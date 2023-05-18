Turkısh 'Meghan': Andrea Agnelli iki çocuğunun annesi Deniz Akalın uğruna mirasını ellerinin tersiyle itti!

2015'ten beri süren olaylı aşklarından iki çocukları bulunan Andrea Agnelli ile Deniz Akalın, geçtiğimiz ay gizli bir törenle evlenmişti.
29 Nisan'da Perugia eyaletinde küçük bir kasaba olan Lisciano Niccone'de evlenen çiftin nikah törenine bu ilişkiye başından beri karşı çıkan İtalyan milyarderin ailesi katılmadı.
Başta annesi Allegra Caracciolo'nun karşı çıktığı bu aşk uğruna tüm mirasını elinin tersiyle iten Agnelli, şirketlerin yönetim kurullarından da istifa etti.
BODRUM'DA TATİL PLANI
19.1 milyar dolarlık mirası elinin tersiyle iten Andrea Agnelli ile Deniz Akalın'ın aşkı ise İtalyan basını tarafından Meghan Markle ile Prens Harry'e benzetildi.