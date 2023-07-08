Yakayı fena ele verdiler! Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç, Ala Tokel'e abayı fena yaktı

YAKAYI YİNE ELE VERDİLER!

Öte yandan çıkan bu aşk haberlerinin ardından Tokel, dalga geçerek "Komşumuz oluyor" demişti. Tokel aşk haberlerini yalanlasa da ikilinin şu an flört ettiği ve arkadaş ortamlarında görüşerek birbirlerini tanıma aşamasında olduğu öğrenilmişti.