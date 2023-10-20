Aile arasında gösterişten uzak! Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor...

Başladığı ilk günden beri gündemden düşmeyen Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor. Diğer ilişkilerine nazaran gerçek aşkı Boz'da bulduğunu söyleyen Evirgen, birlikteliğin başladığı günlerden itibaren Alina Boz'un çok farklı olduğunu basına yansıtmıştı.





Paris'te evlenme teklif ettiği güzel oyuncudan "Evet" yanıtını alan Evirgen, nikahı da Boz'un isteklerine göre yapmak istiyor.