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    Çapkın işletmeci Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya’nın paylaşımına yaptığı yorum olay oldu!

    Çapkınlıklarıyla ünlü işletmeci Umut Evirgen, yine gündem oldu. Evirgen, geçtiğimiz yıl ayrıldığı Serenay Sarıkaya’nın bir paylaşımına yorum yaptı, ortalık karıştı.İşte sizler için derlediğimiz 2 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    ’Umut’lu yorum!

    Serenay Sarıkaya, kadrosunda yer aldığı 'Alice Müzikali'nin veda partisinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın önceki akşam yaptığı paylaşımına Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı ve geçtiğimiz yıl ilişkisini noktaladığı ünlü işletmeci Umut Evirgen kayıtsız kalmadı. Evirgen'in Serenay Sarıkaya'nın binlerce beğeni alan fotoğraflarına "Hak etti" şeklinde yorum yapması ise gündem oldu.

    YORUM YAĞDI
    Ünlü işletmecinin bu hamlesi sonrası, ünlü oyuncunun fotoğrafının altına takipçilerinden "Adamın demek ki hala umudu var", "Yeniden yandı ışıklar", "Rota yeniden oluşturuldu" gibi yorumlar geldi.



    YENİ HİT GELİYOR
    Başarılı müzisyen Elif Buse Doğan, Samsak Döveci'nin ardından yine çok konuşulacak bir eserle dinleyenleriyle buluşacak. Doğan'ın yeni teklisi "Ziller ve İpler", yarın tüm dijital platformlarda müziksevere sunulacak. Usta sanatçı Selda Bağcan'ın da 1992 yılında hitleri arasına giren "Ziller ve İpler"in sözleri Aysel Gürel imzası taşıyor.



        ŞİMDİDEN GÖZDE
        2023 Yılının en iddialı ve çekimleri devam ederken oldukça ses getiren sinema filmi "Hatıran Yeter", şimdiden uluslararası platformların gözdesi olmaya başladı. Önümüzdeki kış aylarında tüm Türkiye'de ve Avrupa'da vizyona girecek olan filmin sinema sonrası yayın hakları için ulusal kanallar ve dijital platformlar sıraya girmiş durumda. Filmin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyya Aydoğan ve Burak Sevinç gibi isimler rol alıyor.



        KIŞA 'VETO' YAZA MERHABA
        Türk Pop müziğinin başarılı ismi Bengü, yeni single çalışması 'Veto' ile müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Yaza yeni şarkısıyla giren Bengü, "Ben tamamen yaz insanıyım... Dört mevsim yaz olsa asla hayır demem" dedi. Yeni şarkısı 'Veto'yla alakalı konuşan Bengü, şunları söyledi: "Aşkta yüzde 100 uyuma inanmayanlardanım. Uyumsuzluk da zıtlık da aşkın içinde... İlla ki tarafların birbirini veto edecek tarafları oluyor. Şarkımız, bu havada bir şarkı."



        'AŞIK BİR ADAM' SAHNEDE
        Teoman,         Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen Harbiye konserlerinde önceki akşam ikinci kez sahnedeydi. Bugün piyasaya çıkan yeni projesi "Aşık Bir Adam"ı duyuran sanatçı, "Bu şarkılar benim içimi titretiyor. O yüzden yorumlamak istedim" diyerek alkışları topladı.



            HAVALI ALIŞVERİŞ
            Ceren Moray, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde köpeği ile alışverişe çıkan güzel oyuncu, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Her zaman olduğu sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Moray, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

            NEW YORK HATIRASI
            Pop müziğin başarılı ismi Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer Ceceli, geçtiğimiz gün ABD'ye gitti. Şimdilerde New York'ta olan ünlü çift, sosyal medyadan da bu paylaşımı yaptı. Mustafa Ceceli ve Selin İmer, ABD tatillerinde mutluluklarıyla olduğu kadar tarzlarıyla da ilgi çekti.



            GELİŞİM ŞART
            Son dönemin gözde oyuncularından İrem Helvacıoğlu, MAG dergisine çarpıcı pozlar verdi. Kariyerinin yanı sıra kişisel gelişimine de çok önem verdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Her yeni bilgi, yeni bir aydınlanma, farklı tepki demektir" dedi. Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan kaçınan İrem Helvacıoğlu, ekledi: "Günlük rutinlerimi daha uzaktan yaşıyorum, bugüne kadar bir tercihti bu aslında ama artık neden olmasın diye düşünmüyor değilim."



            FLORIDA HAVASI
            Uzun süredir eşi ve kızıyla beraber ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, önceki gün sosyal medya hesabından bu karesini paylaştı. Rengarenk karesi ve beyaz güneş gözlükleriyle dikkat çeken güzel oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.



                DENİZİN BERRAKLIĞI
                Kendisini 'yaz insanı' olarak tanımlayan Berrak Tüzünataç, tatil sezonunu açtı. Önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Marmaris'teki bir otele giden güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini kıskandırdı. Berrak Tüzünataç'ın bu karesinde de denizin rengi kadar fit vücudu da dikkat çekti.



                YENGENİN İKİNCİ BAHARI
                Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra Türkiye'yi terk eden Chloe Loughnan, bundan bir sene önce yeniden aşkı buldu. Kendisi gibi İrlandalı sevgilisiyle Sicilya'ya giden güzel model, burada ilişkilerinin birinci yılını kutladı.



                GÜZEL REKLAM
                Son dönemde verdiği cesur pozlarıyla sık sık gündem olan Gülcan Arslan, kural bozmadı. Sosyal medyadan yaptığı iş birlikleriyle de dikkat çeken güzel oyuncu, önceki gün de bu reklam paylaşımını yaptı. Arslan, güzelliği kadar kusursuz fiziğiyle de beğeni topladı.



                    TATLI DOSTLUK
                    Son dizi projesiyle umduğu başarıyı yakalayamayan Melisa Aslı Pamuk, sezonun bitmesiyle tatile çıktı. Önceki gün de minik köpeğiyle böyle poz veren güzel oyuncu, bir süre yurt dışı ve Ege'de kız arkadaşlarıyla gezip yeni projeleri öncesinde enerji depolayacak.



                    KRALI ICARDİ
                    Betül Demir, önceki akşam Antalya'daki bir defilede podyuma çıktı. Mısır Kraliçesi ''Kleopatra'' temalı özel bir tasarım giyen Demir, bir muhabirin ''Kraliçe burada peki ya kral nerede?'' sorusuna şöyle cevap verdi: "Vallahi ben tek bir kral tanıyorum. O da Mauro İcardi'' yanıtı verdi. (Doğan SAVAŞ)


                    ŞAMPİYON SİMGE
                    Ünlü popçu Simge'nin "Aşkın Olayım" parçasının özel bir şarkı platformunda dinlenmeleri geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından yükselişe geçmişti. Icardi'yle özdeşleşen şarkı, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte kutlamaların da odağında yer aldı. 1 numaraya yükselen parçanın dinlenmeleri, bu dönemde yüzde 60 arttı.



                        GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
                        Antalya'nın en büyük moda şovu "Antalya Fashion Week" bu yıl 6. kez moda severlerle buluştu. Açılış defilesi Pınar Kerimoğlu ile gerçekleştirdi. Kerimoğlu, "Turizm sektörü için gelenler çok güzel yatırım yapıyorlar. Defilede görüp ticarete döndürüyorlar" diyerek organizasyonu övdü. (Doğan SAVAŞ)



                        Depp destek
                        Eski eşi Amber Heard ile geçen olaylı dava süreciyle dünya gündemine yerleşen Johnny Depp, 10 Haziran'da İstanbul'da olacak. Alice Cooper ve Joe Perry ile birlikte kurduğu 'Hollywood Vampires' isimli müzik grubuyla İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Depp, 9 Haziran'daki yaş gününü de İstanbul konseriyle kutlayacak. Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat'taki depremlerin hemen ardından da Türkiye'ye destek mesajları yayınlayan grup üyeleri, yine yürekleri fethetti. Dünyaca ünlü yıldızlar, biletleri 1000 ile 2500 TL arasında satılan ve şimdiden tükenen konserin tüm gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını açıkladı.



                        ZİRVENİN ADI BELLİ
                        Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 128. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, önceki akşamki bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde 7,24 reyting, 20,27 izlenme payı, AB kategorisinde 5,40 reyting, 15,31 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 6,79 reyting, 17,99 izlenme payı elde ederek tüm grupların en çok izlenen dizisi oldu. #BurasıTürkünYurdu etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

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                        Haberler Saklambaç Çapkın işletmeci Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya’nın paylaşımına yaptığı yorum olay oldu!
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