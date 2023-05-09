Dört yıllık aşk evlilikle taçlandı: Ezgi Mola Mustafa Aksakallı ile dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola da evliler kervanına katıldı... Mola, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu ve aynı zamanda ortağı olan işletmeci Mustafa Aksakallı ile dün evlendi. Yaklaşık 15 kişinin katıldığı töreni büyük bir gizlilikle organize eden Ezgi Mola, Beşiktaş'taki bir otelde yapılan töreni de gözlerden uzak gerçekleştirdi. Oğulcan Engin ile Sinan Engin'in de şahitleri arasında bulunduğu nikaha ünlü çiftin sadece en yakınları katıldı.