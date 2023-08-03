Ünlü isimlerin mal varlıkları son dönemde merak ediliyor. Mal varlığı merak edilen ünlüler arasında İbrahim Tatlıses ise ilk sırada yer alıyor. Tatlıses son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılarla da gündeme gelmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde bir haber sitesinde Tatlıses, servetiyle gündeme geldi. İmparator sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak hakkında çıkan haberlere isyan etti ve servetini bizzat kendisi açıkladı.