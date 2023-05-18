Güzel oyuncu Bade İşçil'den Bodrum'daki fahiş fiyatlara sert tepki: "Ben lahmacunumu...."

Önceki gün Baltalima'nında görüntülenen Bade İşçil, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
Kısa süre önce Boğaz'a ve yol kenarlarına atılan çöplere sosyal medyasından isyan eden güzel oyuncu, bu konu hatırlatılınca şöyle dedi: "Ben de balık tutuyorum oğlumla burada ama kalabalıkta insanlar yediklerini içtiklerini çekirdeklerini yerlere atıp bırakıp gidiyorlar. Atılan kancaları topluyorum. Buraya atılan kancalar, hayvanlara batıyor."
Tatil programı da sorulan Bade İşçil, yurt dışı tatilinin yanı sıra yazın büyük kısmını Bodrum'da geçireceğini söyledi.