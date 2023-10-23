Oyuncu Aslı Bekiroğlu flaşlar patlayınca şok yaşadı! Soruları yanıtsız bırakıp erkek arkadaşıyla gözden kayboldu

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla Bebek sahilde görüntülendi. Yanlarında ise 4 tane köpek vardı. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan oyuncunun erkek arkadaşı, hemen oradan uzaklaştı.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla Bebek sahilde görüntülendi. Yanlarında ise 4 tane köpek vardı. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan oyuncunun erkek arkadaşı, hemen oradan uzaklaştı.
Bekiroğlu, soruları yanıtsız bırakarak gözlerden kayboldu.(Doğan SAVAŞ)
BU SENE BEN YOKUM
Geçtiğimiz gün Sarıyer'de bir AVM'de görüntülenen Avatar Atakan, Survivor'ın yeni sezonu için yorum yaptı. "Eski yarışmacıların tekrar yarışacağına ve sizin neden gitmediniz?" sorusu üzerine Atakan, "Ben bu sezon gitmedim. Çünkü sinemaya ağırlık verdim. Sonuçta şampiyon oldum. Şimdilerde oyunculuk kariyerine yöneldim fakat bu sezonda da kimin kazanacağını çok merak ediyorum. Büyük bir sürpriz olabilir heyecanla takip edeceğim" dedi.
CANNES'DA DÜŞMAN ÇATLATTILAR
Şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, Mipcom 2023 için Fransa'nın Cannes şehrindeydi. Bir hayli keyifli olduğu gözlenen çift, birbirinden güzel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan çift, neşeli halleriyle adeta düşman çatlattı.
ÖNCE ALIŞVERİŞ SONRA OKUL
Ekranların güzel ve yetenekli oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün Sarıyer'deki bir AVM'de görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen güzel oyuncunun, ilk durağı bir giyim mağazası oldu. Sezonluk alışveriş yapan sempatik oyuncu, "Okulların açılması ile birlikte annelerin koşuşturması da başladı. Şimdi çocukları okuldan almaya gidicem." dedi.
KUTSAL TOPRAKLARA ZİYARET
Oyuncu Negin Altan ve Neslişah Alkoçlar çifti, Suudi Arabistan'a gitti. Burada tarihi yerleri gezen ikili, daha sonra Medine'yi ziyaret etti. Kutsal toprakları gezen çift, bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
MÜZE GEZDİ
Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, New York'ta yeni projelerin ön hazırlıklarına hızla devam ediyor Varlıer, önceki gün American Museum Of Natural History'den fotoğraflar paylaştı. 2 yıldır Amerika'da yaşayan geçtiğimiz günlerde Broadway müzikalinde oynamak için Türkiye'ye gelen Varlıer, Amerika tarihini anlatan müzeyi gezdiği sırada çektiği fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
YOĞUN İLGİ
Ünlü oyuncu Perihan Savaş, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde tek başına çıktığı alışverişte bir süre mağazaları dolaşan oyuncu, sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.
HEYECAN ZİRVEDE
İdo Tatlıses, geçtiğimiz gün Sarıyer'deki bir AVM'de görüntülendi. Son günlerde ikiz babası olmaya hazırlanan İdo, ''Bütün ailede heyecan zirve yapmış durumda. Doğuma 3 aydan az bir zaman kaldı'' dedi.
SET ARASI ALIŞVERİŞ
Ünlü oyuncu Murat Danacı, önceki gün Beşiktaş'taki bir AVM'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden yakışıklı oyuncu "Set aram vardı. Vakit geçirmek ve birazda alışveriş yapmak için geldim." dedi.
NAZAN ÖNCEL HASTANEYE KALDIRILDI
Ankara'da verdiği konser sonrası hastaneye kaldırılan Nazan Öncel, sosyal medyadan hastanede çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Öncel, ''Şairin dediği gibi "Beni bu güzel havalar mahvetti." Her konser sonrası yolum bir kere buraya düşüyor. 'Kurşun döktürelim nazar bu' diyor canım arkadaşım Nükhet Duru'' diye not düştü.
AVM TURU
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, önceki gün Beşiktaş'taki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşları ile birlikte geldiği AVM'de uzun süre alışveriş yapan futbolcu, ilk olarak dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katında soluğu aldı. Batshuayi'ye taraftarların ilgisi yoğundu.