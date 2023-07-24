Dedikodu kazanı kaynadı! Serdar Ortaç ile Cansel Ayanoğlu'nun romantik pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, yalnızlıktan bıktı! Bir yarışma programı ile tanınan Cansel Ayanoğlu'na abayı yaktı. İkilinin verdiği samimi pozlar, aşk iddialarını ayyuka çıkardı.
Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla herkesi şaşırtan Ortaç, özel hayatındaki mutsuzluğundan dem vuruyordu. İrlandalı model Chloe ile Loughnan ile boşandıktan sonra hem maddi hem de manevi olarak yıkım yaşayan Ortaç, bir süre sonra şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat Gür ile de aradığı mutluluğu bulamayan ünlü sanatçı, son olarak Cansel Ayanoğlu ile verdiği pozlarla gündem oldu.
SAMİMİ FOTOĞRAFLAR
Adını bir yarışma programı ile duyuran Cansel Ayanoğlu, son dönemde popülerliğini giderek arttırdı. Ortaç, sosyal medyada oldukça geniş bir kitleye sahip olan Ayanoğlu ile geçtiğimiz gün bir araya geldi. İkilinin samimi halleri verdikleri pozlara yansıdı. Fotoğraflarda romantik anlar yaşayan Ortaç ve Ayanoğlu'nu görenler, "Bunlar sevgili m?", "Yeni bir aşk mı?" yorumları yaptı. Çiftin, sevgili olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.