Dedikodu kazanı kaynadı! Serdar Ortaç ile Cansel Ayanoğlu'nun romantik pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü

SAMİMİ FOTOĞRAFLAR

Adını bir yarışma programı ile duyuran Cansel Ayanoğlu, son dönemde popülerliğini giderek arttırdı. Ortaç, sosyal medyada oldukça geniş bir kitleye sahip olan Ayanoğlu ile geçtiğimiz gün bir araya geldi. İkilinin samimi halleri verdikleri pozlara yansıdı. Fotoğraflarda romantik anlar yaşayan Ortaç ve Ayanoğlu'nu görenler, "Bunlar sevgili m?", "Yeni bir aşk mı?" yorumları yaptı. Çiftin, sevgili olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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