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Ünlü şarkıcı Simge konserinde Icardi'yi unutmadı: "Kalbimde yeri ayrı"

Denizli’de konser veren Simge, Galatasaray’a geri dönen Arjantinli yıldız Mauro Icardi’yi unutmadı. Koyu Beşiktaşlı olan Simge “Müzik birleştiricidir” sözleriyle mesaj verdi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023 Güncelleme 01 Ağustos 2023
Ünlü şarkıcı Simge konserinde Icardi’yi unutmadı: Kalbimde yeri ayrı

Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşmesini yenilemiş ve Türkiye'ye dönmüştü. Taraftarın artık kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla karşıladığı Icardi'nin dönüşüne Simge de kayıtsız kalmadı. Simge, önceki gün verdiği konserde Icardi'ye "Hoş geldin" diye seslendi. Simge "Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Icardi ve Galatasaray'ın da kalbimde yeri ayrı... Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana! Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir" sözleriyle mesaj verdi.

TEMPO YAPTI!
Adrian, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor. Sırasıyla Altınoluk ve Çeşme'de sevenleriyle buluşan Cem Adrian, önceki akşam ise Bodrum'da sahne aldı. Yetmiş iki saatte 3 farklı şehirde sahneye çıkan Adrian, yaklaşık on bin müzikseverle birlikte sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.



YAZ ESİNTİSİ!
Berkay, muhteşem performansıyla İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza attı. Oğuzhan Koç, Danla Bilic ve Defne Samyeli de ünlü popçuyu izlemeye gelenler arasındaydı. Yakın dostu Oğuzhan Koç'u alkışlar arasında sahneye davet eden Berkay, kendisine verdiği 'Sonunda' parçasını sanatçı dostu ile birlikte söyledi. İlk yarının sonuna doğru sahneye konuk olan Koç 'Hoş geldiniz... Sürpriz olsun diye arkada bekliyordum. Ama aranızda olup bu muhteşem konserde ben de eğlenmek isterdim' dedi.



İDDİALI KONUŞTU!
Tuğba Ekinci, Sezen Aksu imzalı "Kahpe Kader" şarkısını yayınladı. Ekinci, "Kahpe Kader'i kendime has tarzımla yorumladım. İddia ediyorum benden daha iyi yapan bugüne kadar olmadı. Hem yorumumla hem de Sarıyer'in bilinmeyen koylarında çektiğim klibimle bu işe imzamı attığımı düşünüyorum" dedi.



ENERJİ KATACAK
Dicle Olcay, yeni single çalışması "Benim Ol" ile yaza enerji katacak. Olcay, yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine de sundu. Olcay, müzikseverlerin geri dönüşlerini heyecanla beklediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Sahne tozunda büyüdüm ve tecrübe kazandım. Şimdi sıra konser alanlarında müzikseverlerle buluşup şarkılarımı seslendirmekte" dedi.



SAHNEDE SÜRPRİZ!
Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam romantik aşk şarkılarının sevilen ismi Gökhan Türkmen'i ağırladı. Türkmen, son hit parçası olan 'Kalem'le, ay ışığı altında serin bir yaz akşamı konserinin açılışını yaptı.. Seyircisi ile her konserinde hem interaktif hem de sıcak diyalog kurmayı seven Türkmen, "Harika bir kalabalık var. Harika gözüküyorsunuz. İyi eğlenceler. O zaman kocaman bir çığlıkla başlayalım.' diyerek gecenin startını verdi. Türkmen, evlilik teklifi yapan bir çifte, "Birbirinize aşık olun, mutluluklar diliyorum" dedi.



EKRANLARA DAMGA VURDU!
ATV'nin sevilerek izlenen dizisi "Vermem Seni Ellere" yayınlanan yedinci bölümüyle oldukça konuşuldu. Zeliş'in Mehmet ile bindiği teknede kaza geçirmesi sonucu denize düşmesi ve Mehmet'in Zeliş'i kurtarmak için denize atladığı sahne çok konuşuldu. Bu sahne için oynadıkları en zor ve en eğlenceli sahne olduğunu söyleyen Buse Meral ve Emre Bey; "Oynadığımız her sahne çok değerli ve özel ama bu sahneyi teknede 12 saatte çektik. Karadeniz'in hırçın denizinde teknede bir sahne çekebilmek gerçekten zor. Bizim en eğlendiğimiz ve en zorlandığımız sahne oldu" dedi.



CANDAN DESTEK!
Şarkıcı Umut Kaplan önceki gün Bodrum'da bir beachte sahne aldı. Uzun süre Sibel Can'ın vokalistliğini yapan Kaplan, slow şarkılarla sahnesine başladı. Beach'te adım atacak yer bırakmayan kalabalığa muhteşem bir performans sergileyen Kaplan, "Bugünlere gelmem de Sibel Can'ın çok büyük etkisi var. Desteğini hiç esirgemedi" dedi.



FİLM TADINDA KLİP
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Anıl Alan, yeni şarkısını piyasaya sürdü. Tüm dijital platformlarda yer alan "Nasılsın"a film tadında bir klip çeken Alan, şarkısının sahilleri coşturacağını söylüyor. Alan'ın şarkısı sosyal medya da şimdiden rekora koşuyor.

YAKTI GEÇTİ!
Oyunculuğu kadar cesur pozlarıyla da adından söz ettiren Yüsra Geyik, son pozuyla olay yarattı. Ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti. Geyik, Verdiği iddialı pozları peş peşe sıraladı. Binlerce beğeni alan fotoğraf karelerine, "Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur" notunu düştü.



HAVASINI BASTI!
Ailesiyle Bodrum'daki evlerinde tatil yapan Hatice Şendil, önceki gün bir davete katıldı. Giyinip süslenen oyuncu çıkmadan önce otomobilden indiği ve havalı bir şekilde yürüdüğü bir video paylaştı. Şendil daha sonra bu görüntülere "Elbisenin rengine bayıldım" notunu düştü.



HEM TATİL HEM ZİYARET
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta bir beachte görüntülendi. MasterChef çekimlerinden fırsat bularak Bodrum'a tatile gelen ünlü şef, bu yıl açılan bir restoranı ziyaret ederek yemeklerin ve mezelerin tadına baktı. Mekanın ortaklarından Samet Tecer ve işletmecisi Kemal Üşenmez'e beğenilerini ileten Yalçınkaya, misafirperverliklerinden dolayı da teşekkür etti.

MARATON BAŞLIYOR!
Maximum Uniq Açıkhava'da yaz tüm hızıyla devam ediyor. Eğlence Ağustos ayında da eğlence doludizgin devam edecek. Maraton, 4 Ağustos'ta İsveçli Dj Adam Beyer'le başlayacak. Mercan Dede ve Sabahat Akkiraz 5 Ağustos akşamı aynı sahnede buluşacak. 8 ve 22 Ağustos'ta sürprizlerle dolu, interaktif ve eğlenceli sohbetiyle İbrahim Selim de Açıkhava'da olacak. Hakan Altun, 16 Ağustos'ta sevenlerini müziğe doyuracak. Son olarak zengin kadrosuyla kapalı gişe sahnelenen Aydınlıkevler, 28 ve 29 Ağustos'ta tiyatroseverlerle buluşacak.

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