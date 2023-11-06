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Aşkın karesi! İlayda Alişan aradığı mutluluğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'de buldu

Bir süredir Oğulcan Engin ile ilişki yaşayan güzel oyuncu İlayda Alişan, aşka geldi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından ilk kez sevgilisiyle paylaşım yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Kasım 2023 Güncelleme 06 Kasım 2023, 07:01
Aşkın karesi! İlayda Alişan aradığı mutluluğu Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’de buldu

ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin başarılı oyuncusu İlayda Alişan, şu sıralar çok mutlu... Uzun zamandır Oğulcan Engin ile birlikte olan Alişan, göz önünde olmaktan kaçıyordu.

Basına poz vermeyen ve aşk hayatını saklı tutan Alişan, önceki ilk kez sevgilisiyle paylaşım yaptı. İlişkilerini sürdüren ikili, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Alişan, sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İlayda Alişan, siyah-beyaz filtreli bu fotoğrafı kalp emojileriyle yayınlayarak mutluluklarını gözler önüne serdi.

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