Oyunculuk eğitimi için Londra'ya giden Yağmur Tanrısevsin kesenin ağzını açtı!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Yağmur Tanrısevsin, seramik tutkusuna yönelmişti. Bu konudaki işleri hayli büyüten güzel oyuncunun eserleri, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da kapışılıyordu.
Ancak ilk tutkusu oyunculuktan vazgeçmeyen Yağmur Tanrısevsin, bu konuda kendisini geliştirmek için İngiltere'nin yolunu tuttu.
Royal Centre School London'da iki ay boyunca oyunculuk üzerine işin uzmanlarından dersler alacak olan güzel oyuncu, kişisel gelişimi için de kesenin ağzını açtı.
KİRA FİYATLARI CEP YAKIYOR
Emlak fiyatlarının son derece yüksek olduğu Londra'da iki aylığına bir daire tutan Yağmur Tanrısevsin, okula da yaklaşık 6 bin Pound ödeyecek.