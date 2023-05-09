Hadise, önceki akşamki Azerbaycan konserinde fırtına gibi esti. Bakü Kongre Merkezi'nde sahne alan ünlü popçuyu dört bin kişi izledi.
Hadise Bakü'de sahnede bir sürpriz yaparak; arabasına yatak yorgan yükleyerek Azerbaycan'dan deprem bölgesine gelen yardımın simgesi Server Beşerli'yi sahneye davet ederek teşekkür etti.
Şarkı aralarında seyirciyle de sohbet eden ünlü popçu, geçtiğimiz Nisan'da evlenip Eylül'de boşandığı Mehmet Dinçerler'in de kulaklarını çınlattı.
'SONSUZ AŞKA İNANIYORUM'
Hadise, "Ben evliliği beceremedim ama sonsuz aşka hala inanıyorum" itirafı yaptı.