Ünlü popçu, bir seyircisinin "Seni kaybedenler üzülsün" sözleri karşısında ise "Ben bir şey demedim, gördüğünüz gibi seyircim benim yerime konuşuyor" diyerek eski eşine göndermede bulundu.

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