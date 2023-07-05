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    Çocuklar gibi şen! Selen Görgüzel denizin ve güneşin keyfini çıkarttı

    Güzel şarkıcı Selen Görgüzel, önce kumdan kale yaptı sonra da çocuklarla denize girdi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Temmuz tarihli saklambaç haberleri...

    Çocuklar gibi şen!

    Selen Görgüzel önceki gün Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarttı. Görgüzel kumsalda çocuklarla unutulmaz anlar yaşadı. Denize girmek ve güneşlenmek için kumsala inen Görgüzel, sahilde çocukların kumdan havuz yaptıklarını görünce yanlarına oturarak çocuklarla beraber havuz yapmaya başladı.

    Kumdan havuza kova ile su taşıyan ünlü şarkıcı, ''Çocuklar çok çalıştık hadi bakalım hep beraber denize giriyoruz'' diyerek kendisini Bardakçı Koyu'nun serin sularına bıraktı. Çocuklarla vakit geçiren Görgüzel, ''Aşkı bulup çocuk yapabilirim'' diyerek çocuk özlemini de dile getirdi.



    SAÇ VE MAKYAJ ÖNLEMİ
    Melisa Aslı Pamuk ve arkadaşları tatil için Çeşme'yi seçti. Bir beache gelen arkadaş grubu, vakit kaybetmeden denize girdi. Güzelliği kadar düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Pamuk, arkadaşlarıyla birlikte suya girerken saçlarını ve makyajını korumak için kafasını dışarıda tuttu. (Ercan AKGÜN)



        SÜRPRİZ KUTLAMA
        Arabeskin babası Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte Çeşme'ye misafir oldu. Alaçatı'daki bir restoranda yemek yiyen Gencebay, ilerleyen dakikalarda Emre'nin sürpriz pastasıyla şaşırdı. Gencebay'a doğum günü pastası hazırlatan Sevim Emre, masadaki arkadaşlarıyla beraber Gencebay'ın doğum gününü kutladı. (Ercan AKGÜN)

        TEKNEYİ SATTIK!
        Pınar Altuğ, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz senelerde her yaz tekne tatili yapan oyuncu, "Bu sene teknede değiliz. Bayramda yurt dışındaydık. Ama ben her zaman teknede yaşamaktan mutluyum. Bu sene karadayız. Teknemizi sattık, yenisini daha alamadık" dedi.

        DÖNÜŞ SİNYALİ
        Ekranı özlediğini belirten oyuncu, "Televizyonu özledim. Geri dönmek istiyorum" diye konuştu. Eşi Yağmur Atacan'ın yıllardır ekranda olmamasına Altuğ, "Aslında olabilir. Geçenlerde, 'Biraz özledim' dedi" ifadelerini kullandı.



        'Bİ DAHA' GELİYOR
        Şarkıcı Göknur, "Bi daha" isimli şarkısı için kamera karşısına geçti. Göcek koylarında çekilen klip sabahın ilk ışıklarında başladı. 16 saat süren çekim için Göknur şunları söyledi: "Heyecanla bekliyorum. Şarkı, 14 Temmuz'da tüm platformlarda olacak" (Evren ABDULLAHOĞLU)

            KENDİ MARKASINI KURDU!
            Ekranların sevilen yüzü, güzel oyuncu Bestemsu Özdemir iki senedir üzerinde çalıştığı kendi moda markasını hayata geçirdi. Uzun zamandır tamamlamayı heyecanla beklediği markasının ilk koleksiyonunu titizlikle hazırlayan güzel oyuncu, bu mutluluğunu ilk olarak yakın arkadaşlarıyla evinde özel bir davette paylaştı

            YENİ YAŞINI KUTLADI!
            Aleyna Dalveren önceki gece 27. yaş gününü sevenleri ve sanatçı arkadaşlarıyla Maltepe'de bir mekanda kutladı. Gecede Hande Yener sahne alırken Aleyna Dalveren ünlü şarkıcıyla birlikte, "Benden bir tane daha yok" şarkısı eşliğinde doğum günü pastası kesti. Güzel şarkıcı, birbirinden güzel şarkılarıyla davetlileri eğlendirdi. (Doğan SAVAŞ)

            YİNE YENİDEN!
            Son yıllarda kısa aralıklarla yayımladığı şarkılarla büyük başarılara imza atan Göksel, bu yıl ikinci kez 7 Temmuz'da Harbiye'de sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Başarılı şarkıcı yeni teklisi Göksel, Harbiye konseri için hem farklı bir sahne prodüksiyonu hazırlıyor hem de özel kıyafetler hazırlatıyor.



                PERUK ÇIKARDI!
                Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye'de binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı. Kıyafetiyle göz kamaştıran Tilbe, bir an olsun düşmeyen enerjisiyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Kısa bir süre önce saçlarını kısa kesen sanatçı perukla çıktığı konserinin başlarında peruğu çıkarınca alkış yağmuruna tutuldu. "Saçımı nasıl buldunuz?" diye seyircisine soran Tilbe, "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.



                YIKIP GEÇTİ!
                Bodrum yaz sezonunun vazgeçilmez ismi Deha Bilimlier, önceki gün Yalıkavak'ta sahne aldı. Bilimlier, programına hareketli şarkılarıyla başlayarak nabızları yükseltti. Samimiyeti sohbetleriyle sevenlerini kahkahaya boğan Bilimlier, yeni şarkısı "Bana Zor" isimli şarkısını söylemeden önce "Normalde yeni çıkardığım şarkıları söylemeyi hemen sevmem fakat bugün söyleyeceğim ama sizden telefonları çıkarıp video almanızı isteyeceğim, hepsini paylaşacağım" dedi.



                PLAJ TARZI
                Volkan Demirel'in oyuncu eşi Zeynep Sever Demirel, yayınladığı pozlarıyla hayranlarından beğeni almaya devam ediyor. Son günlerde tatilde olan Zeynep Sever, Instagram hesabından pozlarını paylaştı. Plaj tarzıyla beğeni toplayan Sever'e "Çok güzelsin" yorumları yağdı. Zeynep Sever'i gören Esra Erol da güzel isme kelebek emojisiyle destek oldu.



                    ZİRVENİN SAHİBİ
                    ATV'nin sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan ONN Medya imzalı dizisi "Üvey Anne", geçtiğimiz akşam ikinci bölümü ile izleyiciyle buluştu. "Üvey Anne" ikinci bölümü ile AB kategorisinde %2,47 izlenme oranı ve %10,13 izlenme payı alarak birinci oldu.



                    TATİL POZU!
                    Survıvor yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu Aycan Yanaç, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Yüzüne küçük dokunuşlarda bulunan ve değişimiyle zaman zaman gündeme gelen sporcu, tatil için Alaçatı'yı seçti. Yanaç'ın Instagram'dan paylaştığı pozlar büyük ilgi gördü.



                    22. YILA ÖZEL
                    Bodrum'un sevilen iş insanlarından Erol Matur, eşi Ayşe Matur ile evliliklerinin 22. yılını geçtiğimiz akşam Yalıkavak'ta kutladı. Erol Matur, aile dostlarının katıldığı bu gecenin şerefine çok özel bir yemek organizasyonu yaptı. Çift, gecenin ilerleyen saatlerinde kesilen pasta sonrası doyasıya eğlendi.

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                    İşçiye ikinci tazminat
                    Haberler Saklambaç Çocuklar gibi şen! Selen Görgüzel denizin ve güneşin keyfini çıkarttı
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