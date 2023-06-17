Bu aşk değil de ne! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç fena yakalandı...

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, 2019'da birlikte rol aldıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırıyordu. Pusat ile Andıç'ın özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.
Rol aldıkları dizi final yaptıktan sonra Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın havaalanında birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularını daha da alevlendirmişti.
Hakkında çıkan aşk haberleri hakkındaki sessizliğini bozan Aybüke Pusat, "Furkan ile ilişkimiz yok. Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız" demişti.