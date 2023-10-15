Eşi Aslıhan Doğan ile görüntülenen Arda Turan: ‘Her şey yolunda’

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, önceki akşam Bebek'te eşi Aslıhan Doğan Turan ile yemekteydi. Mekan çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet eden teknik adam, ''Her şey yolunda. Eşimle birlikte yemek yedik'' diyerek oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)
Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, önceki akşam Bebek'te eşi Aslıhan Doğan Turan ile yemekteydi. Mekan çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet eden teknik adam, ''Her şey yolunda. Eşimle birlikte yemek yedik'' diyerek oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)
İÇİ BAŞKA DIŞI BAŞKA
Melisa Döngel, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülendi. Kız arkadaşlarıyla birlikte içeride oldukça keyifli bir gece geçiren Döngel, dışarıda ise alışılmışın aksine oldukça sessizdi. Gazetecilere karşısında görünce "Kolay gelsin" demekle yetinen güzel oyuncunun aceleci tavırları dikkat çekti. Döngel, gazetecilerin diğer sorularına yanıt vermeden gelen araca binerek evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)
PARASIZ KALDIM
Aleyna Tilki, geçen sene depresyona girdiğini belirterek gündeme gelmişti. Pozları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Tilki, konserlere çıkmadığı dönem parasız kaldığını da itiraf etti. Güzel şarkıcı, "O zaman bile onun olmayışıyla eğlendiğim oluyordu. Sokakta o kadar çaresiz insanlar var ki benim bulunduğum durum hiçbir şey" ifadelerini kullandı.
İKİ ÜLKEYE KÖPRÜ OLDU!
Dostlukları yüzyıllara dayanan iki komşu ülke Türkiye ve Gürcistan'ın ilk ortak yapım filmi olma özelliğini taşıyan Köprü, önceki akşam Mecidiyeköy'de görücüye çıktı. Filmin yönetmenliğini Erekle Baduraşvili, yapımcılığını ise Erdal Küçük ve Önder Asru yaptı. Filmin başrollerinde Emre Kızılırmak ve Gürcistan'ın ünlü pop yıldızı Nini Baduraşvili yer alırken ayrıca Gürcistan'ın duayen sinema oyuncusu Zurab Tsintskiladze, Kristine İmadadze ve Elif Baysal'ın da filmde rol aldı.
GERİLİM ARTIYOR
Safir'in yeni bölüm konusu şöyle; Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer. Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak? Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir. Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar. Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.
KÜBA'YA GİDİYOR
İstanbul'da tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'yı tercih etti. Önümüzdeki hafta Küba'ya giderek tedavisine burada devam edecek olan Tanyeli'yi sanatçı dostları da yalnız bırakmıyor. Yıldız Tilbe, Haluk Şentürk, Ebru Gündeş, Ayşe Yıldız ve diğer dostları Tanyeli'ye desteğini esirgemiyor.
SEVGİ SELİ!
Şarkılarıyla dijital platformların çok dinlenenler listelerinden eksik olmayan Zeynep Bastık, Spotify'da Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen kadın şarkıcılar listesinde 2 numara olmuştu. Şarkılarıyla kendisine büyük bir hayran kitlesi yaratan Bastık, önceki gün Mersin'de sahne aldı. Binlerce kişinin toplandığı alanda adeta bir sevgi seli yaşandı.
AYRILIK YOK AŞK VAR!
Bensu Soral ve Hakan Baş, önceki Edis'i dinlemek için Harbiye'deki yerini aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, çıkan ayrılık haberleri üzerine konuştu. "Evliliğinizde problemler olduğunu söyleniyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna Soral, "Böyle bir şey söz konusu değil. Çok güzel bir ilişkimiz var. Umarım bu haberler bir daha çıkmaz" dedi.
YILDIZLI SAHNE!
Edis, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda üç gün üst üste verdiği sonbahar konserlerinin sonuncusunu coşku dolu bir konserle önceki gün gerçekleştirdi. Edis, 3 gün boyunca şarkıları ve performansıyla olduğu kadar sahne kostümleriyle de dikkati çekti. Ünlü popçu, birbirinden şık kostümlerle çıktığı sahnesinde 3. gün yıldızlarıyla dikkati çeken jean bir takım ve yelekli bir kostüm tercih etti.
EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ 'YILDIZ TOZU'NUN
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Şuşa kapsamında Azerbaycan Bakü şehrinde gerçekleştirilen 3. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde Sinehane ve 24 Kare Film ortak yapımcılığıyla, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden beyazperdeye aktarılan Yıldız Tozu filmi "En iyi Film" ödülünün sahibi oldu. Türk dünyasından 32 filmin yarıştığı festivalin Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde Ahmet Sönmez'e ödülünü, Bakü Medya Merkezi Başkanı Arzu Aliyeva takdim etti.
BABAYA SON VEDA
Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Özge Özpirinçci'yi eşi Burak Yamantürk ve oyuncu arkadaşları teselli etti. Güzel oyuncu, babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Merhum, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.
KLİPTE OYNADI
Usta oyuncu Turgay Tanülkü, müzik dünyasının önemli isimlerinden Şerif Kayran'ın sözü ve müziği kendisine ait olan "Dostum bize adam lazım" isimli çalışmasının klibinde, şarkıcıyla birlikte oynadı. Çok keyifli bir klip çektiklerini söyleyen ikili, geri dönüşlerin çok iyi olduğunu söyledi.
YAPAY ZEKA BULUŞMASI!
Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Art for Jewellery: Inspiration Hub" mücevher ve sanatı 4 gün boyunca fuarda bir araya getirdi. Mücevher Marka Danışmanı Aylin Gözen ve Öznur Yakın'ın düzenlediği etkinlik "Zamansız Asalet-Klasikten Yapay Zekaya İlham Kaynakları" adıyla, bir dönemin ikonik tasarımları olan klasik arabaları, yapay zeka ile ortak hazırlanan bir organizasyonda katılımcılara sundu.