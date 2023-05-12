Dilan Çiçek Deniz'den sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na jest! 35 bin TL'lik...





Doğum gününü kutlayan Yazıcıoğlu ise şöyle konuştu: "Yeni yaş, yeni dilekler bakalım... Dinleniyoruz, iyileşmeyi bekliyoruz diyebilirim. Tadını çıkarıyoruz her şeyin." Öte yandan Mert Yazıcıoğlu'nun yaş gününde hesabı Dilan Deniz Çiçek'in ödediği iddia edildi. Söylenenlere göre 10 kişiye gelen hesap da toplamda 35 bin TL'ydi! Mekanda bir kişinin akşam yemeğinin yaklaşık 3 bin TL civarında olması ise ayrı bir gündemdi. Arnavutköy'deki bu popüler mekan için yabancı turistler de "Bir balığa 60 dolar, birkaç karidese 25 dolar ödemek çok mantıksız" gibi yorumlar yaptı...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN