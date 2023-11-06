ATV’nin sevilen dizisi “Kardeşlerim”de heyecan dorukta! Asiye hırsız durumuna düştü...

Lidya da Asiye 'nin bilgisayarından ödevi siler. Asiye hırsız durumuna düşer. Ancak alt sınıflardan öğrenciler Asiye'ye Sarp 'ın annesi hakkında duvar yazıları yazarken gizlice çektikleri videoyu gösterip verirler.

Asiye bu delille Sarp'ı okuldan attırmak için harekete geçer. Ancak Sarp ile aralarındaki tartışma büyür ve arbedede Sarp boşluktan aşağıya düşer. Ayla ise Şevval'in ofisinde tabletini unutur. İçini kurcalayan Şevval, Akif'in cinayet videosunu bulur.