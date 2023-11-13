Aşk Türkiye’yi dolaşıyor! Hasan Can Kaya’nın yönettiği ’Çok Aşk’ filmine yoğun ilgi

Senaryosunu Hasan Can Kaya'nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı Çok Aşk filmi vizyona girdi. Başrolü paylaşan Kaya ve Büşra Pekin, özel gösterimlere katıldı. Türkiye'yi şehir şehir dolaştı. Seyahatleriyle 4786 kilometre yol yapan film ekibi, katıldıkları her salonda seyircilerinin sevgilerine karşılık teşekkürlerini sunarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Danimarka ve Fransa'da gösterimde olan film izlenme rekorları kırıyor.
OĞLUMUN VARLIĞI YETER
Arzum Onan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü isim, "Az önce dişciden çıktım, o yüzden kötü konuşuyorum. Kusura bakmayın lütfen" dedi. Tescilli güzel, oğlunun yaş günü sürprizi hakkında da konuştu. "Çok duygulandım, çok güzeldi. Sağ olsun beni düşünmüş. Daha ne yapabilir ki? Can'ın varlığı benim için en güzel hediye" açıklamasını yaptı. Bu arada Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti. 29 Mayıs'ta görülen boşanma davasına el ele gelen ikili, 10 dakika süren duruşmanın ardından Beykoz Adliyesi'nden yine el ele ayrılmıştı. (Aydın HAMZA)
BİRLİKTE SPORA
Oyuncu İbrahim Çelikkol, önceki gün sevgilisi Natali Yarcan ile Nişantaşı'nda el ele yürürken objektiflere yansıdı. İbrahim Çelikkol, "Natali ile çok güzel giden bir ilişkimiz var. Ben Natali'nin yanında çok huzurlu ve mutluyum. Şimdi spora gidiyoruz. Bir çok proje geliyor onları okuyorum. Kafama yatan iş olursa kabul edeceğim. Yakın zaman içinde setlere dönmeyi düşünüyorum" dedi. Bu arada ünlü oyuncu Riva'daki 50 milyon TL'lik villasını sattığı yönündeki haberleri yalanladı. Çelikkol, "Riva'daki villamı satmadım hala bana ait" diye konuştu. (Aydın HAMZA)