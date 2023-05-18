Turkısh 'Meghan': Andrea Agnelli iki çocuğunun annesi Deniz Akalın uğruna mirasını ellerinin tersiyle itti!

Bu arada İtalya'yla olan tüm bağını neredeyse koparmaya karar veren Andrea Agnelli, Türk eşi ve iki çocuklarıyla artık Hollanda'da yaşayacak. İtalyan basınına göre olaylı çift, bu yaz da Bodrum'da uzun süreli bir tatil yapmayı planlıyor.



