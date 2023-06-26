Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürecek haber! Eski eşi Chloe Loughnan...

    Serdar Ortaç’ın İrlandalı eski eşi Chloe Loughnan, mimar sevgilisi Fergus Hennessy evlilik kararı aldı. Boşandığı 2019’dan beri İrlandalı güzele nafaka ödeyen ve isyan eden Ortaç’ın sonunda yüzü gülecek.

    Mutluluğa evet nafakaya son!

    52 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 yılında kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı model Chloe Loughnan ile dünyaevine girmişti.

    2019 yılında Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra aldığı 700 bin TL'lik nafaka ile gündeme gelmişti.

    Ortaç, "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" diyerek isyan etmişti.

    Serdar Ortaç kendisi için büyük bir yük haline gelen nafaka derdinden kurtuluyor. Çünkü Chloe Loughnan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinden evlenme teklifi aldı.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İsyan hareketi
        Haberler Saklambaç Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürecek haber! Eski eşi Chloe Loughnan...
            loading
            SON DAKİKA