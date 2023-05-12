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    Dilan Çiçek Deniz'den sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na jest! 35 bin TL'lik...

    Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam 30. yaş gününü kutlayan Mert Yazıcıoğlu için jestini yaptı. Sevgilisi ve 10 kişilik bir ekiple Boğaz’a nazır bir balık restoranında altı saat geçiren güzel oyuncu, gelen 35 bin TL’lik hesabı tek kalemde ödedi.

    Doğan Savaş
    Takvim
    ’Deniz’ derya hesap!

    Aşklarıyla gündem olan Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, Ramazan Bayramı'nda gittikleri Maldivler'den sonra ilk kez önceki akşam görüntülendi.



    Yazıcıoğlu'nun 30. yaş günü için Arnavutköy'deki bir balıkçıya giden ünlü çifte, küçük bir arkadaş grubu da eşlik etti. Çift, akşam saatlerinde geldiği mekandan yaklaşık altı saat sonra ayrılırken kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



    Geçtiğimiz haftalarda kolunu kıran Dilan Çiçek Deniz, "Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzelecek sanırım" dedi ve "Mert bir an olsun yalnız bırakmıyor beni" diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı.



        Doğum gününü kutlayan Yazıcıoğlu ise şöyle konuştu: "Yeni yaş, yeni dilekler bakalım... Dinleniyoruz, iyileşmeyi bekliyoruz diyebilirim. Tadını çıkarıyoruz her şeyin." Öte yandan Mert Yazıcıoğlu'nun yaş gününde hesabı Dilan Deniz Çiçek'in ödediği iddia edildi. Söylenenlere göre 10 kişiye gelen hesap da toplamda 35 bin TL'ydi! Mekanda bir kişinin akşam yemeğinin yaklaşık 3 bin TL civarında olması ise ayrı bir gündemdi. Arnavutköy'deki bu popüler mekan için yabancı turistler de "Bir balığa 60 dolar, birkaç karidese 25 dolar ödemek çok mantıksız" gibi yorumlar yaptı...

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