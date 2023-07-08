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    Yakayı fena ele verdiler! Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç, Ala Tokel'e abayı fena yaktı

    Demet Özdemir’den boşandıktan sonra adı Ala Tokel’le anılan Oğuzhan Koç, güzel fenomene abayı fena yaktı. İlk kez Alaçatı’da yakınlaşan çift, şimdi de yurt dışı tatiline gitti.

    Ne ’ala’ aşk!

    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Ayrılığın ardından adeta 'sen yoluna ben yoluma' diyen çift, hem iş hem aşk hayatlarında hareketli bir döneme girmişti.

    Özdemir'in adı Yunan Dj Sergio ile anılırken, Koç'un ise geçtiğimiz günlerde Ala Tokel'le aynı mekanda ve daha sonra aynı araba içinde samimi halleri aşk iddialarını güçlendirmişti.

    YAKAYI YİNE ELE VERDİLER!
    Öte yandan çıkan bu aşk haberlerinin ardından Tokel, dalga geçerek "Komşumuz oluyor" demişti. Tokel aşk haberlerini yalanlasa da ikilinin şu an flört ettiği ve arkadaş ortamlarında görüşerek birbirlerini tanıma aşamasında olduğu öğrenilmişti.

        Bütün bunların ardından ikili Alaçatı'nın ardından yurt dışına çıkarken havalimanında da yakayı ele verdi.

        Sosyal medyada takipçilerine yakalanan ikili, yine kaçamayarak birlikte görüntülendi. Aşk tatiline çıkan çiftin, böylelikle ilişkileri de ortaya çıkmış oldu.

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