Oyuncu Aslı Bekiroğlu flaşlar patlayınca şok yaşadı! Soruları yanıtsız bırakıp erkek arkadaşıyla gözden kayboldu





BU SENE BEN YOKUM

Geçtiğimiz gün Sarıyer'de bir AVM'de görüntülenen Avatar Atakan, Survivor'ın yeni sezonu için yorum yaptı. "Eski yarışmacıların tekrar yarışacağına ve sizin neden gitmediniz?" sorusu üzerine Atakan, "Ben bu sezon gitmedim. Çünkü sinemaya ağırlık verdim. Sonuçta şampiyon oldum. Şimdilerde oyunculuk kariyerine yöneldim fakat bu sezonda da kimin kazanacağını çok merak ediyorum. Büyük bir sürpriz olabilir heyecanla takip edeceğim" dedi.