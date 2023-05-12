Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya Burak Deniz'e açtığı davada kararlı! Vazgeçmeyeceğim...

KESİN TIRAŞI

Hayatını bir süredir ailesiyle Londra'da sürdüren Işıl Reçber, önceki gün hayatının en zor günlerinden birini yaşadı. Işıl Hanım, minik köpeğini tıraş olması için Kavacık'ta bulunan bir veterinere bıraktı. Kabus da işte bundan sonra başladı. Bir daha gittiğinde minik Dolly'nin cansız bedeniyle karşılaşan Işıl Reçber, duygularını sosyal medyasından şöyle isyan etti: "Bu bebeği yıkarken şoka nasıl soktunuz, solunumunu nasıl durdurdunuz, nasıl kalp krizi geçirttiniz? Yaptığınız yanlışı düzeltmek için bize haber vermeden panikle yanlış müdahale ettiniz. Bir terslik olduğunu anlayıp sordukça herkese bin tane yalan söylediniz. Ne bir pişmanlık, ne bir üzüntü ne de bir özrünüz oldu. 'Siz nasıl hekimsiniz' demeden önce nasıl insansınız; bir hayatı bitirdiniz... Huzurla uyu prenses."

'PARA MAKİNESİ DEĞİLLER'

Bu kabusun ardından hukuksal mücadelesini verecek olan Işıl Reçber, şöyle konuştu: "Benim prensesim ihmalden, dikkatsizlikten nefessiz kaldı. Sonrasındaki yanlış ağır müdahaleden kalbi durup vefat etti. Diğer canlarımız bunu yaşamasın diye avukatımla ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu mesleği, bu canları gerçekten sevenler yapsın para makinesi olarak görenler değil."





HIZLI VE ÖFKELİ!

Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique'den ihanet yüzünden ayrılıp ABD'ye taşınan Shakira, hayatını yaşıyor! Geçtiğimiz günlerde katıldığı Formula 1 yarışlarında Tom Cruise ile samimi görüntüler veren ünlü yıldız, ardından da F1 pilotu Lewis Hamilton ile akşam yemeğine çıktı. Shakira'nın kafa karıştıran aşk düğümü ise önceki gün çözüldü. Shakira ile İngiliz pilotun Miami'deki tekne görüntüleri, ilişkiyi resmileştirdi.