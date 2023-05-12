Dilan Çiçek Deniz'den sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na jest! 35 bin TL'lik...

Aşklarıyla gündem olan Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, Ramazan Bayramı'nda gittikleri Maldivler'den sonra ilk kez önceki akşam görüntülendi.
Yazıcıoğlu'nun 30. yaş günü için Arnavutköy'deki bir balıkçıya giden ünlü çifte, küçük bir arkadaş grubu da eşlik etti. Çift, akşam saatlerinde geldiği mekandan yaklaşık altı saat sonra ayrılırken kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz haftalarda kolunu kıran Dilan Çiçek Deniz, "Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzelecek sanırım" dedi ve "Mert bir an olsun yalnız bırakmıyor beni" diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı.