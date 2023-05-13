Bir 'umut' var: Umut Evirgen adının anıldığı Ayça Ayşin'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu!

ARABESK AŞKINA!

Şarkıcı hera Aslan, geçtiğimiz akşam Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan güzel şarkıcı, "Bugün ilk kez farklı bir konsept yapıyoruz, arabesk olacak tamamen. Beni de heyecanlandırıyor bu konsept" dedi. Muhabirlerin "Arabesk müzik tarzınıza Ozan Bey'in tepkisi ne oldu peki?" sorusuna da cevap veren Hera "Evde Ozan'a da söylüyorum zaten arabesk şarkı, Ozan'ı şarkılarım ile duygulandırıyorum" dedi. Yazın konser ve tatil planlarından da bahseden şarkıcı, "Şimdiden belli oldu yaz konserlerim. Ben bütün hafta çıkmak yerine, üç gün de olsa evde vakit geçirmek istiyorum" şeklinde konuştu.