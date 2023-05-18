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    Turkısh 'Meghan': Andrea Agnelli iki çocuğunun annesi Deniz Akalın uğruna mirasını ellerinin tersiyle itti!

    Andrea Agnelli, Deniz Akalın aşkı için 19.1 milyar dolarlık mirası elinin tersiyle itti. İtalyan basını da Türk güzeli, Prens Harry’nin uğruna Kraliyet Ailesi’ni reddettiği Meghan Markle’a benzetti.

    Turkısh ’Meghan’!

    2015'ten beri süren olaylı aşklarından iki çocukları bulunan Andrea Agnelli ile Deniz Akalın, geçtiğimiz ay gizli bir törenle evlenmişti.

    29 Nisan'da Perugia eyaletinde küçük bir kasaba olan Lisciano Niccone'de evlenen çiftin nikah törenine bu ilişkiye başından beri karşı çıkan İtalyan milyarderin ailesi katılmadı.

    Başta annesi Allegra Caracciolo'nun karşı çıktığı bu aşk uğruna tüm mirasını elinin tersiyle iten Agnelli, şirketlerin yönetim kurullarından da istifa etti.

    BODRUM'DA TATİL PLANI
    19.1 milyar dolarlık mirası elinin tersiyle iten Andrea Agnelli ile Deniz Akalın'ın aşkı ise İtalyan basını tarafından Meghan Markle ile Prens Harry'e benzetildi.

        İtalyan basını, Akalın için "Türk Meghan" yorumları yaparken; tıpkı Prens Harry gibi Andrea Agnelli'nin de aşkı uğruna büyük bir gücü bıraktığı yazıldı.

        Bu arada İtalya'yla olan tüm bağını neredeyse koparmaya karar veren Andrea Agnelli, Türk eşi ve iki çocuklarıyla artık Hollanda'da yaşayacak. İtalyan basınına göre olaylı çift, bu yaz da Bodrum'da uzun süreli bir tatil yapmayı planlıyor.


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        Haberler Saklambaç Turkısh 'Meghan': Andrea Agnelli iki çocuğunun annesi Deniz Akalın uğruna mirasını ellerinin tersiyle itti!
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