Aşk Türkiye’yi dolaşıyor! Hasan Can Kaya’nın yönettiği ’Çok Aşk’ filmine yoğun ilgi







YAŞAR'DAN 'HÜRMET'...

Merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın şarkılarından oluşan 'HÜRMET' albümü tamamlandı. Albümdeki yep yeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Yaşar, ''Dönemem' şarkısı ile dinleyicisini selamladı.. Yaşar'ın performansı ve İbrahim Erkal'ın görüntülerinden oluşan video klibinin yönetmenliğini Gökhan Özdemir üstlendi. İbrahim Erkal "Hürmet" albüm serisinin prodüktörlüğünü ise İskender Ulus gerçekleştirdi.



ÇOK KONUŞULACAK FARKLI BiR FİLM GELİYOR!

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Duygu Mercan, Aslı Bekiroğlu, İlker Aksum, Naz Elmas,'ın yer aldığı 'Gecenin Nakaratı' adlı sinema filminin okuma provası gerçekleşti. Film ekibi Türkiye de böyle bir proje yapılmadığını ve bugüne kadar yapılan işlerden çok farklı olacağını söyledi.





ADANA'YI SALLADI

Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'ın Antalya'dan sonra ikinci rotası Adana oldu. Çukurova Üniversitesi Anfi Tiyatro'da sahne alan Ajda Pekkan, kırk beş yıl aradan sonra Adanalı sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Haftalar öncesinde tüm biletlerin tükendiği konserde mahşeri kalabalığın karşısına Burcu Sedef imzalı beyaz bir kıyafet ile çıkan süperstar için dakikalarca "Beyaz Melek Hoşgeldin" tezahüratları yapıldı. Pekkan, eşsiz sahne performansı, muhteşem enerjisi ve büyüleyici yorumuyla kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşattı. Süperstar, iki buçuk saat kaldığı sahnede dinleyicilerin yoğun isteği üzerine iki kez bis yaptı...





MODELLİK KALMADI

Simge Ünal, geçtiğimiz günlerde tek başına alışveriş turuna çıktı. Mağazaları dolaşan Ünal, kendisini fark eden gazetecilere poz vermekten de geri kalmadı. Ayrıca, golf oynamaya başladığını da dile getiren Ünal, işleriyle ilgili de konuştu. "Türkiye artık ne yazık ki Fashion Week bile yapmıyor, birkaç organizasyon hariç. Modellik sektörü Türkiye'de kalmadı gibi görünüyor ve bu gidişle hiç kalmayacak gibi" dedi.