Sahnede 'dev'leşti: Sahnede Zeynep Bastık rüzgarı esti!





'KOCA'MAN ÖVGÜ

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak, önceki akşam Roma dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. 7 aylık hamile olan ve karnı iyice belirginleşen güzel oyuncu, yeni yaşını eşi ile beraber İtalya'da kutladı. Oy kullanmak için tatili kısa kestiklerini söyleyen ünlü çiftten Aslı Enver, kızlarının ismi konusunda da hala kararsız olduklarını söyledi. "Bir ismi açıklayıp diğerini koyarsak karışıklık olmasın diye iki tercihimizi de söylemeyelim" diyen güzel oyuncu, belirginleşen karnıyla da ilk kez görüntülenmiş oldu. Yeni sezonda ekranlarda olacak olan Enver'e eşinden de övgüler yağdı. Berkin Gökbudak, "Bayılıyorum. Gurur duyuyorum eşimle" diyerek bir kez daha güzel oyuncunun gönlünü fethetti.