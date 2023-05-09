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    Dört yıllık aşk evlilikle taçlandı: Ezgi Mola Mustafa Aksakallı ile dünya evine girdi!

    Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile dün sade bir törenle evlendi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Beklenen imza

    Ünlü oyuncu Ezgi Mola da evliler kervanına katıldı... Mola, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu ve aynı zamanda ortağı olan işletmeci Mustafa Aksakallı ile dün evlendi. Yaklaşık 15 kişinin katıldığı töreni büyük bir gizlilikle organize eden Ezgi Mola, Beşiktaş'taki bir otelde yapılan töreni de gözlerden uzak gerçekleştirdi. Oğulcan Engin ile Sinan Engin'in de şahitleri arasında bulunduğu nikaha ünlü çiftin sadece en yakınları katıldı.

    BOŞANMAYA YORUM YOK
    Oyuncu ve yazar Buğra Gülsoy, önceki gün 6. Merzifon Kitap Fuar'ına katıldı. Yaklaşık bir saat sevenleriyle söyleyişi yapan Gülsoy, 'Luna' adlı kitabını da imzaladı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlamayı ihmal etmeyen Buğra Gülsoy, 5 yıl evli kaldığı Nilüfer Gürbüz'le geçtiğimiz aylarda boşanmasıyla ilgili sorulan soruları ise yanıtsız bıraktı.



    FLAMENKO ESİNTİSİ
    Nadide Sultan, yeni teklisi olan "Kumdan Kaleler"e klip de çekti. Yönetmenliğini ünlü sanatçının eşi Hakan Yonat'ın üstlendiği klipte sevilen şarkıcı, Akdeniz ve flamenko rüzgarı estirdi. Klipte farklı giyim tarzı ve dansıyla dikkat çeken Nadide Sultan'a; flamenko dans figürleriyle bir de dansçı eşlik etti.



        'FİT' İREM
        Son yılların en çok konuşulan isimlerinin başında gelen İrem Derici, geçtiğimiz hafta arka arkaya verdiği üç konserinden sahnedeki fit haliyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına beğeni yağdı.



        TERSİNDEN KALKTI
        Merve Boluğur, önceki gece Bebek'te taksi beklerken görüntülendi. Gazetecileri gören güzel oyuncu, sorulara kafasını ters yöne çevirerek yanıt vermedi. Merve Boluğur, spor tarzına rağmen kendisiyle özdeşleşen kırmızı rujundan ise vazgeçmemişti. (Doğan SAVAŞ)



        ÇİÇEK GİBİ POZ
        Melis Sezen, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezindeydi. Senarist Dilara Pamuk'un D&R'da gerçekleşen imza gününe gelen güzel oyuncu, ellerindeki çiçeklerle görüntülendi. Melis Sezen'in doğal güzelliğiyle verdiği bu karesi "Çiçek gibi poz" dedirtti.

            HER DAİM NAZİK
            Usta oyuncu Altan Erkekli, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Erkekli, her zamanki güler yüzlülüğü ile kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

            SPORTİF ANIL
            Yakışıklı oyuncu Anıl Altan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde tek başına görüntülendi. Spor salonundan çıkan yakışıklı oyuncu, hızlı adımlarla aracına ilerlerken objektiflere gülümsemeyi de ihmal etmedi.

            BABA-OĞUL GÜNÜ
            Issız Adam'da canlandırdığı rol ile gönüllerde taht kuran Cemal Hünal, geçtiğimiz gün oğlu Doğan Atilla ile alışverişteydi. Baba oğul bir süre mağazaları dolaşarak alışveriş yaptıktan sonra yemek katına çıkarak yemek yedi.

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            Haberler Saklambaç Dört yıllık aşk evlilikle taçlandı: Ezgi Mola Mustafa Aksakallı ile dünya evine girdi!
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