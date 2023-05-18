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    Güzel oyuncu Bade İşçil'den Bodrum'daki fahiş fiyatlara sert tepki: "Ben lahmacunumu...."

    Bade İşçil'e yazlarını geçirdiği Bodrum'da bu yaz lahmacunun 450 TL'ye satılması hatırlatıldı. Güzel oyuncu, "Ben lahmacunumu evde yapar, gider beach'te yerim" dedi ve ekledi: "Deniz kıyıları hepimizin"

    AYDIN HAMZA
    Takvim
    Güzel akıl!

    Önceki gün Baltalima'nında görüntülenen Bade İşçil, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

    Kısa süre önce Boğaz'a ve yol kenarlarına atılan çöplere sosyal medyasından isyan eden güzel oyuncu, bu konu hatırlatılınca şöyle dedi: "Ben de balık tutuyorum oğlumla burada ama kalabalıkta insanlar yediklerini içtiklerini çekirdeklerini yerlere atıp bırakıp gidiyorlar. Atılan kancaları topluyorum. Buraya atılan kancalar, hayvanlara batıyor."

    Tatil programı da sorulan Bade İşçil, yurt dışı tatilinin yanı sıra yazın büyük kısmını Bodrum'da geçireceğini söyledi.

        'O PARALARI VERMEM'
        Ege'nin incisindeki pahalılık sorulan güzel oyuncu, konu 450 TL'lik lahmacun fiyatına gelince ise şöyle dedi: "Ben lahmacunumu evde yapar, gider beach'te yerim. Mutfakta bu kadar yetenekliyken o paraları vermem. Zaten deniz kıyıları hepimizin. Gider iskelede oturur yerim lahmacunumu."



        ÜCRET ALAMAZLAR!
        Tüketici Sorunları Derneği'nden avukat Yağız Gündoğdu, "Her vatandaş, bütün denizlerden ücretsiz bir şekilde yararlanacağını bilmeli" deyip ekledi: "Bir plaj, denize girdikten sonra bir hizmet veriyorsa işletme o hizmet için ücret alabilir. Örneğin şezlong için ücret alabilir. Ama 'Şezlonga oturmasan dahi şezlong parası alırım' diyemez. Plajı çevreleyen beach club'lar tatil köyleri sadece denizden yararlanmak isteyen kişilere o koridoru açmalıdır. Kişi, o kumsalda denize girip geri gelebilmelidir."

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        Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Bade İşçil'den Bodrum'daki fahiş fiyatlara sert tepki: "Ben lahmacunumu...."
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