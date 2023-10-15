Eşi Aslıhan Doğan ile görüntülenen Arda Turan: ‘Her şey yolunda’



İKİ ÜLKEYE KÖPRÜ OLDU!

Dostlukları yüzyıllara dayanan iki komşu ülke Türkiye ve Gürcistan'ın ilk ortak yapım filmi olma özelliğini taşıyan Köprü, önceki akşam Mecidiyeköy'de görücüye çıktı. Filmin yönetmenliğini Erekle Baduraşvili, yapımcılığını ise Erdal Küçük ve Önder Asru yaptı. Filmin başrollerinde Emre Kızılırmak ve Gürcistan'ın ünlü pop yıldızı Nini Baduraşvili yer alırken ayrıca Gürcistan'ın duayen sinema oyuncusu Zurab Tsintskiladze, Kristine İmadadze ve Elif Baysal'ın da filmde rol aldı.



GERİLİM ARTIYOR

Safir'in yeni bölüm konusu şöyle; Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer. Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak? Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir. Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar. Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.





KÜBA'YA GİDİYOR

İstanbul'da tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'yı tercih etti. Önümüzdeki hafta Küba'ya giderek tedavisine burada devam edecek olan Tanyeli'yi sanatçı dostları da yalnız bırakmıyor. Yıldız Tilbe, Haluk Şentürk, Ebru Gündeş, Ayşe Yıldız ve diğer dostları Tanyeli'ye desteğini esirgemiyor.





SEVGİ SELİ!

Şarkılarıyla dijital platformların çok dinlenenler listelerinden eksik olmayan Zeynep Bastık, Spotify'da Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen kadın şarkıcılar listesinde 2 numara olmuştu. Şarkılarıyla kendisine büyük bir hayran kitlesi yaratan Bastık, önceki gün Mersin'de sahne aldı. Binlerce kişinin toplandığı alanda adeta bir sevgi seli yaşandı.