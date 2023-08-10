Son dönemin en gözde isimlerinden Melis Sezen, şu sıralar özel hayatında da oldukça çok mutlu...
Son dönemin en gözde isimlerinden Melis Sezen, şu sıralar özel hayatında da oldukça çok mutlu...
Aradığı aşkı işletmeci Atilla Bingöl'de bulan 26 yaşındaki oyuncu, yeni sevgilisiyle sık sık boy gösteriyor. Sevgisini her fırsatta dile getiren güzel oyuncu, yeri geliyor sevgilisin baş harfini taşıyan kolye takıyor, yeri geliyor Bingöl'ün mekanında birlikte DJ'lik yapıyor.
Aşkı için her zaman fedakar olan Sezen, sevgilisinin yanından bir dakika olsun ayrılmıyor. Şu sıralar aşklarıyla gündem olan ikilinin tanışması da bir hayli ilginç görünüyor. Melis Sezen ve Atilla Bingöl'ün ilk tanıştıkları yer ise Amerika...
İddiaya göre o dönem birlikte olduğu eski kız arkadaşı için Miami'de bir doğum günü partisi düzenleyen Bingöl, Melis Sezen'le ilk burada bir araya geliyor. Her ne oluyorsa bu partiden sonra oluyor. Daha sonra kız arkadaşından ayrılan Bingöl, kısa süre sonra Sezen'le yeni bir aşka yelken açıyor.