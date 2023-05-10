Bosphorus prensesi: "Dünyaca ünlü bir İngiliz dergi Tülin Şahin’i kapağına taşıdı!

Dergide Tülin Şahin için, "Türkiye ve dünya onu 'Türk Cindy' olarak tanıyor ama o sadece bu benzerliğe, güzelliğe ve fiziğine dayanarak yaşamıyor. Türk Cindy lakabının dışında yabancı basın ona 'Boshporus Prensesi' başlığını da çok yakıştırıyor" cümlelerine yer verildi.