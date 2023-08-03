Ünlü isimlerin mal varlıkları son dönemde merak ediliyor. Mal varlığı merak edilen ünlüler arasında İbrahim Tatlıses ise ilk sırada yer alıyor. Tatlıses son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılarla da gündeme gelmişti.
Ünlü isimlerin mal varlıkları son dönemde merak ediliyor. Mal varlığı merak edilen ünlüler arasında İbrahim Tatlıses ise ilk sırada yer alıyor. Tatlıses son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılarla da gündeme gelmişti.
Ancak geçtiğimiz günlerde bir haber sitesinde Tatlıses, servetiyle gündeme geldi. İmparator sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak hakkında çıkan haberlere isyan etti ve servetini bizzat kendisi açıkladı.
SERVET BEYANI!
Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde haber olan servet listesindeki bilgilerin yanlış olduğunu savunan Tatlıses, mal varlığını yazılı olarak açıkladı ve listeyi "İbrahim Tatlı Servet" şeklinde imzaladı.
İşte Tatlıses'in kendi kaleminden servet beyanı; Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası, By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası, Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa, Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire, Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa, İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire.
UZAYIP GİDEN LİSTE...
Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa, 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet Mercedes marka otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin, 20 şirket aracı, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa, Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel, İstanbul'da 5 kebap salonu, Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV.