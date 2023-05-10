Bosphorus prensesi: "Dünyaca ünlü bir İngiliz dergi Tülin Şahin’i kapağına taşıdı!

Tülin Şahin, İngiltere merkezli FabUK dergisinin son sayısına kapak oldu. Tülin Şahin'i 'Bir Markadan Çok Daha Fazlası...
Dergide Tülin Şahin için, "Türkiye ve dünya onu 'Türk Cindy' olarak tanıyor ama o sadece bu benzerliğe, güzelliğe ve fiziğine dayanarak yaşamıyor. Türk Cindy lakabının dışında yabancı basın ona 'Boshporus Prensesi' başlığını da çok yakıştırıyor" cümlelerine yer verildi.
ŞAMPUANI BEKLİYORLAR
Tülin Şahin için "O, 'dünyanın en iyi ve en güzel 50 süper modeli' arasında" yazan dergi, ünlü modelin yakında piyasaya çıkaracağı şampuanı İngiltere'de de görmek istediklerini belirtti.