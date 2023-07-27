Güzel oyuncu Fulya Sezginer gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı!

Fulya Zenginer kendisini başkomiser olarak tanıtan bir kişiyi sosyal medyada ifşa etti.

Dolandırıcılık girişimini son anda fark eden Zenginer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir dolandırıcı hikayesi kulağınızda olsun; sizi arıyor 'Ben başkomiserim' diyor. En ufak bir kargocuda bile olabilecek bilgilerle sizi tufaya düşürmeye çalışıyor.

Telefonunuzla dolandırıcılık yapıldığını iddia ediyor. Ölmüş ana babanızı bile kullanmaya çalışıyorlar. Reziller!"Kendisine ve eşine hakaret edildiğini de belirten Zenginer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sabah sabah dolandırıcı şakası mı! Bir de 'Sen dolandırıcısın' deyince bağırıp, hakaret etti bize. İnanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık."