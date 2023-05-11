Kayıp bulundu: Asena Atalay yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

2013 yılında o dönemki eşi futbolcu Caner Erkin'i popçu Berkay'la aldattığı iddialarıyla gündem yaratan Asena Atalay, skandalın ardından kayıplara karışmıştı. 2016 yılında Erkin'le olaylı bir şekilde boşanan modacı, adeta sırrı kadem bastı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Asena Atalay, önceki akşam Bebek'te erkek arkadaşıyla ortaya çıktı.
'BİRİYLE KARIŞTIRDINIZ'
Gazetecileri bir anda karşısında gören Atalay ve erkek arkadaşı sağa sola kaçıştı. Görüntü vermemek için arkasını dönen modacı, sevgilisinin kullandığı araca binerek kahkaha atmaya başladı. Gazetecilerin, erkek arkadaşını sorması üzerine canımı açarak "Beni neden çekiyorsunuz? Birisiyle karıştırdınız sanırım'' diyerek ilginç bir tavır sergiledi. (Doğan SAVAŞ)
'GENÇ SEV, GENÇ KAL'
İrem Derici, yoğun konser maratonuna önceki akşam Denizli'de devam etti. Şarkıları kadar esprileriyle da konukları kahkahaya boğan Derici, bir hayranının "Çok güzelsin" diye bağırması üzerine şöyle dedi: "Sevdikçe güzelleşiyorum. Genç sev, genç kal." 36 yaşındaki İrem Derici, bu sözleriyle ayaklarını yerden kesen kendisinden yedi yaş küçük aşkı Atakan Işıktutan'ı kast etti.