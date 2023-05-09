Aşk üç sene 'ayrılık 10 dakika': Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı!

'GÜRÜLTÜYE GEREK YOK'

Boşanma davasını avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla açan taraf olan Koç, çıkışta "Gereken açıklamaları yapmıştık, siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Ünlü popçudan 10 dakika sonra adliyeden ayrılan Demet Özdemir ise "Bir açıklama yapmayacağım. Bu kadar gürültüye gerek yok" dedi.

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