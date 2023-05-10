Son karar 'Suçlu': Nefise Karatay'a hakeret suçundan hapis!





HAYALİ GERÇEK OLDU

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, önceki akşam İstanbul'da depremzedeler için konserdeydi. Tüm geliri İhtiyaç Haritası aracılığıyla depremzede kadınlar yararına bağışlanacak olan konserde Bahadır ve Ersoy çiftinin sahnedeki uyumu göz kamaştırdı. Ünlü çift, anlamlı konser için "Biz bu geceyi 6 Şubat'tan sonra hep hayal ettik ve bugün de gerçek oldu" dedi. (Doğan SAVAŞ)