecilere poz vermekten de geri kalmadı. Ayrıca, golf oynamaya başladığını da dile getiren Ünal, işleriyle ilgili de konuştu. "Türkiye artık ne yazık ki Fashion Week bile yapmıyor, birkaç organizasyon hariç. Modellik sektörü Türkiye'de kalmadı gibi görünüyor ve bu gidişle hiç kalmayacak gibi" dedi.



İNSANLAR KIYAFETİ İLE AĞIRLANIR!
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, önceki gece İstanbul'da sahne aldı. Mekanı dolduran binlerce sevenine unutulmaz bir gece yaşatan Ebru Yaşar, sahne öncesi gazetecilerin sorularına da yanıt verdi. Sanatçı, "Kıyafetim nasıl arkadaşlar? İnsanlar kıyafeti ile ağırlanır. Sohbetleri ile de uğurlanır" dedi. Yaşar, muhabirlerin "Salaş kıyafetler ile sahneye çıkan sanatçılar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi. Yaşar, "Ben sevmiyorum ya. Bu benim tarzım diyebilirler ama herkesin bir tarzı var. Beni normal hayatta böyle göremezsiniz mesela. Dışarıya çıkarken ufak bir bakımlı olurum ama salaş bir pantolon veya bir eşofman giymeyi ben de seviyorum. Her şeyin bir yeri ve adabı var" dedi.





BEHZAT Ç. 7 ARALIK'TA DÖNÜYOR
Bir Ankara Polisiyesi hikayesi olan ''Behzat Ç'', 7 Aralık'ta dizi olarak kaldığı yerden ATV seyircisiyle buluşuyor. Behzat Ç'nin Hayalet karakterini canlandıran oyuncusu İnanç Konukçu önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Konukçu ''Bizi yine Ankara yolları bekliyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 7 Aralık'ta bizi izlemeyi unutmayın'' dedi. (Doğan SAVAŞ)





TİYATRO BİZİM İÇİN BİR TUTKU
Süheyl Uygur-Behzat Uygur kardeşler, "Süt Kardeşler" adlı tiyatro oyunlarıyla büyük beğeni topladı. Tiyatro sahnelerinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu ve şu anda televizyona dönmek istemediklerini belirtti. Behzat Uygur, "Tiyatro bizim için bir tutku, tiyatro sahnelerini çok seviyoruz. 'Süt Kardeşler' oyunumuz büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin birçok ilinde sahne alacağız. Turnemiz devam ediyor" diye konuştu.

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