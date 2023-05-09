Aşk üç sene 'ayrılık 10 dakika': Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı!

Aşkları başladığı 2020 yazından beri sürekli gündemde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un hikayesi, akıllara Frederic Beigbeder'in efsaneleşen romanı "Aşkın Ömrü Üç Yıldır"ı getirdi.
Bundan üç sene önce Çeşme'de başlayan ilişkilerini 2022 Ağustos'unda nikah masasına taşıyan güzel oyuncu ile ünlü popçu, dillere destan bir de düğün yapmıştı.
Sosyal medyada romantik paylaşımlar yapıp birbirlerine milyonluk hediyeler veren ikili, 26 Şubat'ta ayında aralarında çıkan krizi çözemedi ve Nisan ayında boşanma kararı aldı.