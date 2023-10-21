

BEĞENMİYORSAN ENGELLE!

Oyuncu Merve Oflaz, şeffaf elbisesiyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak oyuncunun paylaşımına eleştiri de oldukça fazlaydı. Özellikle bir kişinin beddua ettiği paylaşım Merve Oflaz'ı kızdırdı. Oflaz, takipçisine isyan ederek " Senin gibiler çocuk yetiştiriyor en çok buna üzülüyorum. Nasıl annesin ya bela okuyorsun terbiyesiz...Beğenmiyorsan engelle" dedi.

DUYGU DOLDU ANLAR!

Yeni vizyona giren "Zübeyde Hanım" filminin oyuncuları Sitare Akbaş ve Devrim Nas, önceki gün Kadıköy'deydi. Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule karakterine hayat veren Akbaş, ''Benim ilk ismim Makbule. Açıkçası hoş bir tesadüf oldu. Alican (Yücesoy) benim çok eski arkadaşım. Sette kendisini makyajı yapılmış halde görünce bir an Atatürk karşımda gibi hissettim ve ağlamamak için kendimi zor tuttum'' dedi. Filmde "Ali Rıza Efendi" karakterine hayat veren Nas ise, ''Benim için en anlamlı proje bu oldu. Projeyi anlamlı kılan bir diğer yanı ise filmde Atatürk'ün küçüklüğünü canlandıran kişinin gerçek hayatta oğlum olması. Babaoğul aynı projede yer aldık. Yaşadığım mutluluğu ve gururu anlatmaya kelimeler yetmez'' ifadelerini kullandı.

O NEREYE YATAĞI ORAYA

Bir televizyon programına konuk olan Tuğba Özerk, samimi açıklamalarda bulundu. İşi gereği çok sık seyahat ettiğini söyleyen sanatçı, kendi yatağı olmayınca uyumadığını ciddi uyku sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Özerk, uyku problemi olduğundan her gittiği yere kendi yatağını da götürdüğünü anlatarak herkesi şaşırttı.

ANLAMLI SERGİ!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca giymiş olduğu askeri ve sivil kıyafetlerin sergilendiği sergi, önceki gün Ataşehir'de bir AVM'de gerçekleşti. Serginin sunuculuğunu ise, Tuğba Özay ve Şenol İpek üstlendi. Atatürk'ün yurt içi ve yurt dışında giymiş olduğu 125 farklı kıyafet, bugün ve yarın ziyaretçileriyle buluşacak.