Allan Hakko çapkınlık turunda allan'en yakalandı: Yanında ki kadın öyle bir şey söyledi ki...

Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ve eski Survivor yarışmacısı Merve Oflaz yaklaşık 2 yıl aşk yaşadıktan sonra ayrılmıştı. Evlenecekleri konuşulan çiftin ayrılığı herkeste şok etkisi yaşamıştı.
Çiftin ayrılığının ardından ihanet iddiaları da yükselmişti. Oflaz ile yollarına ayıran Hakko'nun adı magazinde çok duyulmaya başlandı. Sürekli gecelerde boy gösteren sosyetik çapkın, bu kez Etiler'de kaçamak yaparken yakalandı. Allan Hakko, önceki gece Etiler sokaklarında çapkınlık turundaydı. Bir mekandan çıkan Hakko'nun yanındaki kadınlar dikkat çekti. Gazetecileri görünce bir ada panik yapan Hakko, kendi arabasına gizemli kadınları bindirdi ve mekana geri döndü.
"BEN EVLİYİM, AÇIKLAYAMAM"
Hanımefendilerden birisi yüzünü saklayıp ağlayarak gazetecilere, "Ben evliyim. Bu durumu açıklayamam" diyerek bağırdı. Yanındaki başka bir hanımefendi de ağlayan arkadaşına, "Şimdi ayıkla pirincin taşını" söyleminde bulundu. Başka bir araç ile mekandan ayrılan Hakko, yanındaki kadınlar sorulunca cevap vermedi.