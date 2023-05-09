Dört yıllık aşk evlilikle taçlandı: Ezgi Mola Mustafa Aksakallı ile dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola da evliler kervanına katıldı... Mola, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu ve aynı zamanda ortağı olan işletmeci Mustafa Aksakallı ile dün evlendi. Yaklaşık 15 kişinin katıldığı töreni büyük bir gizlilikle organize eden Ezgi Mola, Beşiktaş'taki bir otelde yapılan töreni de gözlerden uzak gerçekleştirdi. Oğulcan Engin ile Sinan Engin'in de şahitleri arasında bulunduğu nikaha ünlü çiftin sadece en yakınları katıldı.
BOŞANMAYA YORUM YOK
Oyuncu ve yazar Buğra Gülsoy, önceki gün 6. Merzifon Kitap Fuar'ına katıldı. Yaklaşık bir saat sevenleriyle söyleyişi yapan Gülsoy, 'Luna' adlı kitabını da imzaladı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlamayı ihmal etmeyen Buğra Gülsoy, 5 yıl evli kaldığı Nilüfer Gürbüz'le geçtiğimiz aylarda boşanmasıyla ilgili sorulan soruları ise yanıtsız bıraktı.
FLAMENKO ESİNTİSİ
Nadide Sultan, yeni teklisi olan "Kumdan Kaleler"e klip de çekti. Yönetmenliğini ünlü sanatçının eşi Hakan Yonat'ın üstlendiği klipte sevilen şarkıcı, Akdeniz ve flamenko rüzgarı estirdi. Klipte farklı giyim tarzı ve dansıyla dikkat çeken Nadide Sultan'a; flamenko dans figürleriyle bir de dansçı eşlik etti.