Birçok kez ayrılan Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı çifti yeniden bir araya geldi!

Hatta Korkmaz bu olaylardan sonra, "Terk edilmenin verdiği hırs ve açılmayan telefonların öfkesi ile düşmanca böyle şeyler yapmak son derece çirkin ve seviyesiz. Sadece, bir erkeğin eski sevgilisine geri dönemeyeceğini anladığı noktada ne kadar çirkin olduğunu görmek hayal kırıcıydı" demişti.