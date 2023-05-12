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    Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya Burak Deniz'e açtığı davada kararlı! Vazgeçmeyeceğim...

    Önceki akşam bir davete katılan Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz’e açtığı davanın devam ettiğini söyleyip ekledi: “Vazgeçmeyeceğim!” İşte sizler için derlediğimiz 12 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Vazgeçmek yok!

    Önceki akşam dünyaca ünlü bir spor markasının Karaköy'deki bir mekanda düzenlediği davete ünlüler akın etti. Bunlardan biri de Nilperi Şahinkaya'ydı. Davete sevgilisi Emre Yusufi ile katılan başarılı oyuncu, meslektaşı Burak Deniz hakkında açtığı dava süreciyle ilgili şöyle konuştu: "Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Vazgeçme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Kararlılığımdan ötürü mutluyum." Bu arada aynı davete katılanlar arasında Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti de vardı.

    SEÇİL 'GÜR'LEYECEK
    Son dönemde sahne çalışmalarına ağırlık veren Seçil Gür, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısını bitirdi. Gür, 26 Mayıs Cuma günü çıkacak yeni şarkısı için de birbirinden iddialı fotoğraflara imza attı. Güzel şarkıcı, yeni parçasının sözlerinden şu kesiti de sosyal medyasından paylaştı: "Bu şehirden bir an önce gidesim var... Gidesim var."



    ZİRVENİN ADI BELLİ
    Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 125. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Fenomen dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,07 reyting ve %21,00 izlenme payı, AB'de %5,36 reyting ve %15,21 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %7,63 reyting ve %18,26 izlenme payı elde ederek en çok izlenen yapım oldu.



    ELDE VAR AŞK
    Oyuncu çift Leyla Tanlar ve Burak Dakak, önceki gün Arnavutköy'deydi. Çalışmaya devam ettiklerini dile getiren çift, "Henüz biz çalışıyoruz. Şimdiden bir tatil planı yapmadık ama olabilir müsaitlik durumumuza göre. Zamanı gelince bakacağız" dedi.
    Doğan SAVAŞ



        'MAKUL FİYATA ALDIM'
        Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'de çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda oğlunun beğendiği bir spor ayakkabının 200 bin TL'lik fiyatını görünce şoke olan ünlü modele, bu konu hatırlatıldı. "O işin defterini kapattık" diyen Çağla Şıkel, gülerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Makul fiyata güzel bir ayakkabı aldım oğluma ama konuyla ilgili yapılan yorumlar beni çok güldürdü. Ayakkabı için kredi başvurusunda bulunduğum bile yazıldı."
        Aydın HAMZA



        BEKARLIK SULTANLIKTIR
        ATV'nin unutulmaz dizilerinden 'Sen Anlat Karadeniz'le yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, önceki akşam bir davetteydi. Kısa süre önce sevgilisi Yolaç Özcan'dan ikini kez ayrılan güzel oyuncu, aşk hayatıyla ilgili şunları söyledi: "Şu an çok eğleniyorum. Hiç konuşulacak bir konu yok." Yazla ilgili planları da sorulan İrem Helvacıoğlu, henüz net bir tatil yeri seçemediğini söyledi.
        Doğan SAVAŞ



        UTANGAÇ SEVGİLİ
        Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, geçtiğimiz gün sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile İstinye'de objektiflere takıldı. Aşklarını sosyal medyadan ilan eden çift, alışveriş yaparken görüntülendi. Yöneltilen sorular karşısında "Alışveriş için geldik" demekle yetinen Reynmen'in güzel aşkı, utangaç tavırlar sergiledi.

            GICIK BİR CEVAP!
            Podyumların ünlü ismi Didem Soydan, önceki gün Bambaşka Sohbetleri adlı programda samimi açıklamalar yaptı. 34 beden olan Soydan, "34-36 bedenim. Çekim varsa 34'e düşüyorum, yoksa 36'ya geri dönüyorum" dedi ve ekledi: "Çok gıcık edecek bir cevap olduğu için söylemek istemiyorum ama, ben kilo almıyorum. Çok rahatsız edecek bir durum biliyorum... Kadınlarda kiloyu çok beğeniyorum. Biz Arnavut olduğumuz için büyük ihtimalle, seviyorum kadınlarda kiloyu."



            VERYANSIN ETTİ!
            Şarkıcı Betül Demir, meslektaşlarına veryansın etti! Yakın dönemde yeni bir şakır çıkaracak olan Demir, kadın sanatçılar arasındaki rekabeti değerlendirirken şöyle dedi: "Net konuşuyorum. Sanat camiasında dostluk yok. Görüyoruz birçoğu kılık kıyafetiyle ve özel hayatıyla yarışıyor. Rekabet sadece bu alana sıkıştı."



            EVRENE MESAJ
            Uzun süredir Türkiye ile İngiltere arasında mekik dokuyan Çiğdem Batur, önceki akşamki Cihan Nacar defilesindeydi. "Oraya gittiğimde burayı özlüyorum buraya geldiğimde orayı özlüyorum" diyen güzel oyuncu, espriyi de patlattı: "Gerçekten çok garip ama Londra'da bir malikane aldım. Neden size inandırıcı gelmiyor! Buradan evrene gönderiyorum."



                BEBEK GÖRÜNDÜ
                Ünlü oyuncu Aslı Enver, 39'uncu yaşını kutlamak için eşi Berkin Gökbudak ile yurt dışına gitti. Yedi aylık hamile olan oyuncu, ilk kez karnını gösterdi. Pasta üflerken de fotoğraf çektiren Enver, altına "Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim" notu düştü. Bu arada Gökbudak, eşi için gittikleri restoranda hazırlattığı pastaya İtalyanca "Seni seviyoruz" yazarak kutlamayı doğacak kızları adına da yaparak eşini duygulandırdı.



                MUHTEŞEM FİNAL
                Erol Evgin, "100 Yılda Yüz Akıyla" isimli turnesinin finalini geçtiğimiz akşam Antalya'da yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bestelediği marşla aynı adı taşıyan "100 Yılda Yüz Akıyla" konserleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçının, konserlerinden elde edilen gelir dernekler aracılığıyla depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilere bağışlayacak.

                VİRAL OLDULAR
                Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yeni şarkıları "2L" dijital müzik platformlarında yayınlandı. Sosyal medyada viral hale gelmesi sonucu planlanan tarihten önce, 7 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşan şarkı, büyük yankı uyandırdı.



                    KADIRGALI RESTİ!
                    Geçtiğimiz sene kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, dün katıldığı '2. Sayfa' programında samimi açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz haftalarda Kadir Doğulu'nun Çeşme'de kadınlarla çekilmiş videoları hatırlatılan Kadırgalı, Neslihan Atagül'e önce destek çıktı; ardından da şu sözleriyle "Ben olsam buna müsaade etmem" mesajı verdi:



                    'SÖZ HAKKI VERMEM'
                    "Kadir ve Neslihan'ı çok seviyorum. Gürültülü ortamlarda bazı hareketler çok yanlış anlaşılabiliyor. Bence öyle olmuştur. Bize gelirsek de eşim bensiz kulübe gidemez. Bir şey olduğunda Çağlar'a söz hakkı vermem. O da bunu biliyor. Bana böyle şeylerle gelinmemeli."

                    KESİN TIRAŞI
                    Hayatını bir süredir ailesiyle Londra'da sürdüren Işıl Reçber, önceki gün hayatının en zor günlerinden birini yaşadı. Işıl Hanım, minik köpeğini tıraş olması için Kavacık'ta bulunan bir veterinere bıraktı. Kabus da işte bundan sonra başladı. Bir daha gittiğinde minik Dolly'nin cansız bedeniyle karşılaşan Işıl Reçber, duygularını sosyal medyasından şöyle isyan etti: "Bu bebeği yıkarken şoka nasıl soktunuz, solunumunu nasıl durdurdunuz, nasıl kalp krizi geçirttiniz? Yaptığınız yanlışı düzeltmek için bize haber vermeden panikle yanlış müdahale ettiniz. Bir terslik olduğunu anlayıp sordukça herkese bin tane yalan söylediniz. Ne bir pişmanlık, ne bir üzüntü ne de bir özrünüz oldu. 'Siz nasıl hekimsiniz' demeden önce nasıl insansınız; bir hayatı bitirdiniz... Huzurla uyu prenses."

                    'PARA MAKİNESİ DEĞİLLER'
                    Bu kabusun ardından hukuksal mücadelesini verecek olan Işıl Reçber, şöyle konuştu: "Benim prensesim ihmalden, dikkatsizlikten nefessiz kaldı. Sonrasındaki yanlış ağır müdahaleden kalbi durup vefat etti. Diğer canlarımız bunu yaşamasın diye avukatımla ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu mesleği, bu canları gerçekten sevenler yapsın para makinesi olarak görenler değil."



                    HIZLI VE ÖFKELİ!
                    Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique'den ihanet yüzünden ayrılıp ABD'ye taşınan Shakira, hayatını yaşıyor! Geçtiğimiz günlerde katıldığı Formula 1 yarışlarında Tom Cruise ile samimi görüntüler veren ünlü yıldız, ardından da F1 pilotu Lewis Hamilton ile akşam yemeğine çıktı. Shakira'nın kafa karıştıran aşk düğümü ise önceki gün çözüldü. Shakira ile İngiliz pilotun Miami'deki tekne görüntüleri, ilişkiyi resmileştirdi.



                        MISIR'DA TATLI HAYAT
                        Son dönemde sık sık seyahate çıkan Zehra Yılmaz'ın son durağı Mısır oldu. Atlara olan sevgisiyle bilinen güzel oyuncu, bu tatilinde de kural bozmadı. Bir çiftlikte çekilmiş bu fotoğrafını Instagram'da paylaşan Zehra Yılmaz, altına da "Senin bana gönlün var gibi gibi" diye yazdı.



                        NEŞE BURCU
                        Şimdilerde özel bir çekim için Hong Kong'da olan Burcu Esmersoy, bitmeyen neşesini yine gözler önüne serdi. 'Burcu' yazılı bornozunu giyip cilt maskesi yapan güzel sunucu, yanına da yine 'Burcu' yazılı bir kıyafet giyen oyuncak ayısını da yanına aldı. Burcu Esmersoy, bu paylaşımıyla gülümsetti.



                        GÖRKEMLİ DÜĞÜN!
                        Türkıye'nin önde gelen Oruç ve İpek ailelerinin mutlu günü... Merve İpek ile Fırat Oruç, Pullman Hotel'de 2 bin kişinin katıldığı görkemli bir dünya evine girdi. Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar hava da uçuştu. Çiftin nikah şahitliklerini Ümit Kiler, Atilla Ersan, Osman İpek ve İbrahim Galip yaptı.


                            BURAK'A ÖVGÜ
                            Kuruluş Osman'ın yıldız isimlerinden Berk Erçer, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Erçer, fenomen dizi ve rol arkadaşı Burak Özçivit'le ilgili şunları söyledi: "Böylesine önemli bir projede rol alıyor olmak benim için ayrı bir önem teşkil ediyor. Burak'la ilk rol aldığım proje ama şunu söyleyebilirim ki, iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra iyi bir de arkadaş."
                            Aydın HAMZA

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                            Haberler Saklambaç Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya Burak Deniz'e açtığı davada kararlı! Vazgeçmeyeceğim...
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