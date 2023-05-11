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    Kayıp bulundu: Asena Atalay yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

    Yıllardır ortalarda görünmeyen bir dönemin olaylı ismi Asena Atalay, bulundu! Atalay, önceki akşam Bebek’te sevgilisiyle görüntülendi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Kayıp bulundu

    2013 yılında o dönemki eşi futbolcu Caner Erkin'i popçu Berkay'la aldattığı iddialarıyla gündem yaratan Asena Atalay, skandalın ardından kayıplara karışmıştı. 2016 yılında Erkin'le olaylı bir şekilde boşanan modacı, adeta sırrı kadem bastı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Asena Atalay, önceki akşam Bebek'te erkek arkadaşıyla ortaya çıktı.



    'BİRİYLE KARIŞTIRDINIZ'
    Gazetecileri bir anda karşısında gören Atalay ve erkek arkadaşı sağa sola kaçıştı. Görüntü vermemek için arkasını dönen modacı, sevgilisinin kullandığı araca binerek kahkaha atmaya başladı. Gazetecilerin, erkek arkadaşını sorması üzerine canımı açarak "Beni neden çekiyorsunuz? Birisiyle karıştırdınız sanırım'' diyerek ilginç bir tavır sergiledi. (Doğan SAVAŞ)

    'GENÇ SEV, GENÇ KAL'
    İrem Derici, yoğun konser maratonuna önceki akşam Denizli'de devam etti. Şarkıları kadar esprileriyle da konukları kahkahaya boğan Derici, bir hayranının "Çok güzelsin" diye bağırması üzerine şöyle dedi: "Sevdikçe güzelleşiyorum. Genç sev, genç kal." 36 yaşındaki İrem Derici, bu sözleriyle ayaklarını yerden kesen kendisinden yedi yaş küçük aşkı Atakan Işıktutan'ı kast etti.



        'PATRON SERAP'
        Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz ile İstinye'deydi. Bir oğulları olan ve geçtiğimiz aylarda Zenia ile ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, objektiflere minik kızları ile poz verdi. Muhabirlerin "Evde kimin sözü geçer?" sorusu üzerine yanıt veren oyuncu, esprili bir şekilde "Bizde patron Serap, o ne derse o olur" dedi.

        ASKER ŞÜKRÜ
        Şükrü Özyıldız, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kıyafeti ile dikkat çeken oyuncu, askeri kamuflaj pantolonuyla dikkat çekti. İş görüşmesi için AVM'ye geldiğini belirten Özyıldız, "Daha sonra konuşalım" diyerek, uzaklaştı.

        ROTA BODRUM
        Pelin Karahan, önceki gün tek başına İstinye'deydi. Öğle saatlerinde alışveriş için AVM'ye gelen oyuncu, tarzı ve keyifli halleriyle dikkat çekti. Yaz için planları sorulan Karahan, okulların tatil olmasıyla beraber soluğu Bodrum Yalıkavak'taki yazlıklarında alacaklarını belirtti.

            KIZINA EMANET
            Bülent Serttaş, önceki gün kızı Miray Serttaş ile birlikte İstinye'de görüntülendi. Serttaş, Anneler Günü için kızıyla birlikte alışverişe çıktıklarını söyleyip "Kızımın zevkine güvenirim" dedi.



            BURCU'YA AMBARGO
            Şimdilerde bir markayla yaptığı iş birliği kapsamında imza attığı pozlardaki fit görüntüsüyle gündemde olan Burcu Esmersoy, dün Instagram hesabından ilginç bir mesaj aldı. 46 yaşındaki sunucunun dün tekneden paylaştığı bikinili videosu, Belarus'ta yasaklandı. Kendisine İngilizce olarak yapılan "Videonuz Belarus'ta izlenemez" yazılı mesajı sosyal medyasından paylaşan Burcu Esmersoy, yapılan ambargoya "Ay çok umurumdaydı" yanıtı verdi.



            TEK BAŞINA
            Survıvor'dan sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Hilmi Cem İntepe, geçtiğimiz gün bir AVM'deydi. Tek başına AVM'ye gelen yakışıklı oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sonrasında arkadaşlarıyla buluşan Hilmi Cem İntepe, birçok yeni proje için görüştüğünü söyledi.


                KAAN'IN YENİ İMAJI
                Kaan Yıldırım, önceki gün Levent'teki bir yapım şirketinden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle kısa süreli sohbet eden Yıldırım, "Çalışmaya devam ediyoruz, görüştüğümüz projeler var ama bakalım hayırlısı olsun" diye konuştu. Yeni saç stili ile dikkat çeken Yıldırım, muhabirlerin yeni saçlarını ve imajını sorması üzerine, "Uzattık işte... Pınar bir şey demedi. Her gün yanımda olduğu ve gördüğü için. Siz biraz zaman geçtikten sonra gördünüz" diye konuştu. (Aydın HAMZA)



                YOĞUN TEMPO
                Magazin dünyasının önde gelen çiftlerinden, Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun geçtiğimiz gün bir partiye katıldı. Sorulara yanıt veren Köstendil, "Dubai'deydik. Oradaki sevenlerimiz ile buluştuk" dedi. Yazın tatil yerine çalışacaklarını söyleyen çift, "Temmuz ayından itibaren bir film çekimimiz olacak" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



                KARDEŞLERİM SINIR TANIMIYOR
                ATV'nin 3 sezondur Cumartesi akşamlarına damgasını vuran NGM imzalı dizisi "Kardeşlerim" başarıya doymuyor. 30'dan fazla ülkede yayında olan dizi, Todo Por Mi Hogar adı ile önceki gün Arjantin'de yayına girdi. İlk bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Ortalama %44,57, en yüksek ise %48,87 izlenme payıyla harika bir başlangıç yaptı. Aldığı oranla yayınlandığı saat diliminde Arjantin'in en çok izleneni oldu. Dizi Arjantin'de de Twitter'da trend topic oldu.

                    KADRO GENİŞLİYOR
                    Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla her yaştan insanın kalbine dokunacak atv'nin yeni dizisi Üvey Anne'nin kadrosu tüm hızıyla büyümeye devam ediyor. Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'den sonra oyuncu kadrosuna katılan Aslı Tandoğan, dizi severleri ekrana kilitleyecek. Dizinin afiş ve teaser çekimleri önümüzdeki hafta yapılacak. Ekip ay sonu Muğla'da sete çıkacak.

                    NESRİN 'YANDI'
                    Son dönemin gözde isimlerinden Nesrin Cavadzade, yaz gelmeden bronzlaştı. Sosyal medya hesabından filtresiz ve makyajsız yaptığı paylaşımla doğal güzelliğini gözler önüne seren ünlü oyuncu, bu fotoğrafına da "Bu kız biraz yandı" diye not düştü.



                    'UZAYLI' HANDE
                    Sosyetik Hande Demir, son günlerde güneş gözlüğü tercihleriyle çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde taktığı büyük gözlüğüyle akıllara "Uzay Yolu" dizisini getiren sosyetik, dün de paylaştığı bu karesinde kendisini uzaylıya benzetti.

                        'İCARDİ' YORUMU
                        Pelin Öztekin, önceki gün bir etkinlikte ortaya çıktı. Koyu bir Galatasaraylı Öztekin, gazetecilerin şakalaşmak amacıyla sorduğu, "Bir İcardi hikayesi olur mu sizin için?" sorusuna kahkahalar ile, "Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı ne yapacağız peki? " dedi. (Doğan SAVAŞ)



                        AŞK TAM GAZ!
                        Ceyhun Mengiroğlu, önceki gün sevgilisi Sena Şahin'le Nişantaşı'ndaydı. El ele dolaşarak AVM turu yapan çift, mağazaları gezdi. Uzun bir süre sonra görüntülenen iki oyuncu, soruları yanıtsız bıraktı. Ünlü çift, Spor tarzıyla da oldukça şıktı.



                        EFSANE DÖNÜYOR
                        Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, yepyeni şarkısı "Seviyo muyuz?" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Söz ve müziği Sarıkabadayı'ya ait olan şarkının, video klip yönetmenliğini ise Onur Oğuz üstlendi. Müzikseverlerin uzun süredir merakla beklediği şarkı, yarın dijital platformlarda yerini alacak.

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                        Haberler Saklambaç Kayıp bulundu: Asena Atalay yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
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