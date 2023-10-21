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Deniz Seki'den hayatı hakkında samimi açıklamalar: ‘Yeniden doğdum’

Bİr TV programına katılan Deniz Seki, hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Seki, Pandemi ve deprem dönemlerinde, gelecekle ilgili kaygılar ve bunalmalar yaşadım. Ancak yeni şarkılarla kendimi toparladım, sürekli ağlayan Deniz artık yok. Yeniden doğdum" ifadelerini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Ekim tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ekim 2023 Güncelleme 21 Ekim 2023, 06:59
Deniz Seki’den hayatı hakkında samimi açıklamalar: ‘Yeniden doğdum’

Bir Tv programına katılan Deniz Seki, hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Seki, "Haberleri nadiren izliyorum. Pandemi ve deprem dönemlerinde, gelecekle ilgili kaygılar ve bunalmalar yaşadım. O dönemde hem iyi hem de kötü haberlere aynı duyarlılıkla tepki veriyordum. Ancak yeni şarkılarla kendimi toparladım, sürekli ağlayan Deniz artık yok. Yeniden doğdum" ifadelerini kullandı.


TELEFONU FIRLATTI!
İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, kariyerini bir süredir Çizme'de sürdürüyor. Özellikle kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman, bu kez görenleri şaşkına çeviren bir harekete imza attı. Kendisini görüntüleyen bir hayranının telefonu elinden alan Yaman, sonrasında telefonu yere fırlattı. Açıklama yapan Yaman, "Fotoğraf çekmek için izin istemedi, Sürekli kışkırtılıyoruz" diye konuştu.




HİLTON'DAN BİR İLK...
Ünlü şov yıldızı Paris Hilton, 10 aylık olan oğlu ile fotoğraflarını, "Değerli melek bebeğim Phoenix'in New York'taki ilk seferi" notuyla kendi sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı. Taşıyıcı anne sayesinde oğlu olan Hilton, 2021 yılında üç gün süren düğünle Carter Reum ile evlenmişti. Hilton açıklamalarında, en büyük hayalinin anne olmak olduğunu söylüyordu.


BEĞENMİYORSAN ENGELLE!
Oyuncu Merve Oflaz, şeffaf elbisesiyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak oyuncunun paylaşımına eleştiri de oldukça fazlaydı. Özellikle bir kişinin beddua ettiği paylaşım Merve Oflaz'ı kızdırdı. Oflaz, takipçisine isyan ederek " Senin gibiler çocuk yetiştiriyor en çok buna üzülüyorum. Nasıl annesin ya bela okuyorsun terbiyesiz...Beğenmiyorsan engelle" dedi.

DUYGU DOLDU ANLAR!
Yeni vizyona giren "Zübeyde Hanım" filminin oyuncuları Sitare Akbaş ve Devrim Nas, önceki gün Kadıköy'deydi. Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule karakterine hayat veren Akbaş, ''Benim ilk ismim Makbule. Açıkçası hoş bir tesadüf oldu. Alican (Yücesoy) benim çok eski arkadaşım. Sette kendisini makyajı yapılmış halde görünce bir an Atatürk karşımda gibi hissettim ve ağlamamak için kendimi zor tuttum'' dedi. Filmde "Ali Rıza Efendi" karakterine hayat veren Nas ise, ''Benim için en anlamlı proje bu oldu. Projeyi anlamlı kılan bir diğer yanı ise filmde Atatürk'ün küçüklüğünü canlandıran kişinin gerçek hayatta oğlum olması. Babaoğul aynı projede yer aldık. Yaşadığım mutluluğu ve gururu anlatmaya kelimeler yetmez'' ifadelerini kullandı.

O NEREYE YATAĞI ORAYA
Bir televizyon programına konuk olan Tuğba Özerk, samimi açıklamalarda bulundu. İşi gereği çok sık seyahat ettiğini söyleyen sanatçı, kendi yatağı olmayınca uyumadığını ciddi uyku sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Özerk, uyku problemi olduğundan her gittiği yere kendi yatağını da götürdüğünü anlatarak herkesi şaşırttı.

ANLAMLI SERGİ!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca giymiş olduğu askeri ve sivil kıyafetlerin sergilendiği sergi, önceki gün Ataşehir'de bir AVM'de gerçekleşti. Serginin sunuculuğunu ise, Tuğba Özay ve Şenol İpek üstlendi. Atatürk'ün yurt içi ve yurt dışında giymiş olduğu 125 farklı kıyafet, bugün ve yarın ziyaretçileriyle buluşacak.


'DİNLENMEK İSTİYORUM'
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Serdar Aziz, önceki gün İstinye'deydi. Alışveriş sonrası kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet eden ünlü futbolcu, antrenmandan çıktığını ve birkaç eksiği için alışverişe geldiğini söyledi. Son dönemde antrenmanların çok yoğun olduğunu söyleyen Aziz, "Bir an önce eve gidip dinlenmek istiyorum" diyerek oradan ayrıldı.


FİLM 'BİHTER' KAVGA BİTMEZ!
Bihter filmindeki büyük kavganın perde arkası ortaya çıktı. Dedikodulara göre Farah Zeynep Abdullah, "Ben bunu oynamam" deyip seti 2 saat duraklattı.

Hande Ataizi ile hiç paslaşmadı. İkili, bir türlü anlaşamadı. Set bittiğinde ise tüm ekip Abdullah'la küsüp konuşmadı!

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