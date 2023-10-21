Bir Tv programına katılan Deniz Seki, hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Seki, "Haberleri nadiren izliyorum. Pandemi ve deprem dönemlerinde, gelecekle ilgili kaygılar ve bunalmalar yaşadım. O dönemde hem iyi hem de kötü haberlere aynı duyarlılıkla tepki veriyordum. Ancak yeni şarkılarla kendimi toparladım, sürekli ağlayan Deniz artık yok. Yeniden doğdum" ifadelerini kullandı.
TELEFONU FIRLATTI!
İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, kariyerini bir süredir Çizme'de sürdürüyor. Özellikle kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman, bu kez görenleri şaşkına çeviren bir harekete imza attı. Kendisini görüntüleyen bir hayranının telefonu elinden alan Yaman, sonrasında telefonu yere fırlattı. Açıklama yapan Yaman, "Fotoğraf çekmek için izin istemedi, Sürekli kışkırtılıyoruz" diye konuştu.
HİLTON'DAN BİR İLK...
Ünlü şov yıldızı Paris Hilton, 10 aylık olan oğlu ile fotoğraflarını, "Değerli melek bebeğim Phoenix'in New York'taki ilk seferi" notuyla kendi sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı. Taşıyıcı anne sayesinde oğlu olan Hilton, 2021 yılında üç gün süren düğünle Carter Reum ile evlenmişti. Hilton açıklamalarında, en büyük hayalinin anne olmak olduğunu söylüyordu.