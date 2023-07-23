Alişan'ın dinmeyen kardeş acısı: Bir yanım hep eksik

Alişan, 2 yıl önce hayata gözlerini yuman kardeşi Selçuk Tektaş'ı sene-i devriyesinde mezarı başında andı.
Önceki gün Feriköy Mezarlığı'nda dualar eşliğinde kardeşini anan Alişan'ı ailesi başta olmak üzere yakın dostları yalnız bırakmadı. Duaların okunduğu esnada göz yaşlarına hakim olamayan Alişan, "2 yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam çok zor.
Kardeş acısını rabbim kimseye yaşatmasın. Ben 2 kardeştim. Artık bir yanım hep eksik ve yarım. Bu acının tarifi yok" dedi. Anmada gözler Alişan'ın eşi Buse Varol'u ararken, Varol anmaya katılmayarak sosyal medyada paylaşım yapmakla yetindi.