Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürecek haber! Eski eşi Chloe Loughnan...

52 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 yılında kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı model Chloe Loughnan ile dünyaevine girmişti.
2019 yılında Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra aldığı 700 bin TL'lik nafaka ile gündeme gelmişti.
Ortaç, "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" diyerek isyan etmişti.
Serdar Ortaç kendisi için büyük bir yük haline gelen nafaka derdinden kurtuluyor. Çünkü Chloe Loughnan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinden evlenme teklifi aldı.