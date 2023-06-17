Bu aşk değil de ne! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç fena yakalandı...

Tam bu anlarda flaşlar patladı. İkilinin aşk kareleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, "Hadi bu kez de yalanla da görelim!" yorumlarını da beraberinde getirdi!

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