Sahnede 'dev'leşti: Sahnede Zeynep Bastık rüzgarı esti!

Zeynep Bastık, önceki akşam Maslak'ta günlerce konuşulacak bir konsere imza attı. Bastık, iki bölümden oluşan dev prodüksiyonda iki farklı sahne dekoru kullanarak çıtayı iyice yükseltti. Bu konser için Türkiye tarihinin en büyük sahnesi kuruldu... "Ara" şarkısıyla başlayan konserde eski ve yeni şarkılarına yer veren ünlü popçuya, 10 kişilik orkestrası ve 33 dansçı eşlik etti. 140 kişilik bir ekibin çalıştığı konserde görsel şovlar da büyük beğeni topladı.
'KOCA'MAN ÖVGÜ
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak, önceki akşam Roma dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. 7 aylık hamile olan ve karnı iyice belirginleşen güzel oyuncu, yeni yaşını eşi ile beraber İtalya'da kutladı. Oy kullanmak için tatili kısa kestiklerini söyleyen ünlü çiftten Aslı Enver, kızlarının ismi konusunda da hala kararsız olduklarını söyledi. "Bir ismi açıklayıp diğerini koyarsak karışıklık olmasın diye iki tercihimizi de söylemeyelim" diyen güzel oyuncu, belirginleşen karnıyla da ilk kez görüntülenmiş oldu. Yeni sezonda ekranlarda olacak olan Enver'e eşinden de övgüler yağdı. Berkin Gökbudak, "Bayılıyorum. Gurur duyuyorum eşimle" diyerek bir kez daha güzel oyuncunun gönlünü fethetti.
41 KERE MAŞALLAH
ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, önceki gün 41. yaşını kutladı. Evinde ailesiyle kutlama yapan Erol, bu yüz gülümseten paylaşımına da "Pastayı Ömer aldı. Mumları Ali yaktı. Fotoğrafları İdris Ali çekti. O zaman hoş geldin 41" diye yazdı. Esra Erol'un beğeni yağmuruna tutulan karesine "41 kere maşallah" yorumları yapıldı.