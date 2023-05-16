Allan Hakko çapkınlık turunda allan'en yakalandı: Yanında ki kadın öyle bir şey söyledi ki...

Çiftin ayrılığının ardından ihanet iddiaları da yükselmişti. Oflaz ile yollarına ayıran Hakko'nun adı magazinde çok duyulmaya başlandı. Sürekli gecelerde boy gösteren sosyetik çapkın, bu kez Etiler'de kaçamak yaparken yakalandı. Allan Hakko, önceki gece Etiler sokaklarında çapkınlık turundaydı. Bir mekandan çıkan Hakko'nun yanındaki kadınlar dikkat çekti. Gazetecileri görünce bir ada panik yapan Hakko, kendi arabasına gizemli kadınları bindirdi ve mekana geri döndü.