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    Şok 'demet'i: Güzel oyuncu Demet Özdemir çapkın Umut Evirgen’le yakınlaştı!

    2022 Ağustos’unda evlendiği Oğuzhan Koç’la geçtiğimiz hafta boşanan Demet Özdemir hakkında şok iddia... Güzel oyuncu, kabarık aşk listesiyle Türkiye’nin en çapkın erkekleri arasında yer alan Umut Evirgen’le yakınlaştı!

    Şok ’demet’i!

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 2020 yazında başlayan aşklarını 2022 Ağustos'unda nikah masasına taşıdı. Ancak evlilik sadece sekiz ay sürdü ve çift, geçtiğimiz hafta resmen boşandı.

    Bu ayrılığın ardından Demet Özdemir'in adı, önce rol arkadaşı Engin Öztürk ile anıldı.

    Hatta bazıları Özdemir'in Öztürk'e platonik aşık olduğunu bile iddia etti. Dün magazin dünyası ise bomba bir dedikoduyla çalkalandı. Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde ünlü işletmeci Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekana gitti. Burada samimi görüntüler sergileyen ikilinin adı aşk iddialarına karıştı.

        TAKİPLEŞME BAŞLADI!
        Hem Demet Özdemir hem de Umut Evirgen dedikodular karşısında sessiz kaldı. Dün ise güzel oyuncu ile ünlü işletmecinin Instagram'da takipleşmesi, yakınlaşma dedikodularını güçlendirdi.

        Bu arada daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi sayısız güzelle aşk yaşayan Umut Evirgen'in şimdi de Demet Özdemir'le yakınlaşması, "Güzel mıknatısı Umut" yorumları yaptırdı.

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        Haberler Saklambaç Şok 'demet'i: Güzel oyuncu Demet Özdemir çapkın Umut Evirgen’le yakınlaştı!
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