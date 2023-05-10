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    Son karar 'Suçlu': Nefise Karatay'a hakeret suçundan hapis!

    Nefise Karatay ile Tolga Balta arasındaki ‘hakaret’ davası sonuçlandı. Mahkeme tarafından suçlu bulunan eski manken 75 gün ceza aldı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Son karar: ’Suçlu’!

    2021 yılında Ortaköy'de komşu oldukları sitenin ortak kullanılan masaj salonunda Nefise Karatay ile iş insanı Tolga Balta arasında yaşanan tartışma mahkeme salonlarına taşınmıştı. Karatay'ın açmaya kalktığı dava, savcı tarafından reddedilmişti. Ardından Karatay ve Balta arasındaki bu dava, kamu davası olarak ele alındı.

    PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
    Nefise Karatay'a hakaret ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Dava sonuçlandı. Nefise Karatay; Tolga Balta'ya hakaret suçundan 75 gün ceza aldı ve adli para cezasına çevrildi. Bu arada ikili arasındaki tartışma 2021 yılında Karatay'ın masaj yaptırdığı sırada odaya Balta'nın yarı çıplak girmesi nedeniyle çıkmıştı.

    AVRUPA ÇIKARMASI!
    Pop müziğin başarılı ismi Derya Uluğ, 3 yıl aradan sonra Avrupa turnesine çıkacak. 4 farklı ülkede 5 konser vermeye hazırlanan Uluğ, ilk konserini 28 Mayıs'ta Hollanda'da verecek. 2 Haziran'da Belçika-Brüksel, 3 Haziran'da Almanya- Oberhausen, 10 Haziran Avusturya- Vösendorf'da konserler vermeye hazırlanan Uluğ, Avrupa turnesinin finalini 8 Temmuz'da Almanya'da yapacak.

    NAZAR DEĞMESİN
    Oyuncu Wilma Elles önceki gün Nişantaşı'nda bir lansmana katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elles, "Nazardan korktuğum için çoğu gelen teklifi çevreme söylemiyorum. Birçok işim var ve değerlendiriyorum" dedi.

        KAHKAHA GECESİ
        Başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, önceki akşam "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı gösterisiyle İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Sakallıoğlu, esprilerinin yanı sıra 6 dansçıyla yaptığı dans performansıyla da izleyenlerden büyük alkış aldı. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasında Simge Sağın gibi ünlü isimler vardı.

        CEZAYİR GURURU
        ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca, yine ödüllendi. Başarılı oyuncu, Quality of Magazine dergisi tarafından "En Quality Erkek Oyuncu" seçildi. Törende hazır bulunan Oktay Kaynarca, "Gıda zehirlenmesi gibi bir şey oldum. Setten de çıkamadım. Aylar öncesinden söz verdiğim için buradayım. İnanın ayakta durmakta zorlanıyorum" dedi.



        HEYECAN DORUKTA
        ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Dizinin yeni bölümünde Osman Bey, zindana atılan Malhun Hatun'u kurtarmaya çalışırken öte yandan da İsmihan Sultan'ın kurduğu tuzakla mücadele eder. İsmihan Sultan ise Bengi Hatun'u kendine şahitlik etmesi için ikna etmeye çalışır.

            ÖPÜCÜĞÜ KAPTI
            "Cumhuriyet Marşı" büyük ilgi gören Soner Arıca, marşın video klibinde kendine eşlik eden Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu'nun en küçük elemanı Elif ile kamera karşısına geçtiği bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Arıca'nın 3 yaşındaki minik Elif ile birlikte söylediği videoya beğeni ve yorum yağdı.



            HAYALİ GERÇEK OLDU
            Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, önceki akşam İstanbul'da depremzedeler için konserdeydi. Tüm geliri İhtiyaç Haritası aracılığıyla depremzede kadınlar yararına bağışlanacak olan konserde Bahadır ve Ersoy çiftinin sahnedeki uyumu göz kamaştırdı. Ünlü çift, anlamlı konser için "Biz bu geceyi 6 Şubat'tan sonra hep hayal ettik ve bugün de gerçek oldu" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            EN GÜZEL MİSAFİR
            Son şarkısı "En Güzel Misafir"in başarısıyla son günlerin en popüler ismi Gülben Ergen, önceki akşam Mersin'de halk konseri verdi. Meydanını dolduran 25 binden fazla Mersinli'ye dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla coşturan Ergen giydiği kot ceketli spor ayakkabılı kıyafeti, enerjisiyle kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser yaşattı.



                ZÜLEYHA MEKSİKA'DA
                ATV'nin fenomen dizisi "Bir Zamanlar Çukurova"da canlandırdığı Züleyha rolüyle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Hilal Altınbilek, Meksika'yı salladı. Özel bir davet için gittiği ülkede sevgi seliyle karşılaşan güzel oyuncu, Meksika'dan yaptığı paylaşımlarla da sosyal medyayı renklendirdi.

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                Haberler Saklambaç Son karar 'Suçlu': Nefise Karatay'a hakeret suçundan hapis!
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