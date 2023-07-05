Çocuklar gibi şen! Selen Görgüzel denizin ve güneşin keyfini çıkarttı





PERUK ÇIKARDI!

Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye'de binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı. Kıyafetiyle göz kamaştıran Tilbe, bir an olsun düşmeyen enerjisiyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Kısa bir süre önce saçlarını kısa kesen sanatçı perukla çıktığı konserinin başlarında peruğu çıkarınca alkış yağmuruna tutuldu. "Saçımı nasıl buldunuz?" diye seyircisine soran Tilbe, "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.