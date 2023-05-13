Bir 'umut' var: Umut Evirgen adının anıldığı Ayça Ayşin'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu!

Kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'la aşkı geçtiğimiz yıl sonunda biten Ayça Ayşin Turan'ın adı önce Murat Boz ardından da Umut Evirgen'le anıldı. Güzel oyuncu, Boz'la sadece arkadaş olduğunu söylemişti.
YORUMSUZ KALMIŞTI
Şubat ayında ise işletmeci Evirgen'le birkaç kez görüşen Ayça Ayşin Turan, bu yakınlaşmayla ilgili ise yorumsuz kalmıştı. Ancak Umut Evirgen'in güzel oyuncunun sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlarına beğeni yağdırması "Gizli yakınlaşma sürüyor mu?" sorularını akıllara getirdi. Bu arada Umut Evirgen'in Türkiye'nin en güzel kadınlarından oluşan aşk listesinde Tuba Büyüküstün, Melisa Şensolsun ve Serenay Sarıkaya gibi birçok isim bulunuyor. Adı son dönemde de Bige Önal ile anılan Evirgen, güzel oyuncuyla ise çok eski arkadaş.
İMPARATOR DESTEĞİ!
Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan şarkıcı Selen Görgüzel, hayranlarının paylaştığı sahne videoları ile gündemde... Sahnede Kayahan'ın "Yemin Ettim" şarkısını seslendiren Görgüzel'in şarkının kısa bir bölümünde detone olduğu konuşulan video sosyal medyada yayınlandı.