Son karar 'Suçlu': Nefise Karatay'a hakeret suçundan hapis!

2021 yılında Ortaköy'de komşu oldukları sitenin ortak kullanılan masaj salonunda Nefise Karatay ile iş insanı Tolga Balta arasında yaşanan tartışma mahkeme salonlarına taşınmıştı. Karatay'ın açmaya kalktığı dava, savcı tarafından reddedilmişti. Ardından Karatay ve Balta arasındaki bu dava, kamu davası olarak ele alındı.
PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Nefise Karatay'a hakaret ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Dava sonuçlandı. Nefise Karatay; Tolga Balta'ya hakaret suçundan 75 gün ceza aldı ve adli para cezasına çevrildi. Bu arada ikili arasındaki tartışma 2021 yılında Karatay'ın masaj yaptırdığı sırada odaya Balta'nın yarı çıplak girmesi nedeniyle çıkmıştı.
AVRUPA ÇIKARMASI!
Pop müziğin başarılı ismi Derya Uluğ, 3 yıl aradan sonra Avrupa turnesine çıkacak. 4 farklı ülkede 5 konser vermeye hazırlanan Uluğ, ilk konserini 28 Mayıs'ta Hollanda'da verecek. 2 Haziran'da Belçika-Brüksel, 3 Haziran'da Almanya- Oberhausen, 10 Haziran Avusturya- Vösendorf'da konserler vermeye hazırlanan Uluğ, Avrupa turnesinin finalini 8 Temmuz'da Almanya'da yapacak.
NAZAR DEĞMESİN
Oyuncu Wilma Elles önceki gün Nişantaşı'nda bir lansmana katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elles, "Nazardan korktuğum için çoğu gelen teklifi çevreme söylemiyorum. Birçok işim var ve değerlendiriyorum" dedi.