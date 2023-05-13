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    Bir 'umut' var: Umut Evirgen adının anıldığı Ayça Ayşin'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu!

    İşletmeci Umut Evirgen, adının son aylarda anıldığı Ayça Ayşin Turan’ın paylaşımlarını beğeni yağmuruna tutunca akıllar karıştı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Mayıs tarihli saklamabaç haberleri...

    Kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'la aşkı geçtiğimiz yıl sonunda biten Ayça Ayşin Turan'ın adı önce Murat Boz ardından da Umut Evirgen'le anıldı. Güzel oyuncu, Boz'la sadece arkadaş olduğunu söylemişti.

    YORUMSUZ KALMIŞTI
    Şubat ayında ise işletmeci Evirgen'le birkaç kez görüşen Ayça Ayşin Turan, bu yakınlaşmayla ilgili ise yorumsuz kalmıştı. Ancak Umut Evirgen'in güzel oyuncunun sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlarına beğeni yağdırması "Gizli yakınlaşma sürüyor mu?" sorularını akıllara getirdi. Bu arada Umut Evirgen'in Türkiye'nin en güzel kadınlarından oluşan aşk listesinde Tuba Büyüküstün, Melisa Şensolsun ve Serenay Sarıkaya gibi birçok isim bulunuyor. Adı son dönemde de Bige Önal ile anılan Evirgen, güzel oyuncuyla ise çok eski arkadaş.

    İMPARATOR DESTEĞİ!
    Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan şarkıcı Selen Görgüzel, hayranlarının paylaştığı sahne videoları ile gündemde... Sahnede Kayahan'ın "Yemin Ettim" şarkısını seslendiren Görgüzel'in şarkının kısa bir bölümünde detone olduğu konuşulan video sosyal medyada yayınlandı.


        Yayınlanan bu videonun ardından bir programa katılan Görgüzel'e, İbrahim Tatlıses telefon ile bağlanarak destek oldu. Tatlıses, "Bende sahnede çok teknik problemler yaşadım, detone olduğum zamanlarda olmuştur" diyerek şarkıcı Görgüzel'ün yanında olduğunu dile getirdi.

        İMZA GÜNÜ
        Oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Merve Boluğur, geçtiğimiz gün bir mağaza açılışına katıldı. İmza gününde izdiham yaşanırken Boluğur, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bol bol imza dağıtan güzel oyuncunun keyfi oldukça yerindeydi.



        ADIMIZ REKOR
        Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un memleketi Mersin'de önceki akşam konser verdi. 25 binden fazla Mersinli'ye coşku yaşatan ünlü popçu, sosyal medya hesabından Mersin konserinden görüntüleri paylaşıp en kalabalık konserin kendisinin olduğunu "Adımız rekor" notuyla ilan etti.

            TOPLANTI ŞIKLIĞI
            Ebru Şallı, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz ay evliliği ile ilgili çıkan haberlerle gündemde olan Şallı, toplantı için geldiği alışveriş merkezinde görüldü. Ebru Şallı, Anneler Günü'nü oğlunun yanında geçireceğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek toplantı yapacağı mekana doğru geçti.



            YOĞUN GÜN!
            Bir dönemin popüler müzik grubu "Hepsi"nin üyelerinden Cemre Kemer, önceki gün Etiler'deydi. Ünlü şarkıcı, bir elinde kızı Karla, bir elinde telefon ile AVM'de dolaştı. Kendisini çeken gazetecilere selam veren Kemer, telefon ile konuşarak uzaklaştı.



            MARKA 'DEHA'SI!
            Deha Bilimlier, önceki gün yüzü olduğu markanın Ortaköy'deki lansmanında sahne aldı. Sahne öncesi marka sahibi Reyhan Öz ile soruları yanıtlayan Bilimlier, "Reyhan hanım bana reklam teklifi ettiğinde içeriğini çok beğendim ve teklifi kabul ettim. Reklam filmini de hemen çektik. Muhteşem bir proje olduğu kanaatindeyim" dedi.

                ARABESK AŞKINA!
                Şarkıcı hera Aslan, geçtiğimiz akşam Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan güzel şarkıcı, "Bugün ilk kez farklı bir konsept yapıyoruz, arabesk olacak tamamen. Beni de heyecanlandırıyor bu konsept" dedi. Muhabirlerin "Arabesk müzik tarzınıza Ozan Bey'in tepkisi ne oldu peki?" sorusuna da cevap veren Hera "Evde Ozan'a da söylüyorum zaten arabesk şarkı, Ozan'ı şarkılarım ile duygulandırıyorum" dedi. Yazın konser ve tatil planlarından da bahseden şarkıcı, "Şimdiden belli oldu yaz konserlerim. Ben bütün hafta çıkmak yerine, üç gün de olsa evde vakit geçirmek istiyorum" şeklinde konuştu.



                ANASININ KIZI
                Müge Boz, yaklaşan Anneler Günü öncesinde Instagram'ı renklendirdi. Annesiyle rengarenk giyinip bu fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, bu karesine de şöyle yazdı: "Canım anneme ne kadar teşekkür etsem az. Eskiden 'Anne olunca anlarsın' derdin; gerçekten anne olunca anladım senin emeklerinin değerini."



                'HAV'ALI HAMİLE
                Can Yaman'la evliliğin eşiğinden dönen Diletta Leotta, ardından Beşiktaş'ın eski yıldızı Loris Karius ile birlikte olmaya başladı. Bu ilişkisinden bebek bekleyen İtalyan spiker, önceki gün de böyle paylaşım yaptı.



                    AŞKA GELDİ
                    Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra, sosyal medyadan romantik bir paylaşım yaptı. Instagram fenomeni ve model sevgilisi Jessica Goicoechea ile bu pozunu paylaşan yıldız futbolcu, "Onun varlığı ve değeri, göründüğünden çok daha fazla" diye yazdı.



                    DAL GİBİ
                    Son dönemin parlayan isimlerinden Hafsanur Sancaktutan, kendisini spora adadı. Neredeyse her gün düzenli olarak pilates yapan 23 yaşındaki oyuncu önceki gün de antrenman sonrası bu paylaşımda bulundu. Hafsanur Sancaktutan, incecik fiziğiyle modelleri solladı.

                    KÜÇÜK GURME
                    Eski manken ve oyuncu Didem Uzel Sarı, annelik hakkındaki düşüncelerini ve oğlu Aslan ile geçirdiği vakitleri MAG Mayıs sayısı Anneler Günü özel içeriğinde anlattı. "Aslan'ın en sevdiği şey benimle birlikte mutfakta vakit geçirmek" diyen Sarı, ekledi: "Yemek yapma olayına çok düşkün ve damak tadı da çok gelişti. Evde benim yaptığım yemek ile bir başkasının yapmış olduğu yemeği ayırt eder."

                        'FEDON'A RAKİP ÇIKTI
                        Deniz sezonunu erkenden açarak yıllardır gündemde olan Fedon, geçtiğimiz günlerde de Bodrum'da denize atlayarak olay yarattı. "Yaz işte şimdi başladı" dedirten sanatçının bu görüntülerine rakip çıktı. Şimdilerde Datça'da olan Nesrin Cavadzade, mayolu paylaşımına "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim" diye esprili bir not düştü.



                        KADROYA YILDIZ İSİM
                        ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 'Üvey Anne' dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Üvey Anne dizinin başrol kadrosuna Ezgi Şenler, Nisan Gencer karakteriyle dahil oldu.

                        BAŞROLLER ŞEKİLLENDİ
                        Yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zeki, duygu dünyasını çok iyi kontrol eden Nisan Gencer karakterine hayat verecek olan Ezgi Şenler, yeni rolüyle sevenlerini heyecanlandırdı. Dizinin başrol kadrosu Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan ve Ezgi Şenler olarak şekillendi.



                        BİR DİZİ MÜJDE
                        ATV, dizi müjdelerine devam ediyor... atv'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan ve yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin cast çalışmaları tamamlandı. Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerinde buluştuğu dizinin çekimleri için Ordu'ya gitmeye hazırlanan oyuncular, bir araya geldi. Dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.



                            YENİ İMAJ
                            Pelin Karahan, yeni dizisi için büyük değişim yaptı. Sarı renkteki saçlarını siyaha boyatan Karahan, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntüsüyle dikkat çekti. Karahan'ın koyu renkteki saçları takipçilerini de ikiye böldü. Kimi oyuncuyu beğenirken kimi de beğenmedi.



                            'GÖNÜL'SÜZ!
                            Futbolcu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gönül'ün yanında bir erkek arkadaşı vardı. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan Hatice Gönül, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak AVM'den ayrıldı.

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                            Haberler Saklambaç Bir 'umut' var: Umut Evirgen adının anıldığı Ayça Ayşin'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu!
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