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    Bomba iddia! Ünlü popçu Hadise'nin gizemli aşkı mı var? Aldığı hediye tartışma konusu oldu

    Hadise, pırlantalarla süslü saatiyle paylaşım yaptı dedikodu kazanı kaynadı. Üzerindeki Arapça rakamlar bulunan saat için ‘sahte’ diyenler olurken ortaya ilginç bir de iddia atıldı: "Bu saat, Hadise'ye Dubai'de yaşayan gizemli aşkından hediye..."

    Dedikodu ’saat’i!

    'Feryat' şarkısıyla listeleri alt üst eden Hadise, attığı her adımla gündem oluyor... Bir süre önce kendisine 500 bin TL değerinde ünlü marka bir saat alan ünlü popçu, dün de sosyal medyasından başka bir saatini paylaştı.

    Hadise'nin Arapça rakamlar yazılı olan pırlanta saatiyle yaptığı paylaşım, dedikodu kazanını da yine kaynattı. Hadise'nin ünlü bir markanın pırlanta saatiyle ilgili ortaya iki farklı iddia atıldı.

    Bunlardan ilkine göre market değeri 25 bin dolar (488 bin TL) olan ancak piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan bu sınırlı üretim saatin 'sahte' olduğuydu...

        ÜÇTE BİRİ FİYATINA...
        İddiaya göre birçok ünlü isim gibi Hadise de gerçeğinden ancak uzmanların ayırt edebildiği saatin replikasını normalden üçte biri fiyatına alıp taktı. Bir diğer dedikoduya göre ise rakamları 'Arapça' olan bu pırlanta saatin ünlü popçuya Dubai'de yaşayan sevgilisi tarafından hediye edildi...

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        Haberler Saklambaç Bomba iddia! Ünlü popçu Hadise'nin gizemli aşkı mı var? Aldığı hediye tartışma konusu oldu
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