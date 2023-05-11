Kayıp bulundu: Asena Atalay yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!



KAAN'IN YENİ İMAJI

Kaan Yıldırım, önceki gün Levent'teki bir yapım şirketinden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle kısa süreli sohbet eden Yıldırım, "Çalışmaya devam ediyoruz, görüştüğümüz projeler var ama bakalım hayırlısı olsun" diye konuştu. Yeni saç stili ile dikkat çeken Yıldırım, muhabirlerin yeni saçlarını ve imajını sorması üzerine, "Uzattık işte... Pınar bir şey demedi. Her gün yanımda olduğu ve gördüğü için. Siz biraz zaman geçtikten sonra gördünüz" diye konuştu. (Aydın HAMZA)