Şok 'demet'i: Güzel oyuncu Demet Özdemir çapkın Umut Evirgen’le yakınlaştı!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 2020 yazında başlayan aşklarını 2022 Ağustos'unda nikah masasına taşıdı. Ancak evlilik sadece sekiz ay sürdü ve çift, geçtiğimiz hafta resmen boşandı.
Bu ayrılığın ardından Demet Özdemir'in adı, önce rol arkadaşı Engin Öztürk ile anıldı.
Hatta bazıları Özdemir'in Öztürk'e platonik aşık olduğunu bile iddia etti. Dün magazin dünyası ise bomba bir dedikoduyla çalkalandı. Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde ünlü işletmeci Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekana gitti. Burada samimi görüntüler sergileyen ikilinin adı aşk iddialarına karıştı.