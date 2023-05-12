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    Oyunculuk eğitimi için Londra'ya giden Yağmur Tanrısevsin kesenin ağzını açtı!

    Yağmur Tanrısevsin, oyunculuk eğitimi için İngiltere’ye gitti. ‘Royal Centre School London’da iki ay ders alacak olan güzel oyuncuyu, bu eğitim konaklama, okul ücreti ve kişisel harcamalarla toplamda 25 bin Pound’a mal olacak.

    Prenses ’Yağmur’

    Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Yağmur Tanrısevsin, seramik tutkusuna yönelmişti. Bu konudaki işleri hayli büyüten güzel oyuncunun eserleri, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da kapışılıyordu.

    Ancak ilk tutkusu oyunculuktan vazgeçmeyen Yağmur Tanrısevsin, bu konuda kendisini geliştirmek için İngiltere'nin yolunu tuttu.

    Royal Centre School London'da iki ay boyunca oyunculuk üzerine işin uzmanlarından dersler alacak olan güzel oyuncu, kişisel gelişimi için de kesenin ağzını açtı.



    KİRA FİYATLARI CEP YAKIYOR
    Emlak fiyatlarının son derece yüksek olduğu Londra'da iki aylığına bir daire tutan Yağmur Tanrısevsin, okula da yaklaşık 6 bin Pound ödeyecek.

        Güzel oyuncu; konaklama, okul ve yeme-içme gibi kişisel harcamaları toplandığında ise eğitimi için ortalama 25 bin Pound yani yaklaşık 615 bin TL ödemiş olacak...

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