Pep Guardiola İstanbullu oluyor! Boğaz'da beğendiği yalıyı almaya geliyor...

Türkiye'nin, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptığı karşılaşma, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmıştı. Manchester City ve İnter arasında oynanan karşılaşmayı 68. dakikada Rodri'nin attığı golle Manchester City 1-0 kazanmış ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu.
Tabii böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak ülkemize ve bizlere büyük gurur yaşattı. Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu finale 17 kişiden oluşan ailesi ile gelmişti.
İstanbul'un en güzel yerlerini gezen Guardiola Ailesi, ülkemize hayran kalmış. Ve duyduğuma göre Temmuz ayının ilk haftası ünlü teknik direktör yeniden İstanbul'a gelecek. Hem İstanbul Boğazı'ndan bir yalı alacak hem de belli bir bölgeden (neresi olduğunu sonra yazacağım) arazi satın alacak.
Yani anlayacağınız Pep Guardiola ve ailesinin bir ayağı artık İstanbul'da olacak...
Ayrıca 12 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi finalinde tek golü atıp Manchester City'e kupayı kazandıran Rodri, İstanbul'a tatile gelirken, 4 Ağustos'ta da dünyaca ünlü futbolcu Erling Haaland'ın da Bodrum'a tatile geleceğini buradan belirtmek isterim...
BİR AYRILIK ŞARKISI ÇAL
Geçmişte birçok ünlü isim ile aşk yaşayan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, son olarak sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Hatta Kerem Bürsin'in, sevgilisi Mehtap Algül ile birlikte oturacağı bir ev baktığı sonrasında ise Kerem Bürsin'in Beykoz Konakları'nda 50 milyon TL'ye muhteşem bir malikane satın aldığı ortaya çıkmıştı. Fakat sevgililer kısa bir süre önce ayrılmış. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Mahmut Orhan konserindede pişti olan ikili, hiç konuşmamışlar bile.