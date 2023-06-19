Pep Guardiola İstanbullu oluyor! Boğaz'da beğendiği yalıyı almaya geliyor...





AMENNA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Daha önce yapmış olduğu cover ile adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı Ays'ın yeni teklisi "Amenna" Sofa Voice etiketiyle Ays Youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yerini aldı. Söz Müzik Ays yani Ayşe Yayla'ya, düzenlemesi ise İranlı ünlü aranjör Soheil Khodabandeh imzası taşıyan şarkı kısa sürede büyük beğeni topladı... Ays, bu kez de yeni klibini 2 farklı mekan ve 3 farklı konsept yaparak genç yönetmen Umut Kumral Devecioğlu'na emanet etmiş. Benim çok severek dinlediğim şarkıyı sizlere de tanıtmak istedim. Bence bu parçayı bir dinleyin derim...

