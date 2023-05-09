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    Aşk üç sene 'ayrılık 10 dakika': Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı!

    2020 yazında aşk yaşamaya başlayıp 2022 yazında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, dün Adalar Adliyesi’nde resmen boşandı. Sekiz aylık evliliklerini 10 dakikada bitiren ünlü çift, giriş-çıkışta yan yana gelmeyip tek kelime dahi etmedi!

    AYDIN HAMZA
    Takvim
    Aşk üç sene ayrılık 10 dakika

    Aşkları başladığı 2020 yazından beri sürekli gündemde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un hikayesi, akıllara Frederic Beigbeder'in efsaneleşen romanı "Aşkın Ömrü Üç Yıldır"ı getirdi.

    Bundan üç sene önce Çeşme'de başlayan ilişkilerini 2022 Ağustos'unda nikah masasına taşıyan güzel oyuncu ile ünlü popçu, dillere destan bir de düğün yapmıştı.

    Sosyal medyada romantik paylaşımlar yapıp birbirlerine milyonluk hediyeler veren ikili, 26 Şubat'ta ayında aralarında çıkan krizi çözemedi ve Nisan ayında boşanma kararı aldı.

        GECİKMELİ GELDİLER
        Ayrılığın arkasında ihanet ya da şiddet gibi herhangi bir sebep olmadığının ısrarla altını çizen ünlü çift, dün Adalar Adliyesi'ndeydi. Saat 13.30'da gerçekleşmesi beklenen davaya gecikmeli gelen ikili, mahkeme salonuna saat 14.30'da giriş yaptı.

        Demet Özdemir saat 13.50'de adliye salonuna gelirken; deniz taksiyle Büyükada'ya ulaşan Oğuzhan Koç, sahil güvenliğe takıldığı için 14.20'de adliyede oldu. Üç yıllık aşklarını sadece 10 dakika süren duruşmayla resmen noktalayan ikili, adliyeden ayrı ayrı çıkış yaptı.

        'GÜRÜLTÜYE GEREK YOK'
        Boşanma davasını avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla açan taraf olan Koç, çıkışta "Gereken açıklamaları yapmıştık, siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Ünlü popçudan 10 dakika sonra adliyeden ayrılan Demet Özdemir ise "Bir açıklama yapmayacağım. Bu kadar gürültüye gerek yok" dedi.

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        Haberler Saklambaç Aşk üç sene 'ayrılık 10 dakika': Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı!
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