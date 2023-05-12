Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya Burak Deniz'e açtığı davada kararlı! Vazgeçmeyeceğim...

Önceki akşam dünyaca ünlü bir spor markasının Karaköy'deki bir mekanda düzenlediği davete ünlüler akın etti. Bunlardan biri de Nilperi Şahinkaya'ydı. Davete sevgilisi Emre Yusufi ile katılan başarılı oyuncu, meslektaşı Burak Deniz hakkında açtığı dava süreciyle ilgili şöyle konuştu: "Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Vazgeçme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Kararlılığımdan ötürü mutluyum." Bu arada aynı davete katılanlar arasında Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti de vardı.
SEÇİL 'GÜR'LEYECEK
Son dönemde sahne çalışmalarına ağırlık veren Seçil Gür, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısını bitirdi. Gür, 26 Mayıs Cuma günü çıkacak yeni şarkısı için de birbirinden iddialı fotoğraflara imza attı. Güzel şarkıcı, yeni parçasının sözlerinden şu kesiti de sosyal medyasından paylaştı: "Bu şehirden bir an önce gidesim var... Gidesim var."
ZİRVENİN ADI BELLİ
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 125. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Fenomen dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,07 reyting ve %21,00 izlenme payı, AB'de %5,36 reyting ve %15,21 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %7,63 reyting ve %18,26 izlenme payı elde ederek en çok izlenen yapım oldu.
ELDE VAR AŞK
Oyuncu çift Leyla Tanlar ve Burak Dakak, önceki gün Arnavutköy'deydi. Çalışmaya devam ettiklerini dile getiren çift, "Henüz biz çalışıyoruz. Şimdiden bir tatil planı yapmadık ama olabilir müsaitlik durumumuza göre. Zamanı gelince bakacağız" dedi.
Doğan SAVAŞ