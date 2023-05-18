Güzel oyuncu Bade İşçil'den Bodrum'daki fahiş fiyatlara sert tepki: "Ben lahmacunumu...."





ÜCRET ALAMAZLAR!

Tüketici Sorunları Derneği'nden avukat Yağız Gündoğdu, "Her vatandaş, bütün denizlerden ücretsiz bir şekilde yararlanacağını bilmeli" deyip ekledi: "Bir plaj, denize girdikten sonra bir hizmet veriyorsa işletme o hizmet için ücret alabilir. Örneğin şezlong için ücret alabilir. Ama 'Şezlonga oturmasan dahi şezlong parası alırım' diyemez. Plajı çevreleyen beach club'lar tatil köyleri sadece denizden yararlanmak isteyen kişilere o koridoru açmalıdır. Kişi, o kumsalda denize girip geri gelebilmelidir."

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