Oyunculuk eğitimi için Londra'ya giden Yağmur Tanrısevsin kesenin ağzını açtı!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Yağmur Tanrısevsin, seramik tutkusuna yönelmişti. Bu konudaki işleri hayli büyüten güzel oyuncunun eserleri, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da kapışılıyordu.

Ancak ilk tutkusu oyunculuktan vazgeçmeyen Yağmur Tanrısevsin, bu konuda kendisini geliştirmek için İngiltere'nin yolunu tuttu.