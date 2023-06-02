Çapkın işletmeci Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya’nın paylaşımına yaptığı yorum olay oldu!





GELİŞİM ŞART

Son dönemin gözde oyuncularından İrem Helvacıoğlu, MAG dergisine çarpıcı pozlar verdi. Kariyerinin yanı sıra kişisel gelişimine de çok önem verdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Her yeni bilgi, yeni bir aydınlanma, farklı tepki demektir" dedi. Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan kaçınan İrem Helvacıoğlu, ekledi: "Günlük rutinlerimi daha uzaktan yaşıyorum, bugüne kadar bir tercihti bu aslında ama artık neden olmasın diye düşünmüyor değilim."





FLORIDA HAVASI

Uzun süredir eşi ve kızıyla beraber ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, önceki gün sosyal medya hesabından bu karesini paylaştı. Rengarenk karesi ve beyaz güneş gözlükleriyle dikkat çeken güzel oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.