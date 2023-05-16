Şok 'demet'i: Güzel oyuncu Demet Özdemir çapkın Umut Evirgen’le yakınlaştı!

Hatta bazıları Özdemir'in Öztürk'e platonik aşık olduğunu bile iddia etti. Dün magazin dünyası ise bomba bir dedikoduyla çalkalandı. Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde ünlü işletmeci Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekana gitti. Burada samimi görüntüler sergileyen ikilinin adı aşk iddialarına karıştı.