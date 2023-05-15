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    Güzel oyuncu Hande Erçel'in yardımına Hakan Sabancı koştu: Öyle bir şey yaptı ki...

    Beykoz’da bir okula oy kullanmak için gelen Hande Erçel, park yeri bulamayınca geri döndü. İmdadına yetişen sevgilisi Hakan Sabancı, güzel oyuncuya VIP aracını tahsis etti.

    AYDIN HAMZA
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    Çare sabancı!

    Ünlü isimler oy kullanmak için sandıklara koştu. Bunlardan biri de Hande Erçel'di. Hakan Sabancı ile doludizgin bir aşk yaşayan güzel oyuncu, sabahın erken saatlerinden oyunu kullanmak için Beykoz Acarkent'teki bir koleje gitti.

    Trafik yoğunluğundan aracına bir türlü yer bulamayan Erçel, uzun süre yer arasa da bir türlü başarılı olamadı. Evine geri dönen Erçel, çareyi sevgilisi Hakan Sabancı'yı aramakta buldu.


    ARAÇ TAHSİS ETTİ!
    Duruma el atan Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'e kendi özel aracını tahsis etti. Öğleden sonra Sabancı'nın VİP aracı ile tekrar Beykoz'daki okula gelen Erçel, bu kez oyunu kullandı.

        Çıkışta soruları yanıtlayan Erçel, "Sabah park yeri bulamadım. O yüzden gitmek zorunda kaldım. Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.

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