Tek taşımı kendim aldım! Sibel Can kendini 50 bin dolarlık pırlantayla ödüllendirdi

Ünlü şarkıcı Sibel Can, kazancının pek çok kısmını gayrimenkul alarak değerlendiriyor. Türkiye'de bir çok gayrimenkulun yanı sıra, Amerika ve İngiltere'de evleri bulunan Can'ın son olarak İsviçre'nin Zürih şehrinden ev alacağı haberleri basına yansımıştı.





Sahnelerin en çok kazanan isimleri arasında yer alan sanatçının, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir pırlanta mağazasından kendisine özel bir tektaş yüzük yaptırdığı iddia edildi. Yüzüğün değerinin ise 50 bin dolar ( Yaklaşık 1 buçuk milyon lira ) olduğu gelen bilgiler arasında.