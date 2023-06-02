Çapkın işletmeci Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya’nın paylaşımına yaptığı yorum olay oldu!

Serenay Sarıkaya, kadrosunda yer aldığı 'Alice Müzikali'nin veda partisinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın önceki akşam yaptığı paylaşımına Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı ve geçtiğimiz yıl ilişkisini noktaladığı ünlü işletmeci Umut Evirgen kayıtsız kalmadı. Evirgen'in Serenay Sarıkaya'nın binlerce beğeni alan fotoğraflarına "Hak etti" şeklinde yorum yapması ise gündem oldu.
YORUM YAĞDI
Ünlü işletmecinin bu hamlesi sonrası, ünlü oyuncunun fotoğrafının altına takipçilerinden "Adamın demek ki hala umudu var", "Yeniden yandı ışıklar", "Rota yeniden oluşturuldu" gibi yorumlar geldi.
YENİ HİT GELİYOR
Başarılı müzisyen Elif Buse Doğan, Samsak Döveci'nin ardından yine çok konuşulacak bir eserle dinleyenleriyle buluşacak. Doğan'ın yeni teklisi "Ziller ve İpler", yarın tüm dijital platformlarda müziksevere sunulacak. Usta sanatçı Selda Bağcan'ın da 1992 yılında hitleri arasına giren "Ziller ve İpler"in sözleri Aysel Gürel imzası taşıyor.