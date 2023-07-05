Aslı Enver anne oldu! Bakın kızının ismini ne koydu?

İSMİ "ELAY" OLDU

İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikilinin bebeklerinin adı Elay oldu.