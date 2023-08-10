İddiaya göre o dönem birlikte olduğu eski kız arkadaşı için Miami'de bir doğum günü partisi düzenleyen Bingöl, Melis Sezen'le ilk burada bir araya geliyor. Her ne oluyorsa bu partiden sonra oluyor. Daha sonra kız arkadaşından ayrılan Bingöl, kısa süre sonra Sezen'le yeni bir aşka yelken açıyor.

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