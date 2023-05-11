Bomba iddia! Ünlü popçu Hadise'nin gizemli aşkı mı var? Aldığı hediye tartışma konusu oldu

Bunlardan ilkine göre market değeri 25 bin dolar (488 bin TL) olan ancak piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan bu sınırlı üretim saatin 'sahte' olduğuydu...
Bunlardan ilkine göre market değeri 25 bin dolar (488 bin TL) olan ancak piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan bu sınırlı üretim saatin 'sahte' olduğuydu...
ÜÇTE BİRİ FİYATINA...
İddiaya göre birçok ünlü isim gibi Hadise de gerçeğinden ancak uzmanların ayırt edebildiği saatin replikasını normalden üçte biri fiyatına alıp taktı. Bir diğer dedikoduya göre ise rakamları 'Arapça' olan bu pırlanta saatin ünlü popçuya Dubai'de yaşayan sevgilisi tarafından hediye edildi...