Alişan'ın dinmeyen kardeş acısı: Bir yanım hep eksik

Önceki gün Feriköy Mezarlığı'nda dualar eşliğinde kardeşini anan Alişan'ı ailesi başta olmak üzere yakın dostları yalnız bırakmadı. Duaların okunduğu esnada göz yaşlarına hakim olamayan Alişan, "2 yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam çok zor.