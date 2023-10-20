PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Aile arasında gösterişten uzak! Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor...

Kasım ayının sonunda evlenmeyi planlayan Alina Boz ve Umut Evirgen artık son hazırlıkları yapıyor. Sadelikten yana olan ünlü çift, iddialara göre nikahlarını da aile arasında ve evde yapmayı planlıyor...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:01
Aile arasında gösterişten uzak! Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor...

Başladığı ilk günden beri gündemden düşmeyen Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor. Diğer ilişkilerine nazaran gerçek aşkı Boz'da bulduğunu söyleyen Evirgen, birlikteliğin başladığı günlerden itibaren Alina Boz'un çok farklı olduğunu basına yansıtmıştı.



Paris'te evlenme teklif ettiği güzel oyuncudan "Evet" yanıtını alan Evirgen, nikahı da Boz'un isteklerine göre yapmak istiyor.

Boz'un çok fazla gösteriş sevmemesi üzerine evde ve aile arasında bir tören yapmayı amaçlayan çift, tarihi belli olmasa da kasım ayının sonunda dünyaevine girmeyi planlıyor.

Balayı için de yurtdışına gidecek olan Boz ve Evirgen, uzunca bir süre kafa dinleyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail’e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz
Soykırımcı İsrail hükümeti, Gazze’ye kara saldırısı için orduya onay verdi | Netanyahu sınıra gitti: Hazırız
2024 asgari ücrette tahmini oranlar netleşmeye başladı! Bu verilere dikkat: Artış nasıl belirlenecek? Yeni ücret ne kadar bekleniyor?
SON DAKİKA