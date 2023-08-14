Birçok kez ayrılan Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı çifti yeniden bir araya geldi!

Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz, evliliğe doğru giden 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz dönemde noktalamıştı.
Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz, evliliğe doğru giden 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz dönemde noktalamıştı.
Sabancı'nın ayrılık sonrası Korkmaz'ın yüklü miktarda borç para istemesinden rahatsız olduğu için ilişkiyi bitirdiği iddia edilmişti.
Hatta Korkmaz bu olaylardan sonra, "Terk edilmenin verdiği hırs ve açılmayan telefonların öfkesi ile düşmanca böyle şeyler yapmak son derece çirkin ve seviyesiz. Sadece, bir erkeğin eski sevgilisine geri dönemeyeceğini anladığı noktada ne kadar çirkin olduğunu görmek hayal kırıcıydı" demişti.
Sabancı ise ayrılıktan şöyle bahsetmişti: "Herkesin yolu açık olsun istiyorum. Buralara kadar gelmemesi gerekiyordu."
BİR ŞANS DAHA!
Bütün bu yaşananların ardından kesin bitti denilen ilişkide yeni bir gelişme yaşandı. Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz geçtiğimiz gün tekrar bir araya geldi. 3 senelik birlikteliklerinde birçok kez ayrılıp barışan ikili, iddiaya göre Büyükada'da bir otelde buluştu. Burada ilişkilerini gözden geçiren ünlü çift, aşklarına bir şans verdi.