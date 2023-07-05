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    Aslı Enver anne oldu! Bakın kızının ismini ne koydu?

    Kasım 2022’de evlenen Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden mutlu haber geldi. Ünlü çift, geçtiğimiz gün kızlarına kavuştu. İlk kez anne-baba olan çift, bebeklerine “Elay” adını verdi.

    ’Aslı’nda çok mutlu

    Başarılı oyuncu Aslı Enver, ani bir kararla Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmişti.

    Sade bir törenle evlenen ünlü oyuncu Aslı Enver'in düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Kızına kavuşmak için gün sayan Enver'den müjdeli haber geldi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, geçtiğimiz gece kızlarına kavuştu.

    İSMİ "ELAY" OLDU
    İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikilinin bebeklerinin adı Elay oldu.

        Sosyal medyada Elay isminin anlamını merak edenler hemen arama motoruna başvurdu. "Elay", yükselme ve yükseliş anlamına geliyor. Türkçe kökenli bu isim ayrıca yüksek ve yükselen olarak da geçiyor.

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