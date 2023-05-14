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    Sahnede 'dev'leşti: Sahnede Zeynep Bastık rüzgarı esti!

    Pop müziğin son yıllardaki yükselen yıldızı Zeynep Bastık, önceki akşam İstanbul’daki konserinde dev bir prodüksiyona imza attı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Mayıs tarihli saklambaç haberleri...

    Sahnede ’dev’leşti

    Zeynep Bastık, önceki akşam Maslak'ta günlerce konuşulacak bir konsere imza attı. Bastık, iki bölümden oluşan dev prodüksiyonda iki farklı sahne dekoru kullanarak çıtayı iyice yükseltti. Bu konser için Türkiye tarihinin en büyük sahnesi kuruldu... "Ara" şarkısıyla başlayan konserde eski ve yeni şarkılarına yer veren ünlü popçuya, 10 kişilik orkestrası ve 33 dansçı eşlik etti. 140 kişilik bir ekibin çalıştığı konserde görsel şovlar da büyük beğeni topladı.



    'KOCA'MAN ÖVGÜ
    Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak, önceki akşam Roma dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. 7 aylık hamile olan ve karnı iyice belirginleşen güzel oyuncu, yeni yaşını eşi ile beraber İtalya'da kutladı. Oy kullanmak için tatili kısa kestiklerini söyleyen ünlü çiftten Aslı Enver, kızlarının ismi konusunda da hala kararsız olduklarını söyledi. "Bir ismi açıklayıp diğerini koyarsak karışıklık olmasın diye iki tercihimizi de söylemeyelim" diyen güzel oyuncu, belirginleşen karnıyla da ilk kez görüntülenmiş oldu. Yeni sezonda ekranlarda olacak olan Enver'e eşinden de övgüler yağdı. Berkin Gökbudak, "Bayılıyorum. Gurur duyuyorum eşimle" diyerek bir kez daha güzel oyuncunun gönlünü fethetti.

    41 KERE MAŞALLAH
    ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, önceki gün 41. yaşını kutladı. Evinde ailesiyle kutlama yapan Erol, bu yüz gülümseten paylaşımına da "Pastayı Ömer aldı. Mumları Ali yaktı. Fotoğrafları İdris Ali çekti. O zaman hoş geldin 41" diye yazdı. Esra Erol'un beğeni yağmuruna tutulan karesine "41 kere maşallah" yorumları yapıldı.



        ASLAN ZİYAFET
        Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Berkan Kutlu ve Sasha Boey, önceki akşam Ulus'ta bulunan ünlü bir mekanda Adnan Sert'in misafiri oldu. Menajerleri ile akşam yemeği yiyen yıldız futbolcular sezonla ilgili "Emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz. Hedefimize ulaşmaya birkaç hafta kaldı. İnşallah şampiyon olacağız" dediler.

        EFSANE BULUŞMA
        Türk müziğinin üstatlarından Alpay, saygı albümlerinin ikincisini sevenlerinin beğenisine sundu. Ferhat Göçer de 'Alpay'a Saygı 2' albümünde 'Gözlerin' parçasını yeniden yorumladı. Göçer, şunları söyledi: "Öğrencilik zamanlarımda Bodrum'da yazın paramız yetmediği için içeri giremez yan duvardan gizli gizli dinlerdik Alpay'ı. Yıllar sonra aynı kulüpte çalıştık. Ona anlattım bu hikayeyi, bana 'Kerata, söyleseydin bana alırdım sizi içeri' dedi.



        MİSS GİBİ AŞK
        Manken Tara De Vires, önceki akşam Bebek'te sevgilisi Alli Elevi ile el ele yürüyüş yaparken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla utangaç tavırlar sergileyen model, gazetecilerin soruları karşısında, "Şu an çok acelemiz var. Yemeğe yetişmek zorundayız. Daha sonra konuşalım" diyerek gözlerden kayboldu. 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olan 24 yaşındaki Tara De Vries, Elevi ile yaklaşık iki yıldır birlikte... (Doğan SAVAŞ)

            KRİZİ AŞAMADILAR
            Miray Daner ve Oğulcan Engin, Mart ayında güzel oyuncunun cep telefonuna eski sevgilisinden gelen bir mesaj nedeniyle büyük bir tartışma yaşamıştı. O dönem çıkan ayrılık iddialarını yalanlayıp birlikte pozlar veren ünlü çift, üzerlerinde dolaşan kara bulutları dağıtamadı. Bir yılı aşkın süredir birlikte olan ikili, ayrıldı. Miray Daner'in geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin'in çok yakın dostları Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın nikahına gitmemesi de ayrılığın kanıtı gibiydi...



            BÜYÜK DOLANDIRILDIM'
            Ekranların başarılı isimlerinden Hazal Türesan, kısa bir süre önce dolandırıcıların hedefindeydi. Güzel oyuncu, kendisini bankacı olarak tanıtan bir şüpheli tarafından vefat eden babasının sigorta borcu olduğu söylenerek 100 bin TL dolandırıldı. Olayı yargıya taşıyan Hazal Türesan, devam eden süreçle ilgili şöyle dedi: "Eylül'de ikinci dava görülecek. Tam 100 bin TL yani büyük dolandırıldım." (Doğan SAVAŞ)

            GÖZ DOLDURDU
            Yeni şarkısı "En Güzel Misafir"in müzik severlerden gördüğü ilgiden dolayı keyfi yerinde olan Gülben Ergen, önceki akşam Ankara'da konser verdi. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Ergen, Anneler Günü'yle ilgili şunları söyledi: "Buruk bir Anneler Günü... Çok kısa süre önce yaşanan felaket sonrası annesini kaybedenler var. Bu nedenle içim buruk".

                İTİRAF SAATİ
                Hadise, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı pırlantalarla süslü saatiyle çok konuşuldu. Kimileri servetlik saatin ünlü popçuya gizemli aşkı tarafından hediye edildiğini iddia etti; kimileri ise "Bu saat sahte" yorumu yaptı. Önceki akşam Yeniköy'de müzikal anlamda iş birliği içinde olduğu rapçi Murda ile bir araya gelen Hadise, çıkışta suskun kaldı.

                'GÜZEL DEĞİL Mİ?'
                Aracının içerisinde görüntülenen Murda ise Hadise'nin paylaştığı saatin kendisine ait olduğunu gösterip "Saat çok güzel değil mi? İnsanın takma hevesi geliyor" esprisi yaptı. (DOĞAN SAVAŞ)



                BİR AVUÇ ENERJİ!
                Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı gibi isimlerden sonra Duygu Özaslan da bir avuç vitamin hapını paylaştı. Her gün düzenli olarak balık yağı, kolajen, biotin, C vitamini, magnezyum ve curcumin hapları içen ünlü fenomen, bunlara ilave olarak da multivitamin ile D vitamin damlası tüketiyor.

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                Haberler Saklambaç Sahnede 'dev'leşti: Sahnede Zeynep Bastık rüzgarı esti!
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