Aslı Enver anne oldu! Bakın kızının ismini ne koydu?

Başarılı oyuncu Aslı Enver, ani bir kararla Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmişti.
Sade bir törenle evlenen ünlü oyuncu Aslı Enver'in düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Kızına kavuşmak için gün sayan Enver'den müjdeli haber geldi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, geçtiğimiz gece kızlarına kavuştu.
İSMİ "ELAY" OLDU
İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikilinin bebeklerinin adı Elay oldu.