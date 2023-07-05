Çocuklar gibi şen! Selen Görgüzel denizin ve güneşin keyfini çıkarttı

Selen Görgüzel önceki gün Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarttı. Görgüzel kumsalda çocuklarla unutulmaz anlar yaşadı. Denize girmek ve güneşlenmek için kumsala inen Görgüzel, sahilde çocukların kumdan havuz yaptıklarını görünce yanlarına oturarak çocuklarla beraber havuz yapmaya başladı.
Kumdan havuza kova ile su taşıyan ünlü şarkıcı, ''Çocuklar çok çalıştık hadi bakalım hep beraber denize giriyoruz'' diyerek kendisini Bardakçı Koyu'nun serin sularına bıraktı. Çocuklarla vakit geçiren Görgüzel, ''Aşkı bulup çocuk yapabilirim'' diyerek çocuk özlemini de dile getirdi.
SAÇ VE MAKYAJ ÖNLEMİ
Melisa Aslı Pamuk ve arkadaşları tatil için Çeşme'yi seçti. Bir beache gelen arkadaş grubu, vakit kaybetmeden denize girdi. Güzelliği kadar düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Pamuk, arkadaşlarıyla birlikte suya girerken saçlarını ve makyajını korumak için kafasını dışarıda tuttu. (Ercan AKGÜN)