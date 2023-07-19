Aşk bacayı sardı! Nail Gönenli ile bir dargın bir barışık aşk yürüten Çağla Şıkel'den üçüncü çocuğa yeşil ışık...

Kuzey'in babası Emre Altuğ ile boşanmasının ardından hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu.
"YETER Kİ İSTEYEYİM"
Ünlü isim, sohbet arasında üçüncü çocuğa da yeşil ışık yaktı.
Kuzey'in babası Emre Altuğ ile boşanmasının ardından hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu.
"YETER Kİ İSTEYEYİM"
Ünlü isim, sohbet arasında üçüncü çocuğa da yeşil ışık yaktı.
İki oğlu olan Şıkel, "Bir çocuğa daha enerjiniz var mı, ister misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "İstediğim her şeye enerjim yeter. Yeter ki isteyeyim.
Yorgunluk daha çok zihinseldir. Bedenin ve ruhun sesini dinlemek önemli." Şıkel'ın bu sözleri sonrası sosyal medyada "İkinci kez evlenecek" yorumları yapıldı.